Volvo XC60 как образец комфорта, надежности и ценовой стабильности

Появился Volvo XC60 стремительно. Только показали его концепт в 2007 году, как спустя всего полгода вышел серийный образец, который вплоть до прошлогоднего рестайлинга практически не менялся. А, собственно, изменений никаких и не требовалось. Кроссовер получился и ладным, и удачным с технической точки зрения. Это, кстати, неудивительно, поскольку платформу и ряд агрегатов он делит с бестселлерами в своих областях – Land Rover Freelander 2 и Ford Mondeo…

Сама платформа разработана Ford и с некоторыми модернизациями дожила вплоть до Land Rover Discovery Sport. Да, наш «швед» ходит в дядях нынешней новинки «зеленого овала»! Неисповедимы пути мирового автомобилестроения.

ДИЗЕЛЕЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

На Volvo XC60 в разное время ставились три варианта дизельных моторов. Самый слабый и экономичный – 136-сильный D3 рабочим объемом 1984 см3. Два двигателя одинакового объема 2,4 литра, но с разной мощностью, 181 и 215 л. с., отличаются индексами – D4 и D5. В начале выпуска кроссовера дизель был только один – 2,4 литра и мощностью 163 л. с. – вариант не самый удачный. Кстати, различие в отдаче между двумя последними моторами легко компенсируется чип-тюнингом (около 20 000 руб.). Чиповать можно и D3, но недовольных результатом остается на порядок больше. Жалуются на резко возросший угар масла – вплоть до литра на 1000 км – и частые включения индикатора, требующего провести сервис мотора. Все дизели крайне критичны к качеству масла, но при своевременных и аккуратных ТО служат по 150 000 км без пугающих проблем. Вывести из равновесия могут только мелочи. Правда говорят, что дьявол прячется именно в мелочах, и когда вы в пятый раз замените подтекающий патрубок радиатора или датчик положения коленвала, эта старая присказка покажется очень верной. Датчик стоит 2000 руб. с заменой, трубка – еще меньше, но плавающее качество комплектующих эти цены не компенсирует…

Дизайн. Просторно, удобно, красиво и дорого.

Настоящий скандинавский стиль!

С бензиновыми моторами картина в точности такая же. Их, правда, два – четырех- и шестицилиндровый. Обозначаются Т5 и Т6, оснащены турбинами и имеют объем 2,0 и 3,0 литра соответственно. Мощности – 245 и 304 л. с. – позволяют уверенно чувствовать себя и в городе, и на шоссе. В отличие от них самый слабый дизель, по мнению владельцев, не обеспечивает должную эластичность и превращает динамичные обгоны в щекочущее нервы мероприятие. Бензиновые в этом смысле хороши, хотя даже тот, что меньше по объему, способен в городе слопать литров 16 топлива. Особых проблем у бензиновых моторов нет, кроме той же лотереи с комплектующими. Разве что меньший по объему склонен к образованию нагара на клапанах, если заливать не очень качественное масло, а общей проблемой можно назвать быструю кончину сажевого фильтра. Ну и, понятное дело, поскольку моторы оснащены турбинами, нужно давать им время на остывание или поставить турботаймер. В 2010 году почти все двигатели немного форсировали, изменив настройки.

Отделка. Если ухаживать за кожаной обивкой,

она будет радовать вас годы

МОЖЕТ ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО

Управляемость Volvo можно описывать по-разному. Причем радикально по-разному. Одному покажется, что XC60 не управляется, не тормозит и не разгоняется. Другой назовет поведение на дороге уверенным и стабильным. Шведские кроссоверы, как никакие другие, требуют четкого понимания, что автомобиль – это в первую очередь средство передвижения, а игрушка и развлечение – в третью и пятую… Мы можем признать, что спортивной составляющей в настройке подвески и рулевого управления у Volvo XC60, конечно, больше, чем в вальяжном XC90, но на раллийный болид он все равно не тянет даже в мечтах. Зато ходовая и того и другого крайне надежна, что в наше время редкость. Обычно кроссоверы на легковой платформе, а таких большинство, начинают громыхать подвеской уже на первой дюжине тысяч километров. Тут скорее загремит салон. После первой сотни тысяч пробега стоит обратить внимание на задний сайлент-блок передней подвески McPherson и на втулки нижнего рычага задней многорычажной подвески. А также на весьма некопеечные резинки стабилизатора. Кстати, слышал я о попытках заменить амортизаторы на более жесткие. Чаще это только снижает комфорт, не улучшая сколько-нибудь заметно управляемость. Если уж менять, то тормозные диски, которые после зимы могут начать бить на машинах с мощными моторами и у любителей резкой езды. Brembo Gold ставить не обязательно, но полазить по форумам в поиске удачного варианта стоит…

