Новый Defender спрятали под кузовом Range Rover

В интернете появились фотографии тестового прототипа Land Rover Defender нового поколения. Их опубликовало издание Off-road-com. Как уточняет Autoblog, на снимках показана короткобазная версия внедорожника, узлы и агрегаты которой скрыты под кузовными панелями Range Rover.

Машину построят на алюминиевой платформе, аналоги которой применялись при создании нового «Дискавери» и Range Rover. Также ожидается, что Defender следующего поколения станет комфортнее за счет использования подвески от Discovery Sport. Не исключается и появление версии с пневмоопорами.

Гамма двигателей нового Defender будет состоять из двулитровых «четверок» семейства Ingenium, а также атмосферных и компрессорных двигателей V6. Еще позже внедорожник получит гибридную силовую установку. Ожидается, что публичный дебют Defender нового поколения состоится в 2019 году.

Выпуск предыдущего Land Rover Defender завершился в январе 2016 года. Модель была доступна в стандартной и удлиненной версии. Внедорожник оснащался 2,2- и 2,5-литровыми дизельными моторами.