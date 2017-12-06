Lexus показал первое изображение нового флагманского внедорожника

Компания Lexus опубликовала тизер концепт-кара под названием LF-1 Limitless, мировая премьера которого состоится на январском моторшоу в Детройте. Производитель называет этот автомобиль «флагманским внедорожником, устанавливающим новый уровень роскоши».

Детальной информации о прототипе пока нет. Известно лишь, что автомобиль был разработан в калифорнийской дизайн-студии компании. На изображении также виден необычный двойной спойлер, стеклянная крыша и детали интерьера – раздельные мониторы для задних пассажиров, на одном из которых даже виден силуэт машины.

Последним концептуальным кроссовером «Лексуса» стал прототип UX. Автомобиль, созданный в европейском дизайн-центре марки во Франции, получил электрохромные окна с возможностью затемнения и так называемые «кинетические кресла» со спинками, чья структура сделана из эко-материалов на основе синтетического паучьего шелка.

Предполагалось, что концепт UX дает представление о будущей новинке марки – компактном кроссовере, который займет в линейке место на ступеньку ниже NX.