Грузовой отсек. Volvo XC60 – семейный автомобиль,

и большой багажник ему просто необходим

БЕЗОТКАЗНЫЕ «АВТОМАТЫ»

На Volvo XC60 ставили и механические коробки, и «автоматы». Поскольку автоматических трансмиссий подавляющее большинство, а «механику» не найдешь даже специально, коснемся АКПП. Собственно, говорить тут тоже особо не о чем… «Автоматы» Geartroniс – образец надежности. Если с ними случаются проблемы до 200 000 км, то это или результат неряшливого обслуживания, неаккуратной эксплуатации, или просто попался неудачный экземпляр, что, повторюсь, случается крайне редко.

Привод может быть передний или полный с муфтой Haldex. Агрегат столь же надежный, перегревы или заклинивания ему незнакомы. Выбирая автомобиль, стоит обратить внимание на полноприводные версии, поскольку разница в проходимости радикальная. Вообще на бездорожье Volvo чувствует себя очень уверенно. Не зря в его семье есть такие известные проходимцы, как Land Rover Freelander, даром что кроссовер. Впрочем, если «британца» на пересеченной местности можно встретить сплошь и рядом, то «швед» в болоте – явление экстраординарное. Однако у него 225 мм клиренса, неплохие углы въезда и съезда, хорошо защищенное днище и грамотная противобуксовочная система. Есть помощник спуска с холма и отключаемая система стабилизации. «Вольвовцы», впрочем, знают, что их детище не будут совать в грязь почем зря, и никакими дополнительными офф-роудными системами автомобиль не оснастили.



МЕТАЛЛ И ДЕРЕВО

Салон Volvo XC60 подкупил не одну тысячу покупателей, пришедших взглянуть на него в магазин. Это тот самый случай, когда богатство не вульгарно, а уютно и не вычурно. Эргономика на высоте, материалы салона тоже. Великолепные кожа и отделка деревом. Хромает только пластик, который выглядит неплохо, но легко царапается. Со временем, впрочем, кожа может покрыться морщинками и даже мелкими трещинками. Если хотите этого избежать, пользуйтесь специальными кондиционерами для кожи.

В целом Volvo XC60 – очень высокотехнологичный автомобиль с большим количеством опций, довольно сложных и дорогих в ремонте. Даже отказ датчика электропривода задней двери может облегчить кошелек владельца на 5000 руб. Случаются такие отказы крайне редко, и упоминаю о них я не для того, чтобы обругать кроссовер, а чтобы предупредить: старайтесь обслуживаться у квалифицированных мастеров. В данном случае скупой платит дважды. Тем более что условия гарантийного ремонта на шведский кроссовер таковы, что почти все поломки, даже самые мелкие, решаются за счет производителя. Однако это не отменяет аккуратности при выборе подержанного автомобиля.



МНЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА: АНАТОЛИЙ, VOLVO XC60 2.4 D5, AT, AWD, 2012 Г. В.

Читая на различных ресурсах позитивные и негативные отзывы о XC60, я ставил отметки в двух столбиках в блокноте. И на приблизительно 50 восторженных заметок нашлись две резко отрицательные. Причем настолько, что возникло впечатление, что это заказ от конкурентов… Я могу поставить галочку на той стороне, где все хорошо. Дизель, полный привод, комфорт, уверенное движение в самую плохую погоду – словом, я получаю от машины то, что ожидал. Да, и не ломается. Совсем!