Jaguar I-PACE проходит финальные дорожные испытания

Компания Jaguar начала последний этап дорожных испытаний электрического кроссовера I-Pace. Вместе с одним из потенциальных покупателей автомобиля инженер марки проехал на тестовом прототипе модели вдоль западного побережья Калифорнии, узнав реальный запас хода машины.

В тесте принял участие инженер Jaguar Саймон Патель и жительница города Пасадена Энн Войе. Она обратилась в компанию с вопросом о том, сможет ли I-Pace проехать по ее любимому маршруту на калифорнийском побережье. В результате производитель пригласил ее на испытания, чтобы выяснить это самой.

Прототип кроссовера проехал без подзарядки более 320 километров – от Бульвара Сансет в Лос-Анджелесе до Морро Бэй, округ Сан-Луис-Обиспо. При этом, по словам Пателя, в батарее осталось еще достаточно заряда, чтобы продолжить путешествие.

Прототип Jaguar I-Pace дебютировал год назад в Лос-Анджелесе. Автомобиль построили на модульной платформе и оснастили двумя электромоторами суммарной мощностью 400 сил. Емкость блока литий-ионных батарей – 90 киловатт-часов. В «Ягуаре» утверждают, что такая машина сможет проезжать без подзарядки до 500 километров.

Серийный вариант I-Pace покажут в следующем году. Автомобиль будут продавать и на российском рынке. По состоянию на февраль 2017-го в России на еще не представленный автомобиль оставили заявки 150 человек.