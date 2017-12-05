Новый кроссовер Mitsubishi: сроки запуска и версии для России

В российском представительстве Mitsubishi Motors назвали ориентировочные сроки появления в России нового кроссовера Eclipse Cross, мировая премьера которого состоялась на мартовском автосалоне в Женеве. Автомобиль появится у дилеров примерно в конце весны 2018 года и будет импортироваться на наш рынок из Японии, с завода MMC в городе Окадзаки.

Глобально моторная гамма Mitsubishi Eclipse Cross состоит из бензинового турбомотора и 2,2-литрового дизеля, однако последний в Россию не доедет. У нас кроссовер будет продаваться с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 163 л.с. (250 Нм). Передеприводная модификация «Эклипса» может быть оснащена 6-ступенчатой механикой или вариатором CVT, способным имитировать работу 8-скоростного автомата. А версии с полным приводом безальтернативно положен вариатор.

Цены и комлектации нового Eclipse Cross будут озвучены ближе к запуску модели на рынке. Учитывая тот факт, что в основе кроссовера лежит платформа Outlander, то и стоимость автомобиля должна быть плюс-минус сопоставимой — с поправкой на имиджевую направленность модели.

Что касается самого Outlander, то в 2018 году на заводе «ПСМА Рус» в Калуге начнут выпускать новую модификацию кроссовера. Это будет переднеприводный вариант с «оптимизированным» списком оснащения и привлекательным ценником. Подробности о такой версии пока не сообщаются.

В целом дела у Mitsubishi на российском рынке явно пошли на поправку. Например, по итогам ноября 2017 года продажи автомобилей японской марки выросли сразу вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — 3 213 автомобиля против 1 401. Всего с начала года продано 20 619 машин – на 33% больше, чем в тот же период 2016-го.