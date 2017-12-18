Кроссоверы. Внедорожный потенциал. Часть III

Игорь Губарь, фото автора и Александра Страхова-Баранова

Не тревожа таёжных троп и не залезая в медвежьи углы, мы расскажем о преодолении лесного бездорожья на неподготовленной машине

Измученные хронической лесонедостаточностью, горожане продолжают стремиться в шумные чащи и дубравы даже в конце ноября. Полчаса субботних пробок на выезде, ещё столько же на пригородном шоссе… На самом деле, зная направление, можно найти едва проходимые для кроссовера места всего в 15 километрах от МКАД. А если точного маршрута нет, начните поездку с подготовки. Впрочем, начать с неё стоит в любом случае, чтобы после не обнаружить, что в багажнике у вас только зонтик и знак аварийной остановки.

В лес редко ездят без причины, пикник, озеро, грибные места, покатушки,

слёты туристов, а иногда просто хочется срезать дорогу к даче

Помните об открытом хвате руля,

особенно в колее

Карта — это ещё не местность. Хотелось бы напомнить уважаемым читателям, что речь идёт о кроссоверах. Надеюсь, что полноприводных, но всё же самых обычных легковушках с немного увеличенным дорожным просветом. Так что не ждите инструкций по преодолению лесовозной колеи и полутораметрового брода, хотя в лесу вы вполне можете их встретить, если без оглядки свернёте на первую попавшуюся просеку. Впрочем, в Подмосковье вы раньше упрётесь в глухой четырёхметровый забор и шлагбаум, но столицей страна, слава богу, не кончается.

Короче говоря, первое правило — разработайте маршрут.

Противопожарные канавы вполне проходимы по диагонали

В лес редко ездят без причины. Озеро, грибные места, слёты туристов или «каэспэшников» — либо просто хочется срезать путь к даче. Всегда можно посмотреть карту, навигатор, в Wikimapia залезть… Гораздо проще будет объехать забор, если вы представляете себе, какие вокруг него вообще есть дороги. Причём и карта, и навигатор могут одинаково легко соврать. А вот в чём они не обманут, так это в рельефе, и если дорожка ведёт через низину, шанс попасть в болотистую местность возрастает, а крутые боковые склоны в дождь вообще могут оказаться непроходимыми, как и несерьёзный на первый взгляд ручеёк. Прикиньте расстояния и учтите, что расход топлива нужно удвоить против среднего, а лучше утроить. Особенно, если машина бензиновая и нагружена.

Будьте осторожны при движении с сильным креном — может стащить на глубину

ДОРОГИ

В лесу вам чаще всего будут попадаться дороги (не смейтесь, напролом по лесу не ездят даже танки). На дорогах могут встретиться лужи и колеи, завалы и подлесок. По просекам я вам ездить не рекомендую, если только перед этим вы не покрыли машину специальным нецарапающимся составом наподобие «Раптора» или «Титана». В противном случае из леса придётся прямиком ехать на покраску, а то и на кузовной ремонт. Весной и поздней осенью лужи почти обязательны, и вполне возможно, что они будут покрыты льдом. Подъезжая к луже, нужно обратить внимание на грунт и окружающую растительность: если вокруг вас сосны, а под колёсами песок и суглинок, то у луж наверняка твёрдое дно, а в лиственном лесу скорее всего наоборот — топь. В любом случае вы можете выйти из машины и потыкать в дно лужи палкой. Не бойтесь, она не убежит. Если выходить лень (а выходить всегда лень), начинайте движение крайне медленно, как бы щупая дно передними колёсами, и, если они вдруг уйдут на глубину, у вас останется небольшой шанс сдать назад.

Задние-то колёса ещё на сухой, надеюсь, поверхности.

Если ямы нет, двигайте вперёд не спеша, увеличивая тягу по мере продвижения. Максимальная скорость не должна превышать 10 км/ч.

Электронные ассистенты помогут и в лесу

Можно смещаться относительно условной «разделительной» в ту сторону, где берег более пологий, там обычно мельче и меньше вероятность попасть в яму. Это смещение убережёт и от сползания в колею. Если вы чувствуете, что начинаете резко погружаться или машина готова забуксовать, сразу стоп и назад по своим следам, не меняя положения руля. Чтобы это сделать вовремя, а не тогда, когда вы уже сели на брюхо, двигаться вперёд надо медленно. А вот назад сдавать необходимо как можно резче и как можно дальше — до места, где вы наверняка не забуксуете. После этого лучше всё же побороть лень и выйти поискать палку-глубиномер или попытать счастья с другой стороны лужи. В крайнем случае можно проехать колёсами одного из бортов по берегу лужи, выбирая тот, что повыше — там наверняка твёрже грунт. Крена не бойтесь, главное, не спешите. И помните, лёд может легко повредить элементы пластикового обвеса, световые приборы и даже радиатор.

