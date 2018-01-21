Новый Toyota Fortuner соединяет качества престижного Land Cruiser Prado с неприхотливостью пикапа Hilux

Когда я оказываюсь за рулём нового автомобиля, то всегда стараюсь подобрать ему определение размером в одно слово, максимально отражающее его суть. Для Toyota Fortuner такое слово нашлось почти мгновенно — практичный. Ну или как сейчас принято говорить — утилитарный. Вы спросите почему? Потому что машина создавалась для длительных рейдов по плохим дорогам с высокой скоростью, купаний в речках и ползанию по горным кручам (что неудивительно, если учесть, что в основе внедорожника знаменитый пикап Hilux). Впрочем, моё короткое определение Fortuner, скорее всего, будет основным и в списке приоритетов его будущих владельцев. Ведь если человек выбирает, скажем, близкий по размерам Land Cruiser Prado, то первое, что приходит ему на ум, — престижность модели, потом — комфорт, и лишь на третьем месте окажется проходимость. С Fortuner всё как раз наоборот — его покупатель cначала оценит внедорожные способности, затем комфорт и только после этого обратит внимание на имидж…

По японским меркам интерьер Fortuner можно считать строгим

Сложенные сиденья третьего ряда не убираются в пол,

а крепятся к боковым стенкам, заметно снижая объём багажника

Что ж, давайте вместе попробуем оценить новинку с практической стороны. И начнём мы с того, как Fortuner едет. А едет он, надо признать, отлично, даже по осенней степи башкирских предгорий Урала — мерзкой смеси глины, снега, камней и полузамёрзших луж. Двигаться по ним, с одной стороны, несложно — всё более-менее плоско, видно далеко, можно мчать как по дорогам, так и без них. С другой стороны, степи опасны промоинами и глубокими лужами с толстым, но не прочным слоем льда. Кое-где пустынную поверхность облагораживают торчащие кусты, прозрачные зимой, а каждый перелесок скрывает неизменный овражек со всё той же лужей или полуметровой глубины речкой (официально глубина преодолеваемого брода Toyota Fortuner — 700 мм). За два дня такого микста мы проехали более 600 километров, не сбавляя хода, не останавливаясь перед препятствиями и ни разу не достав подвеской до ограничителя. Число взятых вброд речушек перестало фиксироваться на втором десятке, а особым призом стал затяжной скользкий подъём, на котором пришлось снижать давление в шинах и взбираться на него ходом с приличного разгона.

В правой части торпедо два бардачка.

Верхний открывается нажатием на массивную металлическую кнопку

Когда речь заходит о внедорожниках Toyota, само собой возникает слово «рейдовый», что обозначает вездеход, способный не только ползать по препятствиям, но и пролетать над ними. Fortuner именно такой. Рама от пикапа Toyota Hilux считается самой прочной в мире, значит, за геометрию кузова можно не беспокоиться даже в процессе грубой езды. Передняя подвеска аналогична пикапу, но с другими пружинами и амортизаторами. В задней — рессоры заменены на рычаги с пружинами и появился стабилизатор поперечной устойчивости. Всё это сделало машину заметно мягче пикапа — никаких грузовых ноток, а заодно выросла управляемость. Главное — не перекачивать колёса.

Помимо дизельной 2.8 и бензиновой 2.7 версий с близкой энерговооружённостью на азиатском рынке существует и заряженный четырёхлитровый вариант, который в Россию поставляться не будет (внедорожнику с утилитарной направленностью у нас важнее экономичность и небольшой вес). Как и у более дорогого TLC Prado, сажевый фильтр дизельного Fortuner не имеет режима принудительного прожига от кнопки, а периодически самоочищается во время быстрого движения по асфальту

