«Симбирский тракт» — В Ульяновске готовят первую гонку сезона 2018

Первая гонка сезона 2018 года пройдет в Ульяновской области с 8 по 9 декабря. Она получила название «Симбирский тракт» , статус 1-го этапа Кубка России и 1-го этапа «Холмов России». Главным организатором выступает «Икс Тим Клуб» в лице Александра Охотникова и Александра Грачева, на счету которых большое количество зимних соревнований в Ульяновске.

Для участия в первой гонке Кубка России 2018 года открыты два зачета – Национальный и Рейд-спорт. В «Холмах России» же принять участие экипажи смогут в категориях Т1, Т2, Т3, Национальный и Рейд-спорт. Организаторы дают возможность заявиться на обе гонки одновременно. Сколько участников стоит ждать рассказал главный судья соревнований и руководитель гонки Александр Грачев:

«Очень большое количество спортсменов хочет ехать зимнюю гонку на шипах, но её проведение — это всегда большие затраты на расчистку трассы. Единственный более-менее стабильный и предсказуемый месяц по уровню осадков – это декабрь. Но сейчас мы ждем, когда выпадет снег, чтобы закончить прокладку трассы. Люди приедут за тысячу километров, они хотят вдоволь накататься, поэтому мы должны сделать максимально интересную гонку. Не так давно издали новые технические требования для участия в зачетах Кубка страны, они внесли небольшую сумятицу, конечно. Я веду постоянные переговоры с участниками, есть много тех, кто нововведениями доволен, но не меньше недовольных. Поэтому в Кубке, думаю, поедет около 20 машин, а в «Холмах» около 40. Все потому, что в последних технические требования более лояльные. Надеюсь, что в Ульяновск приедут моноприводные восьмерки, уже заявились 2 экипажа. Их участие всегда привлекает большое внимание зрителей».

Трасса будет расположена в тридцати километрах от Ульяновска, рядом с деревней Солдатская Ташла. Единственный спецучасток будет закольцован, длина одного круга составит 60-80 км. Протяженность скорректируют в зависимости от погодных условий, но общая дистанция превысит 200 км. Подробнее о маршруте рассказал организатор гонки и руководитель некоммерческого партнерства «Икс Тим Клуб» Александр Охотников:

«В последние годы зимние гонки – это не самое распространенное явление в мире автоспорта. Основная сложность в том, что невозможно точно предсказать погоду: соревнования могут пройти либо по грязи, либо может ударить мороз и гонка будет снежная. Мы, в принципе, готовы к любым сюрпризам природы. Независимо от них трасса будет проходимой, поэтому у участников, я думаю, она не вызовет особых трудностей. Спортсмены, которые к нам в Ульяновск приезжают часто, знают этот маршрут уже достаточно хорошо, но, тем не менее, даже для них будут места, где придется подумать. Пилотов ждут скоростные повороты, перепады высот до 70 метров. Нижняя часть трассы пройдет по песчаной местности, верхняя – по гравию и камням, перемычки между ними проложены вдоль полей, но из-за снега ни одно из этих дорожных покрытий не будет предсказуемым».

Торжественный старт соревнованиям будет дан 8 декабря в 18:00 у торгового центра «Аквамолл». Церемония подиума совмещена с мероприятием «Toyota Land», зрителей ждет большое количество активностей на площадке торгового комплекса, концертная программа, тест-драйвы, конкурсы и призы.