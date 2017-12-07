Новое поколение Suzuki Jimny: появились шпионские снимки

Несколько месяцев назад маленький японский внедорожник уже успел «засветиться» на фирменных рендерах, ставших достоянием общественности, а теперь появились и фото «живой» машины — причем сделаны они на заводе, и автомобиль попался в объектив уже без камуфляжа.

Снимки выложил в социальную сеть Twitter пользователь под ником @hunfooli. Несмотря на то, что качество изображений оставляет желать лучшего, по ним все равно можно составить представление о том, как будет выглядеть новое поколение знаменитого внедорожника.

Очевидно, автор снимков «поймал» первую предсерийную партию внедорожников, и окончательный вариант дизайна может оказаться несколько другим. Однако кардинальных изменений ждать вряд ли стоит. Как и ожидалось, дизайн нового Jimny оказался даже более угловатым, чем у предшественника, что для современного автопрома нехарактерно. Но самое главное — Jimny сохранил свой узнаваемый стиль и даже в габаритах практически не изменился.

Ожидается, что новый Jimny останется верен себе и по технической части. Внедорожник сохранит рамную конструкцию, а в его системе полного привода Allgrip Pro 4×4 останется пониженный ряд в раздаточной коробке. Что до двигателей, то по ним точной информации пока тоже нет. Предполагается, что под капот могут «прописать» бензиновый литровый турбомотор BoosterJet (на модели Baleno он развивает 110 л.с.), турбоагрегат объемом 0,66 л или бензиновый «атмосферник» объемом 1,2 л.

Нынешнее поколение модели выпускается уже почти 20 лет. Jimny продается и в России: его предлагают с мотором объемом 1,3 литра и мощностью 85 л.с., за него просят от 1 155 000 до 1 259 950 рублей.