Двигатель пока только один — 2.8-литровый четырёхцилиндровый турбодизель серии GD с крутящим моментом 450 Нм и мощностью 177 л.с. В начале 2018 года должна появиться бензиновая версия со 163-сильным мотором 2.7. Коробка — 6-ступенчатый автомат. Разумеется, есть пониженная передача в раздатке (передаточное отношение — 2,566) и абсолютно честный парт-тайм с электрическим управлением. Всё просто, а простота — залог надёжности, ну и выносливости, раз уж мы говорим о практичности. Тяги мотора хватает в любых условиях бездорожья. Иногда, как в случае скользкого подъёма, препятствия лучше проходить на прямой передаче в раздатке, используя инерцию динамичного автомобиля. Подключать передний мост можно до скорости в 100 км/ч и если в этот момент не пускать внедорожник веером и хоть немного отпустить газ, никакого удара или пинка не последует. Вообще-то, инструкция требует не использовать полный привод на твёрдом покрытии, но здравый смысл и личный опыт говорят нам, что припорошенный снежком асфальт он тоже вполне перенесёт, не говоря уже о грейдерах или полях. Тем более что щёлкнуть переключателем привода — дело секунды, и ещё столько же уйдёт на сам металлический процесс соединения/разъединения муфты. Поведение машины в момент подключения меняется минимально, что тоже очевидный плюс.

Водную преграду глубиной до 700 мм внедорожник берёт легко.

При известной аккуратности можно нырять и глубже

Второй ряд расположен выше первого, места на нём вдоволь.

На третьем же ряду не так просторно

Коробка-автомат имеет режим принудительного переключения передач с лепестками под рулём. При движении по ровной поверхности он не нужен, зато пригодится на крутых спусках, где первая или вторая пониженная делают движение и комфортным, и безопасным. В дополнение есть ещё электронный помощник спуска, правда, с нерегулируемой скоростью. В заднем мосту — штатная блокировка, но мы её так ни разу и не использовали, потому что везде пролезали в точном соответствии с идеологией машины — ходом. Три сотни километров по асфальту никаких сюрпризов не преподнесли. Внедорожник вполне динамичен и обгоны совершает легко. Управление на скорости около 150 км/ч, как и следовало ожидать, требует повышенного контроля в резких поворотах. Машина высокая, сзади мост, и, как не настраивай подвеску, он будет отыгрывать своё. Система стабилизации настроена хорошо, так что скоростные гонки возможны, но не очень комфортны. А вот ровное движение со скоростями в районе «сотни» — то, что надо! И мотор не напрягается, и управление не требует гоночных навыков, и подвеска позволяет особо не рассматривать, что там под колёсами. С жёстко подключённым передним мостом на просёлке можно закладывать почти раллийные дуги или… просто ехать вперёд, избегая совсем уж глубоких неровностей. Проходимость машины ограничена просветом под задним редуктором (225 мм). Под днищем никакие агрегаты не выступают, скошенный передний бампер и недлинный задний свес практически не ограничивают водителя в выборе траектории при преодолении канав и насыпей. Бензобак вмещает 80 литров, а расход на бездорожье — порядка 14 л/100 км (по трассе — около 9 л/100 км).

Контрастные светящиеся стрелки — фирменный приём Toyota.

На конце каждой — яркая точка, чтобы не промахнуться

со скоростью или оборотами

Экран центрального монитора велик, но все кнопки только виртуальные.

На тряской дороге попасть в них пальцем — проблема

Электронное оборудование Toyota Fortuner по современным меркам выглядит скромно. Начинается оно с семидюймового дисплея на центральной консоли, в котором нет ни навигатора, ни Apple Car Play, ни Android Auto. Единственный разъём USB тут же, внизу. Есть камера заднего вида, задние парктроники, система помощи при спуске с уклона и штатная система стабилизации. Поскольку дизельный двигатель в морозы не слишком жарок, есть электрический догреватель охлаждающей жидкости, обогрев зоны передних дворников, руля и дополнительный обогреватель салона. На дорогой версии установлен электропривод задней двери. Стандартным оборудованием для любого исполнения являются светодиодные фары

