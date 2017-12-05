Новый Lamborghini Urus: первый супер-SUV

Компания Lamborghini представила самый быстрый в мире внедорожник – Urus. 650-сильный полноприводный автомобиль появится в России летом следующего года и будет стоить 15,2 миллиона рублей.

Габаритная длина внедорожника составляет 5112 миллиметров, ширина – 2016 миллиметров, высота – 1638 миллиметров, а размер колесной базы равен 3003 миллиметра. Масса модели – 2,2 тонны. Объем багажника достигает 616 литров. При сложенных креслах второго ряда свободное пространство увеличится до 1596 литров. Для Lamborghini Urus в качестве опции будут доступна двухместная конфигурация заднего ряда.

«Урус» построен на модульной «фольксвагеновской» платформе MLB Evo, которая ранее использовалась на Bentley Bentayga и Audi Q7. Кузов – алюминиевый, шасси—полноуправляемое с «подруливающими» задними колесами, а подвеска – пневматическая адаптивная с электромеханическими активными стабилизаторами поперечной устойчивости и активным задним дифференциалом. Такая же система подавления кренов с 48-вольтовой бортовой сетью используется и Bentayga, Cayenne и Q7.

Внедорожник оснащается четырехлитровой битурбо «восьмеркой» мощностью 650 сил (850 Нм при 2250 оборотах в минуту) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Такая трансмиссия впервые используется на автомобилях Lamborghini.

С нуля до «сотни» «Урус» ускоряется за 3,6 секунды, а до 200 километров в час – за 12,8 секунды. Максимальная скорость – 305 километров в час. Это делает машину самым быстрым серийным внедорожником в мире.

Для сравнения, 600-сильный Bentley Bentayga набирает сотню за 4,1 секунды (301 километр в час максималки), 550-сильный Porsche Cayenne Turbo – за 3.9 секунды (286 километров в час), 510-сильный Mercedes-AMG GLC 63 S – за 3,8 секунды (250 километров в час), а 717-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk – примерно за 3,7 секунды.

Внедорожник получит самые большие в мире карбон-керамические тормоза: 440-миллимтеровые 10-поршневые на передней оси и 370-миллиметровые четырехпоршневые на задней. У гиперкара Buggati Chiron спереди стоят 420-миллиметровые диски.

Также в оснащение «Уруса» войдет 1700-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen, системы кругового обзора, предупреждения фронтальных столкновений, электропривод крышки багажника с бесконтактным открыванием, беспроводная зарядка для смартфона.