Советы родителям, если потерялся ребёнок

Важно помнить, что именно первые 48 часов после исчезновения ребёнка являются многозначащими для поиска и его благополучного возвращения. Kак правило, именно эти часы оказываются не использованными вследствие паники и ужаса, которым поддаются родители. Держите себя в руках, помните, что возвращение вашего ребёнка домой зависит от вашей собранности и точности ваших действий.

Помните, что розыск пропавшего ребёнка необходимо вести сразу же, не дожидаясь 48 часов с момента пропажи!

Итак, первые сутки

Оставьте заявление в полиции по месту пропажи ребёнка. Обязательно требуйте регистрации заявления, приложите к нему свежую фотографию. Требуйте немедленной передачи заявления следователю, узнайте номер его телефона, всегда держите под рукой. Следователю постарайтесь передать максимально полную и точную информацию, не скрывайте конфликты в семье и с окружением, плохие привычки ребёнка. Максимально быстро включите услугу «маяк»* на мобильном телефоне ребёнка, даже если он отключен. Местонахождение сотового аппарата будет локализовано в момент возможного включения.



*Услуга «Ребёнок под присмотром» у оператора МТС – 100 руб. в месяц Услуга «Локатор» у оператора Билайн – 7 руб. в сутки Услуга «Геопоиск» у оператора Теле2 – 2 руб. в сутки Услуга «Радар» у оператора Мегафон – от бесплатного до 7 руб. в сутки. Мегафон же предлагает свой «радар» и для абонентов других сотовых операторов (МТС, Билайн, Теле2). Есть специальное мобильное приложение или сайт Внимательно осмотрите дом и особенно комнату ребёнка. Помните, что одежда, постельное белье, личные вещи, компьютер, и даже мусор могут содержать ключи к местонахождению вашего ребёнка. Сохраните список последних посещённых сайтов, а также всю переписку и общение ребёнка в социальных сетях, форумах и т.п., передайте следствию. Составьте подробное описание особых примет, одежды, обуви и личных вещей вашего ребёнка в момент исчезновения. Включите в описание родимые пятна, шрамы, татуировки, характерные манеры. Передайте следователю. Записывайте, как можно более подробно, всю поступающую информацию, фиксируйте все телефонные звонки: имена, номера телефонов, дата и время звонков, содержание разговора и другие данные, касающиеся каждого вызова. Установите АОН на домашний телефон, обязательно оставляйте кого-то принимать и записывать звонки, когда вы уходите. Составьте список друзей, знакомых, одноклассников, обзвоните всех, кто может знать о местонахождении ребёнка. Будьте особенно внимательны к тем, кто видел его незадолго до исчезновения, пусть максимально точно вспомнят, где и при каких обстоятельствах это было, что говорил ребёнок, в каком был настроении. Записывайте всё. Список тех, кто видел ребёнка незадолго до пропажи, передайте следователю. Возьмите распечатку входящих и исходящих звонков по номеру телефона ребёнка (эта возможность есть у лица, на которое оформлена SIM-карта) у оператора сотовой связи за максимально возможный период времени. Проанализируйте частоту и время звонков, отдельно отметьте незнакомые номера, передайте распечатку с пометками следователю, оставьте себе копию. Cоставьте список входящих и исходящих вызовов городского телефона, проанализируйте, также передайте следователю. Распечатайте как можно больше листовок формата А4, лучше цветных, со свежей хорошей, чёткой фотографией ребёнка, описанием примет, одежды, места и подробностей исчезновения. Не забудьте в листовке указать контактные телефоны полиции и семьи. Расклейте их на остановках городского транспорта. Распечатайте или найдите карту района и держите её при себе вместе с блокнотом для записи звонков. Наносите на карту места, где ребёнка видели часто, где видели в день пропажи. Вспомните, какие события происходили в вашем районе в день или накануне исчезновения, какие проводились мероприятия (соревнования, празднования). Запишите, список и передайте следователю. Постарайтесь привлечь к поиску как можно больше людей, привлекайте волонтерские организации, занимающиеся поиском. Не дожидаясь помощи полиции, осмотрите места сбора молодёжи в районе, стройки, гаражи, чердаки и подвалы, ближайшие парки. Расклейте ориентировки на остановках городского транспорта, подъездах, магазинах, других часто посещаемых местах. Внимательно осмотрите окрестности и места, где ребёнка видели в последний раз, найдите установленные камеры наружного наблюдения. Составьте список с адресами, передайте следователю как можно скорее – записи могут быть уничтожены уже через сутки. Если следователь не возражает, используйте все доступные информационные каналы – СМИ и интернет для оповещения о случившемся.

День второй

Поговорите со следователем о шагах, которые уже предприняты или планируются для поиска ребёнка. Пусть вас не пугает, если следователь открыл дело по статье 105 «Убийство». Только эта статья даёт следствию максимальные возможности и полномочия. Ещё раз внимательно посмотрите список друзей и знакомых, расширьте, добавьте всех, кто мог видеть вашего ребёнка, соседей, работников двора, курьеров службы доставки. Вспомните, в последнее время не приезжали или уезжали соседи, не было ли конфликтов с соседями, родственниками или коллегами, не изменялись ли в последнее время отношения с кем-либо. Всю информацию передайте следователю. Продолжайте распространение информации о пропаже. Постарайтесь разместить листовки на вокзалах и в аэропортах, передать сотрудникам ДПС на точках выезда из города, сотрудникам транспортной милиции. Будьте готовы к тому, что вашим положением будут пытаться воспользоваться разнообразные нечистоплотные личности и будут звонить психически неуравновешенные люди, поэтому в листовках для контакта лучше указывать телефон наиболее выдержанного и здравомыслящего члена семьи.

Телефоны экстренной связи: Бюро регистрации несчастных случаев: (495) 688-22-52, (495) 684-00-25, (495) 684-31-39

Круглосуточная центральная справочная «Скорая помощь», информация о выездах и госпитализации пациентов в больницы города в течение суток, за прошедшие сутки и более: (495) 445-57-66, (495) 445-01-02, (495) 445-02-1

Дежурная часть ГУВД: 02

Управление уголовного розыска: (495) 694-94-70

Центр временного содержания для несовершеннолетних: (499) 201-90-11

Служба спасения: (495) 937-99-11

Liza Alert: (495) 646-86-39, 8-800-700-54-52 из любого региона

Как правило, детей находят живыми и невредимыми и в большинстве своём в первые 48 часов. Так что не медлите с розыском. Мы надеемся, что никогда ы не столкнётесь с этой проблемой, но все же надо быть готовым ко всему и действовать правильно!