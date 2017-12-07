Red Bull и Polaris запустят гоночную серию для багги

Компания Red Bull совместно с производителем квадроциклов и багги фирмой Polaris анонсировала появление в следующем году новой серии в рамках американского чемпионата по ралли-кроссу Red Bull Global Rallycross (GRC). Участники соревнований будут выступать на мотовездеходах Polaris RZR.

Линейка багги Polaris RZR состоит из моделей с двухместной или четырехместной конфигурацией салона. Самая продвинутая — RZR XP 4 Turbo Dynamix — оснащается турбомотором объемом 925 кубических сантиметров. Отдача агрегата — 168 лошадиных сил.

Багги комплектуется автоматической трансмиссией, гидравлическими тормозными механизмами, системой подключаемого полного привода и активной длинноходной подвеской с амортизаторами Fox.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Red Bull Global Rallycross появятся гонки электрокаров. Это будет отдельные соревнования, которые будут проходить одновременно с заездами в классах Supercar и GRC Lite.