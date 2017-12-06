В Toyota рассказали о новом кроссовере

Японский автопроизводитель анонсировал к 2020 году пополнение модельного ряда. Речь идет о появлении нового кроссовера, который сможет стать самым доступным в линейке марки

О соответствующих планах в беседе с Motor Authority заявил вице-президент и генеральный директор Toyota в Северной Америке Джек Холлиc. В частности, он подтвердил, что автопроизводитель выпустит новый кроссовер в ближайшие два или три года.

Он также отметил, что новинка будет построена на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture), которая уже легла в основу моделей C-HR, Prius и Camry. Предполагается, что будущий кроссовер будет предлагаться с полным приводом по цене менее чем 20 000 долларов (или от 1 170 000 рублей). Таким образом, отмечает издание, новинка может стать самым доступным SUV в линейке Toyota.

Напомним, что кроссовер C-HR находится на ступень ниже модели RAV4. В мае этого года Toyota получила ОТТС («Одобрение типа транспортного средства») документ, подтверждающий, что автомобиль соответствуют стандартам Таможенного союза, и оформила патент на этот кроссовер. Однако до сих пор решение о модели не принято.