Тест-драйв нового Mitsubishi ASX

Нервные метания обновлённого Mitsubishi ASX между пенопластовыми конусами, французами и чужими дизайнерскими идеями

Новости о недавней продаже солидного пакета акций Mitsubishi конкурирующему концерну, казалось, поставили крест на самостоятельном будущем трёх бриллиантов. Преданные фанаты не скрывали беспокойства: неужели всё, что нам останется, — это Qashqai или Murano, но с новыми шильдиками?

НАДЁЖНО И НАДОЛГО

В самом деле, разве будет Nissan, за чьей спиной к тому же мелькают чёрные кудряшки французов, пестовать ценности знаменитой марки? Ведь, когда Renault поглощала Nissan, ситуация была совсем другой. У французов была ограниченная продуктовая линейка, особенно в сегменте 4×4, и Nissan помог её расширить. А что уникального есть у Mitsubishi, чего не было бы у Nissan? Пикапы, кроссоверы всех мастей, полноразмерные внедорожники? Да вроде бы всё есть. Правда, можно сказать, что Pajero Sport по-своему уникален… Но нет, спустимся с небес на землю. У Nissan есть свои рамные модели, и, если бы они до сих пор были нужны, он бы их сохранил. С другой стороны, со времён поглощения французами Nissan немало воды утекло, и сегодняшняя конкуренция во многом основана на нематериальной составляющей, или, как выражаются некоторые, на имидже. Nissan — определённо модная марка, но, мягко говоря, не рассчитанная на длительное использование: кликнул на картинку, купил, поездил, продал. Mitsubishi совсем другой. Его часто берут надолго, и вовсе не на волне нахлынувших эмоций. Не зря же лозунг компании состоит всего из одного слова: «Надёжно». Я бы прибавил к нему ещё и «Надолго». Может, это именно то, чего не хватает Nissan? Может быть. Ведь современный рынок — тот ещё аттракцион.

Довольно консервативный интерьер. Этим он, собственно, и подкупает

Под капотом двухлитровый бензиновый мотор с электронной

системой управления фазами газораспределения,

с раcпределённым впрыском и цепным приводом ГРМ

Приборы имеют довольно мелкую оцифровку

ЧУЖАЯ ИДЕЯ

Так что же представляет собой обновлённый ASX? Может, это последний вздох «господина ПэЖе»? Или, чем чёрт не шутит, намёк на то, что Mitsubishi, несмотря ни на что, жив и скоро X-Trail и Patrol будут выходить на платформе Pajero, а не наоборот? Давайте разберёмся. Внешний вид ASX всегда был достаточно оригинальным: решётка «джет файт» от штурмовика смотрелась бодро, дерзко и неординарно. Именно по ней можно было отличить компактный японский кроссовер в потоке. А теперь? Теперь новый фирменный стиль, который уже опробован на Pajero Sport и Outlander. Как старые клиенты «Митсу» относятся к данной эстетической концепции, я узнал от двух случайных знакомых на заправке. Увидев нашу машину, они сами подошли ко мне. Это была супружеская пара — владельцы предыдущей версии ASX. Они долго смотрели на новый передок, а потом спросили: «Lada Vesta?» Такова печальная история японской компании, у которой не хватило денег на содержание европейского дизайнера, зато хватило смелости использовать его идеи… И если Pajero Sport и Outlander были весьма тщательно замаскированы, чтобы не вызывать ассоциаций с продукцией с волжских берегов, то в случае с ASX производитель то ли намеренно решил пойти на конфронтацию, то ли расслабился и плюнул… В итоге старые поклонники марки даже не знают, как на это реагировать.

Никакого постоянного полного привода здесь конечно же нет.

