Нюансы выбора Toyota Land Cruiser 80, 100, 105 в качестве тюнинг-донора

Лёня Немодный, фото Автора

Логично предположить, что, если бы существовал только один самый лучший и оптимальный со всех точек зрения внедорожник, на нём бы все и ездили. Но, увы, для каждой конкретной задачи требуется свой уникальный набор характеристик. Например, во внедорожном спорте пользуются спросом небольшие лёгкие машины. Для туризма больше подходят автомобили средних габаритов, чтобы и в грязи не тонули, и снаряжение было куда загрузить. А для дальних поездок используют полноразмерные внедорожники, в которых можно довольно комфортно жить на протяжении многих дней, а также разместить приличный объём экспедиционного барахла и провизии. В формате машины для путешествий Toyota Land Cruiser 80 и её дальнейшее развитие (серии 100 и 105) пользуются наибольшей популярностью. Они, можно сказать, стали настоящей классикой жанра — надёжные, вместительные и проходимые машины покорили сердца путешественников во всем мире. Но в процессе принятия решения о покупке большого Land Cruiser нередко встаёт вопрос, какую именно модель взять. Восьмидесятая серия довольно старая, достаточно редкая и наиболее бюджетная, сотая — подороже, но при этом гораздо более современная и распространённая, а сто пятая, на первый взгляд, и вовсе стоит неразумных денег… На самом деле вопрос выбора немного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сейчас объясню почему.

Land Cruiser — универсальный экспедиционер.

На нём комфортно передвигаться и по зимникам Заполярья…

«ВОСЬМИДЕСЯТКА»

Машины этой серии выпускались с 1989 по 1997 год. Комплектации были самые разнообразные: с дизельными и бензиновыми моторами, на «ручке» и АКПП, с распашными задними дверями и откидным бортом, с блокировками и без. Но для внедорожной эксплуатации, как правило, выбирают самый простой вариант с механической КПП и атмосферным дизельным мотором. Большинство имеющихся на рынке машин с серьёзными дефектами — вареной рамой, скрытой коррозией, большим износом узлов и агрегатов. Найти живую «восьмидесятку» очень сложно, и если вы остановили свой выбор на этой серии, то запаситесь терпением, поскольку поиски могут растянуться надолго. Причём каждую приглянувшуюся машину в обязательном порядке я рекомендую везти на профильный сервис и осматривать с пристрастием.

… и по пескам Средней Азии

Есть ещё один важный момент, понимание которого ко многим новоиспечённым обладателям «крузаков» приходит слишком поздно. Высокий ресурс комплектующих этой машины не достоинство, а недостаток. Непонятно? Сейчас объясню. При покупке нового автомобиля износостойкость узлов — очень большой плюс, но когда машина достаётся вам в двадцатилетнем возрасте, то всё немного иначе. Благодаря просто феноменальному ресурсу многие запчасти на машине не менялись с завода и до сих пор исправно служат, но остаточный ресурс у них уже невысок. Пока машина тихонечко ездила по асфальту на стоковых шоссейных колёсах, всё было хорошо. Менялось масло и расходники, а остальное ремонта не требовало. Но как только вы установите шины увеличенной размерности и, спустив их до грязевого давления, устремитесь на бездорожье, нагрузка на изношенные комплектующие увеличится кардинально и машина начнёт сыпаться со страшной силой. На первый взгляд особой беды в этом нет, нужно просто заменить изношенное на новое, благо и запчасти в наличии имеются, и машина обладает отличной ремонтопригодностью. Но есть нюанс — стоимость запчастей на старенькую «восьмидесятку» и новый Land Cruiser 200 не так уж и сильно отличается. И вы с удивлением обнаружите, что перебрать передний мост (часто после первого года внедорожной эксплуатации приходится ремонтировать оба) обойдётся вам в 150 000 рублей. А сделать полный ребилд отказавшего ТНВД потянет на 35–40 тысяч. И так куда не глянь… В результате на машину, выгодно приобретённую за 500 тысяч, через год придётся потратить ещё столько же, и это в лучшем случае! А ведь мы ещё даже не приступили к её подготовке, которая в комплексе потребует сопоставимую со стоимостью покупки сумму. Учитывая всё вышеизложенное и тот факт, что эти машины в хорошем состоянии очень редко продают, покупка Land Cruiser 80 для дальнейшей внедорожной подготовки на сегодняшний момент является весьма сомнительным предприятием.

Даже стандартная «восьмидесятка» уверенно противостоит бездорожью,

а уж о подготовленной и говорить нечего

«СОТКА»

Выпускалась с 1998 по 2007 год. В отличие от восьмидесятой серии официально поставлялась в Россию, а значит, найти машину с прозрачной историей и без «переписи населения» в ПТС значительно проще. К тому же, вероятность приобрести десятилетнюю «сотку» в хорошем техническом состоянии значительно выше, чем у двадцатилетней «восьмидесятки». Но и цена, естественно, будет выше.

