Необыкновенные приключения русского фотографа и диких американских медведей

Фотограф дикой природы Сергей Юсин полагает, что если раньше люди бесцеремонно вторгались в среду обитания диких животных, то сегодня у каждого из них своя территория, и, кажется, это всех устраивает. Из этого вытекает и его отношение к профессии — он считает, что, приходя в гости к животным, следует соблюдать определённые правила поведения. Что касается средств передвижения, то и здесь Сергей старается быть ближе к первозданной природе — его автомобиль не имеет ничего общего с нашпигованными электроникой современниками. Это старый добрый вездеход, который хоть и меняется внешне, внутри остаётся всё таким же «настоящим»..

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

Сергей попал в профессию неслучайно. Его отец Геннадий Юсин — один из известнейших фотографов дикой природы России. Когда сыну исполнилось 25, отец предложил ему попробовать себя в фотографии. Это предложение определило его дальнейшую судьбу. Правда, вопреки расхожему мнению, в нашей стране такая работа больших денег не приносит. Даже наоборот, скорее это затратное хобби. Качественное оборудование, поездки — всё это требует финансирования, и продажей фотографий окупить затраты чаще всего невозможно. По крайне мере до тех пор, пока не докажешь, что можешь делать эту работу лучше других, а конкуренция нынче чрезвычайно высока. Зарабатывать иногда удаётся на организации туров, куда приглашаются начинающие фотографы и просто любители природы. Опытные наставники делятся с ними опытом в режиме реального времени. Таким образом, получается и эксклюзивный туризм, и профессиональный тренинг в одном пакете.

Засидка из автомобиля. Снимать в лесу можно и с комфортом

В европейской части России найти что-нибудь интересное, а тем более уникальное, сложно. Животных мало. Поэтому чаще всего едут куда-нибудь за Урал, а излюбленным местом фотоэнималистов является Камчатка. В Северной Америке, где сейчас живёт Сергей, напротив, много национальных парков и они неплохо развиты, но администрация пристально следит за тем, чтобы никто не нарушал покой животных.

«Как-то снимал гон благородных оленей и вышел на поляну. Рейнджер тут же предупредил меня, что я нахожусь слишком близко к животным, и потребовал удалиться. Я пошёл к машине и, обернувшись, увидел, как олень проходит мимо индюшек в тумане. Нельзя было упустить такой кадр! Я остановился, поставил штатив на землю и сделал снимок. Когда я вышел на дорогу, рейнджер уже выписывал штраф. Мне с трудом удалось убедить его ограничиться предупреждением…» — рассказывает Сергей.

«Фермер». Чёрный медведь, Северная Королина

Но прежде чем отправиться в определённое место, нужно понять, кто является основной целью вашей фотосъёмки. Сергей приводит пример из своей жизни. Ещё семьдесят лет назад во Флориду завезли немного обезьян, и он начал искать информацию о местах, где их видели, как нужно с ними себя вести, чем привлечь их внимание. Дальше был этап планирования маршрута: места обитания, дороги, кемпинги, ночлег. Во время первой поездки машина, как правило, загружается по полной, потому что всё должно быть под рукой. В конце концов обезьян Сергей нашёл только спустя два дня, плавая на каноэ по местным рекам. Его выручило то, что он взял с собой маленький пакетик чипсов: выяснилось, что обезьяны с интересом реагируют на шуршащий звук, выходят к берегу и отлично позируют.

Но больше всего Сергей любит снимать хищников — они всегда интереснее. Причём его специализацией стали медведи. Чёрные медведи обычно миролюбивые. Даже у индейцев было поверье, что гризли олицетворяют злой дух, а чёрный медведь (барибал) — добрый. Впрочем, лично проверять, добрый он или нет, никому и никогда в голову не приходило. Во время работы с хищниками необходимо знать повадки животных, как они себя поведут и как отреагируют в случае опасности. Сергей категорически против ношения оружия, потому что, как мы уже говорили, считает себя гостем на чужой территории, но всё-таки кладёт в рюкзак маленький перцовый баллончик. Воспользоваться им пришлось лишь однажды, правда, в момент опасности он так и не помог. Как-то раз во время поездки в Северную Каролину, на родину самых больших чёрных медведей, Сергей снимал медведицу с двумя медвежатами. Внезапно появился ещё один крупный медведь и с безразличным видом пошёл в сторону леса. Сергей устремился за ним. Медведь остановился и даже дал себя поснимать, но Сергей совершил ошибку — присел на корточки, чтобы опустить штатив. Медведь воспринял это движение как испуг, проявление слабости и приготовился к атаке.