Просто блокируемая муфта

ПОДПЁРЛИ КОНУСОМ

Впрочем, это ещё не всё. Мои случайные знакомые попросили посмотреть багажник. Вынув из него полку, прикрывающую запаску, они усиленно мяли её в руках. Потом сказали: «Пойдём, покажем». Мы подошли к их машине, и мне дали пощупать старую полку. «Теперь понял?» — спросили они меня. Ну, конечно, я всё понял. Старая запросто выдержит четыре мешка цемента, а новая — только пару пятилитровок воды. Стоит ли вообще ради такого груза открывать пятую дверь? Однако, чтобы полка не промялась под большим весом, под неё в центр запасного колеса инженеры вставили забавный пенопластовый конус, и он как бы подпирает её с тыла, не давая прогнуться. Такое вот техническое решение. Ребят, а как же «Надёжно»? Неужели объединение с Nissan уже начало приносить свои плоды? Или это отчаянная экономия средств, призванная улучшить финансовое состояние компании? Хотя Mitsubishi никогда и не строила из себя члена особого премиального клуба. Это заметно даже по звуку, который издаёт дверь ASX при закрытии. Хлопнул и понимаешь — вещь довольно простая, незатейливая. А то, что пол в багажнике подпёрт пенопластом… Ну так ведь задача решена, какие вопросы?

ЛЕНЬ МАТУШКА

Закончив рассуждать о последствиях сделок на фондовом рынке и покончив с разговорами на заправке, я наконец поехал собирать впечатления от езды. Нажал на педаль, повернул руль, переехал пару ям в асфальте… В общем, попытался воспроизвести всё то, что происходит с кроссовером ежедневно. Что же я почувствовал? Не нужно было особенно напрягаться или включать волшебные измерительные приборы, чтобы понять — во всём, что делает автомобиль, есть заметная нотка лени. Причём это не та инертность, которую обычно ощущаешь за рулём неспешного, комфортного механизма. Нет, это другое. Отклики ASX на действия водителя не слишком стремительны, потому что ему, грубо говоря, некуда спешить. Он отрабатывает свой рекламный девиз, а светлое будущее, вроде перехода в более высокий класс, ему всё равно не светит. Так зачем лезть вон из кожи? Зато сразу видно, что если уж производитель во что и вкладывался, так это в надёжность. Именно она всегда подкупала постоянных клиентов. И с этой точки зрения всё правильно. Непонятно другое: почему при таком мудром подходе компания так долго стояла на краю финансовой пропасти.

ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ

ASX недостаточно комфортен на крупных неровностях — подвеска реагирует если не грубо, то довольно ощутимо. Кроме того, кроссовер, как и большинство его японских собратьев, не является образцом качественной шумоизоляции — звуки проникают в салон в самом широком диапазоне. На заднем ряду, по сравнению с одноклассниками, тесновато. Комплектация, даже топовая, не включает подогрева руля и задних сидений. Но потребитель готов закрывать на это глаза до тех пор, пока лозунг «Надёжно» является реальностью, а не банальной рекламной уловкой. И что же дальше? Останется ли этот негласный «общественный договор» в силе? Но чтобы заглянуть в будущее, нужно найти хоть сколько-нибудь опытного оракула. Возможно, такой провидец найдётся во Франции?

Тихий восторг вызывают понятное любому чайнику и ретрограду

(то есть, по сути, нормальному человеку) управление климатом

и превосходная трансмиссия

ТЕПЛОВОЙ УДАР ДЕРЖИТ

Впрочем, не всё так печально, и в этом маленьком японце есть чем насладиться. Например, достойна похвалы посадка за рулём. Здесь она высокая — истинно офф-роудная. Плюс интерьер, благодаря которому никто не заподозрит вас в нестандартной сексуальной ориентации. А сегодня, после признаний Кевина Спейси, это особенно актуально. Тихий восторг вызывают понятное любому чайнику и ретрограду (то есть, по сути, нормальному человеку) управление климатом и превосходная трансмиссия. Многодисковая муфта и вариатор работают на бездорожье без каких-либо проблем. Муфта хорошо держит тепловой удар, а вариатор не пробуксовывает и не тормозит на зыбких грунтах. Поэтому в целом кроссовер оставляет довольно приятное впечатление. Ну а то, что ASX немного ленив и не дотягивает по ездовым повадкам до BMW, мы уж как-нибудь стерпим.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Mitsubishi ASX построен в несущем кузове. Подвески спереди и сзади независимые. Трансмиссия — вариатор. Мотор бензиновый двухлитровый четырёхцилиндровый, он имеет небольшой вес благодаря алюминиевому блоку цилиндров. Двигатель снабжён системой управления фазами газораспределения MIVEC. Полный привод подключается с помощью многодисковой муфты с электронным управлением. Переключатель на напольной консоли позволяет выбрать режим — от экономичного 2WD до вездеходного 4WD Lock.

Дмитрий Леонтьев, фото Александра Страхова-Баранова