КОЛЕЯ

Про езду в колее написано немало. Мы постараемся взять из этих трудов самое главное и нужное для нас. Первое правило неизменно — выбирайте путь заранее. На местности может добавиться ещё и второй пункт — всегда выбирайте более лёгкий путь. Помните, ваша машина не столько слабо проходима, сколько легко повреждаема. Причём я имею в виду не только царапины на бортах, но и более серьёзные поломки ходовой, подвески и трансмиссии. Поэтому не усложняйте!

Если на дороге есть колея, то лучше, надёжнее и безопаснее двигаться непосредственно по ней.

В узких местах поможет штурман и осторожность

Естественно, пока вам хватает дорожного просвета. Если вы чувствуете, что начинаете подсаживаться, попробуйте сдать назад и, вывернув руль на 180 градусов, чуть добавить газа. Плечевая зона протектора, самая разреженная и прочная, упрётся в стенку колеи и немного подтянет машину вверх. По крайней мере, передок. Чтобы гарантированно выбраться, надо использовать старый и, пожалуй, единственный безопасный и верный способ — взять лопату и откопать себе выезд. Ещё можно чуть добавить скорость, резко вывернуть руль в ту сторону, в которую хотите выходить наверх, и сбросить газ. Иногда это придётся проделать несколько раз и педаль бросать едва ли не совсем, чтобы наконец выбраться. Взобравшись повыше, можно попробовать двигаться вразрез колеи. То есть пустить одну из колей между колёс. Езда вразрез опасна тем, что вы можете снова упасть в колею, которая окажется вам не по зубам, и основательно засесть. Это происходит из-за того, что рельеф меняется и на боковом уклоне вас стаскивает, или если надо разъехаться с внезапно выросшей у колеи ёлкой. Если пространство позволяет, лучше ехать в полколеи, когда колёса одного, скажем, левого борта вы роняете в правую колею, а правые едут поверху. Крен может быть большим, но и тогда его не стоит бояться. Зато фактический дорожный просвет вырастет едва ли не в полтора раза. Кстати, клиренс заметно увеличивается, если на время преодоления препятствия попросить выйти всех пассажиров. Скажем, чтобы сфотографировать, как вы триумфально проедете отдельный страшный участок. Если вас неминуемо стаскивает в колею, не жмите на тормоз и не пытайтесь свернуть — воспользуйтесь инерцией и постарайтесь перескочить на другую сторону. Как мы преодолеваем препятствия на пересечённой местности? Правильно, под углом близким к 45°. Так что руль не отворачиваем от колеи, а напротив, доворачиваем в сторону выхода. В конце концов, вам всё равно туда падать, а так появляется шанс взять колею штурмом.

Двигаясь в колее с упором, не переборщите с газом

ТРИ СОСНЫ

В лесу можно попасть в места, где в трёх соснах не то чтобы заблудишься, а не протиснешься. Хорошо, когда есть пара толковых и, что не менее важно, трезвых штурманов. Если вы один либо ваши пассажиры не очень понимают, что нужно делать или что вообще происходит, где они и кто они, то попробуйте следующий алгоритм.

Традиционно считается, что у автомобиля шесть направлений контроля: вперёд, назад через внутрисалонное зеркало, передние углы по видимым границам капота, задние через боковые зеркала. Если вы проходите препятствие, например дерево, видимым углом капота, то почти наверняка пройдёте его и боком бампера. Когда это дерево минует среднюю стойку, вы сразу начнёте видеть его в зеркале заднего вида и, возможно, уже не зацепите задним крылом. Кстати, зеркала на бездорожье лучше чуть наклонить вниз, чтобы видеть задние колёса и условный задний свес. Так, постоянно вертя головой, можно протиснуться в очень узких местах. Только помните, что, проезжая по торчащим корням в узком месте, нужно быть готовым к тому, что машину может внезапно качнуть и она достанет краем крыши до противоположного дерева. Если посмотреть на машину спереди и провести вертикальную линию от внутреннего края колеса до капота, можно найти на нём точку (которая часто совпадает с декоративной выштамповкой или лежит рядом с ней), соответствующую колесу. То есть пилот со своей стороны и штурман со своей, ориентируясь на эти точки, могут позиционировать автомобиль относительно колеи, мостка, сенд-трака или эстакады с точностью до пары сантиметров и без помощи снаружи.

ПОСЛЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Выбравшись на дорогу, непременно осмотрите машину снизу на предмет торчащих палок и веток, а ещё постарайтесь очистить внутреннюю часть колёсных дисков от грязи, песка и снега, чтобы они не били на скорости. И просушите тормоза…

Лес прекрасен в любое время года, но, чтобы насладиться им, надо помнить первый принцип скаутов — выживает подготовленный. А чтобы лесом могли полюбоваться и наши потомки, нужно помнить о втором принципе скаутов — никаких следов. Это ведь тоже искусство: оставить место бивуака в таком виде, будто вас там никогда и не было. Тогда и возвращаться будет приятнее.