Брачные турниры благородных оленей

«Честно говоря, я по-настоящему испугался. Поднял штатив над головой, достал баллончик и начал кричать на медведя. Он вроде бы успокоился, сел, а я начал потихоньку отходить, но какое-то время спустя он опять вскочил на ноги… В итоге я просто решил брызнуть спреем в его направлении. Баллончик сработал только с четвёртого нажатия. Он просто выбрасывал струю воздуха без перца. Я понял, что если бы медведь всерьёз решил напасть, то я не успел бы ничем воспользоваться…»

СРЕДСТВО ДОСТАВКИ

Живя в России, Сергей ездил исключительно на седанах. Не было смысла покупать внедорожник, потому что большая часть пути всё равно проходила по трассе, а там, где она заканчивалась, можно было идти только пешком. Ну или арендовать что-то совсем уж тяжёлое. В Америке инфраструктура более развита, но легковым автомобилем всё равно не обойтись. И первой машиной, которую он купил, был подержанный Mitsubishi Endeavor (с 2003 по 2011 годы выпускавшийся ММС по программе «Проект Америка» для внутреннего рынка США). Машина была не новой, но в хорошем состоянии. Пробег в районе 100 тысяч, 2005 год и всего 5 000 долларов, что было практически в два раза дешевле рынка и на тот момент казалось отличной сделкой. Главным недостатком этого Endeavor была его моноприводность, за что впоследствии пришлось не раз поплатиться, застревая в лесах и болотах, но были и плюсы — размер багажника и задние ряды, складывающиеся в ровный пол. Ведь кочующие фотографы часто используют машину для ночлега, и достаточно было сложить сиденья, постелить коврик для йоги, положить подушку и, включив кондиционер или печку, спать в комфорте (ночевать в машине опасно только в местах обитания гризли или бурых медведей, не говоря уже о белых, а вот чёрный медведь на автомобиль никогда не нападает).

Дикие обезьяны Флориды.

Многие американцы и не догадываются, что во флоридских

лесах уже более 70 лет живут макаки

«Куда бы я рекомендовал поехать? Если брать восточное побережье США, то прежде всего это Грейт-Смоки-Маунтинс — очень популярный парк, один из самых красивых в мире. Но если кто-то любит, например, поплавать или интересуется морскими животными, то во Флориде, на западном побережье, есть замечательный городок Кристал-Ривер, и это единственное место, где можно поплавать с ламантинами. Кроме того, очень рекомендую Теннесси. В Пенсильвании есть красивые горы. Если же составить рейтинг, то № 1 — это Йеллоустонский национальный парк, а на втором месте — Аляска, это как наша Камчатка, только чуть более цивилизованная. И, наверное, ещё Гранд-Каньон в Аризоне».

Когда пробег перевалил за 250 000 км, Сергея стали утомлять регулярные вложения. Ломалось всё — от стеклоподъёмников до трансмиссии. И когда сумма на поддержание мобильности стабильно зафиксировалась на отметке 300 долларов в месяц, Сергей задумался — вкладывать дальше не было никакого смысла и он поменял машину.

ОН ТАКОЙ ОДИН

Несмотря на огромный выбор всевозможных кроссоверов и внедорожников, настоящих вездеходов на рынке не так уж много. Учитывая печальный опыт, Сергей выбрал рамный и полноприводный автомобиль Jeep Wrangler, который в США популярен даже среди горожан. Этот внедорожник стал модным аксессуаром для тех, кто хочет продемонстрировать свою приверженность к активному и неформальному образу жизни, но по прямому назначению его используют нечасто. Сразу после покупки Сергей под проливным дождём поехал изучать возможности машины в ближайший лес. Ехал с лопатой, осознавая все риски, но посадить Wrangler ему так и не удалось — тест был пройден.

«По сути, машина — это такой большой конструктор для взрослых. Нужны только отвёртка и ключи, и можно всё что угодно поменять. Я пока поставил новую решётку радиатора, пороги, добавил ручки внутри салона…»

Окала — самый большой лес Флориды.

Излюбленное место для езды по бездорожью

Минимальный бюджет на лифт-пакет с большими колёсами обойдётся примерно в 2 000 долларов. Необходимо поменять пружины и амортизаторы, настроить тормозную систему и даже перенастроить фары. Среди ближайших планов Сергея съёмка диких лошадей на пляжах Северной Каролины, а заодно поездка по дюнам, чтобы посмотреть, как машина поведёт себя на песке. Хотя в отличие от Mitsubishi Endeavor в Jeep Wrangler уже не получится так вальяжно поспать — размер багажника значительно меньше, да и ровного пола здесь нет. С другой стороны, у Jeep тоже поднимается заднее стекло, а значит, машину можно использовать как укрытие для скрытой съёмки. Как правило, животные не боятся машин, а запах их не только не пугает, но часто даже привлекает. Ведь медведи по природе токсикоманы и очень любят запах топлива, что в нашем случае скорее плюс…

Алексей Дмитриев, фото Сергей Юсин