О ВНЕШНОСТИ И ИНТЕРЬЕРЕ

Fortuner — редкий сегодня пример крупного внедорожника, чей имидж не испорчен экспериментальным дизайном или соображениями аэродинамики. Семиместный салон, несмотря на неминуемое утяжеление задней части, вписан в обводы машины вполне гармонично (может быть, всё дело в изгибе подоконной линии задних окон, которым вторят непривычные контуры задних арок). В целом внедорожник не перешёл грань чрезмерной гламурности, оставив некоторую долю примитива в грубо очерченной губе бампера. Да и корма избежала стилистического экстремизма — всё размеренно и аккуратно. Внутри ещё интереснее. Интерьер только слегка похож на Hilux. Большая часть деталей своя, причём заметно более качественная. В целом архитектура получилась лаконичной и по впечатлению недешёвой: приятная на ощупь кожа, много прямых линий, минимум матового пластика… Пожалуй, среди подобных внедорожников это самый сбалансированный интерьер. Места на переднем сиденье с запасом даже для рослого водителя. И как я не пытался избегать сравнений, тут без них, видимо, не обойтись. Понятно, что самый очевидный конкурент Fortuner — Mitsubishi Pajero Sport. Опустив субъективизм в сравнениях внешности, отмечу, что Toyota заметно просторнее и в плечах, и в области ног. Средний ряд я бы назвал стандартным для машин подобного класса: три полноценных места, подушка, поднятая выше передних, регулировка угла наклона спинок. Сами сиденья можно сложить в неравной пропорции, открывая проход на третий ряд. Кстати, третий ряд обязателен для обеих комплектаций машины. Сиденья по-тойотовски складываются к бортам и крепятся там захватами. В сложенном состоянии на крупных кочках они дают о себе знать постукиванием. Несомненно, часть владельцев их сразу снимет, благо сделать это совсем просто. Под полом багажника — полноразмерная запаска, крепит которую традиционный подъёмный механизм с отдельной рукояткой, похожей на тоненький «кривой стартер». Ей же приводится в действие и домкрат — всё стандартно. А ещё внутри Toyota Fortuner тихо. Если не брать в расчёт грохот незакреплённой поклажи да постукивание сидений третьего ряда, в салон прорывается только звук мотора, да и то лишь при динамичных обгонах.

Под полом полноразмерная запаска.

Крепит её подъёмный механизм с цепочкой, которая любит закисать от времени

То, что можно преодолеть ходом, так и надо проезжать —динамично, не останавливаясь.

Траекторию выбирать приблизительную, цепляя обочины и срезая углы

Подводя итог, разделим его на субъективную и объективную части. Субъективно – я давно не садился за руль настолько сбалансированного внедорожника, в котором всего ровно столько, сколько нужно для интенсивного использования. Прежде всего речь идёт о комфорте на бездорожье, проходимости и простоте управления. Объективно — Fortuner, пожалуй, наиболее крепкий из представленных на рынке внедорожников, менее тяжёлый и лучше приспособленный к бездорожью, чем LC 200 и LC Prado, оборудованный чуть скромнее, чем его главный конкурент Mitsubishi Pajero Sport, но немного превосходящий его по цене. К примеру, более доступная версия Fortuner — «Элеганс», в которой уже есть всё, что может понадобиться для лесного или степного драйва, обойдётся в 2 599 000 рублей. Если приплюсовать сюда допоборудование в виде задней электродвери, помощника на спуске, бесключевого пуска и прочих малополезных на офф-роуде деталей, получим топовое исполнение «Престиж» с ценой уже в 2 827 000 рублей. Хотя, на мой взгляд, исчерпывающе хороша именно начальная версия. Есть ли на нашем рынке ниша для подобного автомобиля? Уверен, что есть. Невзирая на отсутствие постоянного полного привода, как у того же Pajero Sport, и родственную близость с TLC Prado, цены на который стартуют там, где заканчивается максимальная комплектация Fortuner. Его козыри — простота конструкции и удачный дизайн, лёгкое управление и простор в салоне. Когда к нынешнему дизелю добавится бензиновый мотор, позиции Fortuner только подрастут. К тому же серьёзные тюнинговые центры уже давно готовы к превращению машины в бескомпромиссного проходимца, благо знакомая рама и агрегаты позволяют это сделать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Нынешний Toyota Fortuner — это второе поколение внедорожника, в основе которого самая крепкая на сегодняшний день рама IMW и передняя подвеска пикапа Toyota Hilux. Сзади — неразрезной мост от Hilux, подвешенный на рычагах и пружинах. Двигатель — дизельный с турбонаддувом. Трансмиссия — шестискоростной автомат, полноценная раздатка (понижающая 2,566) и привод парт-тайм. Fortuner производят на заводе в Таиланде, и нынешняя модель не имеет нечего общего с машинами, которые непродолжительное время собирали в Казахстане. Выигрыш в весе по сравнению с Toyota Land Cruiser Prado составляет около двухсот килограммов при сопоставимых размерах.

Евгений Хапов, фото компании-производителя