Недостатков с точки зрения внедорожной эксплуатации у сотой модели три: независимая подвеска спереди, отсутствие комплектации с МКПП и версии с атмосферным дизельным двигателем. Любители тяжёлых внедорожных экспедиций редко выбирают эту модель, отдавая предпочтение сто пятой серии, о которой мы поговорим позже. Но для умеренного бездорожья и больших скоростных перегонов по дорогам с плохим покрытием (разбитый асфальт и грейдеры) «сотка» подходит идеально. К тому же, комплектация с двенадцатиклапанным турбодизелем достаточно неприхотлива и позволяет без изнурительной внутренней борьбы заправляться топливом сомнительного качества. Проблема поиска живого экземпляра не столь сложна, как в случае с восьмидесятой серией, и дело тут не только в уже перечисленных причинах. Toyota Land Cruiser 100 в нашей стране было продано чрезвычайно много, и в отличие от «восьмидесятки» их чаще меняют на более свежую модель.

Нередко в группе путешественников встречаются исключительно 80-ки и 105-ки.

И как гласит давняя джиперская мудрость — тойотовод тойотоводу соратник,

друг и набор запасных частей

«СТОПЯТКА»

Сто пятая серия является утилитарной модификацией сотой с аналогичными годами выпуска. По сути TLC 105 — это перелицованная TLC 80. Зависимая подвеска, единственная комплектация — атмосферный дизель и МКПП, распашные задние двери. На самом деле проще перечислить отличия: изменённое передаточное отношение в мостах и КПП, прибавка в несколько лошадиных сил мотору, пластиковые бампера вместо металлических, дутые крылья «сотого» кузова и дисковые тормоза по кругу. О них имеет смысл поговорить особо. Во всех комплектациях восьмидесятой серии, кроме самых топовых, сзади стоят барабанные тормоза, что позволяет использовать диски диаметром 15 дюймов. А в остальных сериях минимальный размер диска — 16 дюймов, потому что на задние суппорта дисковых тормозов не надевается диск 15-го размера. Ещё один нюанс 105-ки в том, что сверловка колёсного диска — пятидырочная 5х150, в отличие от классической для восьмидесятой серии и большинства японских внедорожников формулы 6х139,7. Зачем потребовалось менять общепринятый стандарт, мне лично непонятно, хотя производитель, наверное, с лёгкостью это объяснит.

Но мы отвлеклись. Комплектации разнятся незначительно. Блокировки, ABS, люк, электростеклоподъёмники. Салон такой же, что и на восьмидесятой серии, то же полуторное переднее пассажирское сиденье. В качестве опции — два откидных двухместных диванчика в багажном отделении, но они занимают много полезного места, поэтому их обычно демонтируют ещё в начале эксплуатации. Стопятая серия тоже официально поставлялась в Россию, но это не упрощает поиски автомобиля на вторичном рынке. Дело в том, что это последняя утилитарная модель от Toyota и владельцы не торопятся от неё избавляться, потому что её попросту не на что поменять. В связи с этим предложений о продаже немного и выбрать среди них достойный экземпляр нелегко. Да и цена десяти-, пятнадцатилетнего внедорожника весьма высока. При этом при покупке подержанной «стопятки» новый владелец сталкивается всё с той же необходимостью переборки мостов. Казалось бы, машина более новая, чем TLC 80, да и пробег обычно заметно меньше, почему же мосты так быстро износились? Всё дело в изменении передаточного отношения. На большую шестерню главной пары того же диаметра, что и у «восьмидесятки», вместо сорока одного зуба зачем-то воткнули сорок три, соответственно они стали тоньше и ресурс снизился. А уж если машина оснащена жёсткими межколёсными блокировками и предыдущий владелец включал их по поводу и без повода, уверенно давя на педаль акселератора, то вероятность ремонта моста после установки колёс увеличенной размерности становится практически стопроцентной.

Кстати, о блокировках. Они с электроприводом и часто при покупке не работают. Обычно проблема в самом электромоторе. Наиболее распространённая причина неисправности — от времени и воздействия влаги в нём отклеиваются магниты. Эту поломку легко устранить, так что сильно расстраиваться не стоит.

Дополнительная подготовка существенно расширяет

внедорожные возможности Land Cruiser,

позволяя с высокой крейсерской скоростью передвигаться

по плохим дорогам, а зачастую и без оных

ПОКУПКА — ТОЛЬКО НАЧАЛО

Итак, выбор сделан, и вы стали счастливым обладателем Toyota Land Cruiser. Первые месяцы вы занимались восстановительным ремонтом, высосавшим из вас кучу сил и денег. Зато теперь вы знаете, сколько стоят полуоси, ШРУСы, главные пары, перборка ТНВД, генератора и стартера. Наконец наступил тот волнующий момент, когда вы со своими железным конём впервые оказались на бездорожье. И тут выяснилось, что тяжёлый габаритный внедорожник на штатных колёсах пасует перед мягким грунтом и разбитыми колеями. Стало понятно, что без внедорожной подготовки не обойтись. А это значит, новые расходы и долгое проживание в автосервисе… Но тут я вас немного успокою. После перечисленных выше ремонтов (а они в том или ином объёме всё равно будут) стоимость подготовки не покажется вам такой уж заоблачной. Ведь для «крузака» в продаже имеется весьма обширный ассортимент дополнительного оборудования. А главное — владельцами этого автомобиля накоплен грандиозный опыт внедорожного тюнинга. И чем набивать собственные шишки, наступая на грабли, чья ручка уже до блеска отполирована лбами предшественников, проще выбрать классический и проверенный вариант подготовки, о котором мы и поговорим в следующем номере.