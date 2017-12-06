Тысячи новых кроссоверов из Китая раскупили за 2 минуты

Компания Geely официально представила серийную версию новейшего кроссовера бренда Lynk&Co, который создан в симбиозе с маркой Volvo. Китайцы утверждают, что количество предзаказов на него тянет на мировой рекорд.

В Шанхае прошла специальная презентация, посвященная началу китайских продаж полностью серийного кроссовера Lynk&Co 01. Производитель объявил 3-дневный период для размещения предзаказов, и спрос, похоже, оказался ажиотажным. Первые 6 000 экземпляров паркетника 01 были зарезервированы в первые же 137 секунд после того, как открыли прием заказов. В материнской компании Geely сообщили, что эта цифра — новый мировой рекорд по самой быстрой продаже такого количества автомобилей.

Паркетник 01 стал первой моделью нового бренда Lynk&Co, запущенного компаниями Geely и Volvo.

Автомобиль впервые был представлен на Шанхайском мотор-шоу еще в апреле и стал второй моделью после Volvo XC40, построенной на модульной платформе CMA для компактных и среднеразмерных автомобилей Volvo и Geely.

Ключевые особенности Lynk&Co 01 заключаются в высокой степени его взаимодействия с различными онлайн-сервисами, котого нет даже у Tesla. Производитель называет свой паркетник самым «подключенным» автомобилем в индустрии. Паркетник всегда подключен к Интернету, активно взаимодействует с облачными хранилищами, умеет дистанционно «общаться» с владельцем и имеет открытый интерфейс программирования (API), который позволит разработчикам создавать собственные приложения и сервисы для этой машины.

Отметим, что паркетник Lynk&Co 01 имеет развитую цифровую архитектуру (построенную на компонентах Volvo), а качество исполнения мультимедийных функций — цифровых панелей, их разрешения и скорости отклика — позавидуют даже оригинальные «Вольво».

Техническая начинка здесь тоже шведская — кроссовер использует турбированные двигатели Volvo семейства Drive-E объемом 1,5 л (3 цилиндра) и 2,0 л (4 цилиндра), адаптированные под этот автомобиль. Полуторалитровый турбо обзаведется еще и гибридной версией с электромоторами и приводом на все колеса.

Собственно, с модели 01 и начнется экспансия Geely в лице марки Lynk&Co на требовательный рынок Европы. Сложностей по запуску нового бренда в Старом свете возникнуть не должно — Lynk&Co будет активно использовать уже имеющуюся инфраструктуру Volvo и параллельно будет развивать свою. Вслед за паркетником на конвейер встанут еще две перспективные модели — это купеобразный кроссовер 02 и седан 03.