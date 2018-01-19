Second Hand Nissan Patrol

Какими бы радикальными не были изменения при смене поколений Nissan Patrol, за ним неизменно тянулся шлейф из мифов и легенд. И производителю приходилось отчаянно стараться, чтобы соответствовать одним, одновременно опровергая другие

Весь долгий путь от первого экземпляра, выпущенного в 1951 году, и до последнего поколения Nissan Patrol сопровождали черты, казавшиеся незыблемыми: рама, парт-тайм, мосты, понижающая… Равно как и надёжность, выносливость, неубиваемость… С появлением Y62 основы пошатнулись, но, к счастью, не все и не слишком. И пускай мы уже не встретим шестое поколение на полуострове Рыбачий, но и на подъёмнике автосервиса он появляется по-прежнему нечасто. Конечно, хорошо, что легенда не стала мифом, хотя некоторые вопросы к надёжности Patrol остаются, что, впрочем, было всегда.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Нет, рамы Nissan Patrol Y62, к счастью, не лишился, но подвеска стала полностью независимой, хотя и довольно длинноходной. А привод из классического парт-тайм превратился в автоматический AWD/TOD с перебросом момента вперёд по мере пробуксовки колёс или под влиянием других факторов. Рядные моторы ушли в небытие вместе с коробящимися головками и прожжёнными блоками. Их место заняли V-образные, всё больше восьмицилиндровые. Салон перестал давить рослых пилотов и пассажиров потолком, а его объёму позавидовала даже Toyota «двухсотка», чего отродясь не бывало. Место первой презентации Y62 недвусмысленно намекало и на основной рынок сбыта — Абу-Даби. Это сейчас Ближний Восток штормит снаружи и изнутри, а тогда мир (в данном случае арабский) желал весело скакать по 100-метровым дюнам, накушавшись того, что не запрещено… Мотор V8 5.6 л подходил для этого как нельзя лучше. Мосты на песочке только во вред, понижайка часто тоже, а вот комфортная подвеска и вообще уют в салоне — то, что нужно. А тут ещё со всех диванов подтянулись эксперты, и выяснилось, что Patrol-то позиций не сдаёт. И хоть он стал немного пластмассовым, но на бездорожье ведёт себя отменно, не срамя имени предков. Особенно интересной была позиция той части фанатов Toyota, которые, увидев Land Cruiser 200, разочарованно пролепетали что-то вроде: «Фу-у-у, шаурма какая-то, пойдём лучше в Nissan», но в итоге получили «шаурму № 2». Вы знаете, я не люблю спорить о дизайне, как говорится, кому поп, а кому попова дочка (тем более что у Nissan есть ещё Infiniti QX, не к ночи будет помянут). Помню, как в 2011 году мне звонили в редакцию с вопросом, мол, вы не знаете, где купить предыдущий Y61, а то новый как-то не очень…

Кичливой роскоши в отделке салона нет, но выглядит всё вполне богато

Вслед за конкурентами Patrol предлагает систему расширенного управления

внедорожными ассистентами. Вполне надёжную, надо заметить

ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ

Большой внедорожник любого класса непременно должен нести в себе V8 — американцы уже триста лет учат этому планету, а планета поняла это только что. Без этих 400 л.с. и 560 Нм новый Patrol был бы как старый — машина для тех, кто опоздал жить. Семиступенчатый автомат — ни много ни мало, как раз впору. В России бензиновый мотор, вопреки прогнозам маркетологов, оказался не на пике популярности, что и неудивительно, если вспомнить все эти кризисы-призраки. А дизельного не было и нет. Кое-где продаётся Patrol Y62 с 4.0-литровым мотором V6, но я о таком только слышал. Актуальный у нас VK56VD грешит слабым приводом ГРМ и проблемами с топливной системой. Залог его долгой жизни можно описать одной фразой — хорошее масло, хороший бензин. Двигатель оборудован системой непосредственного впрыска топлива DIG, а также системой регулирования фаз и высоты подъёма клапанов VVEL, что не очень-то помогло ему в плане расхода топлива. Мне, к примеру, удавалось поддерживать 17.6 л на сотню, только когда я ехал, вообще не касаясь педали газа, обгоняемый «Окой» и какой-то студенткой на скутере. Студентка стала последней каплей, и, коснувшись педали, я моментально поднял расход до 25 л/100 км в смешанном режиме, но всё же обогнал нахалку с шарфиком на шее. Прервать триумфальный заезд может цепь ГРМ, вернее весь механизм, поскольку менять придётся целиком, но виновата будет цепь, а именно: привод распределительного вала правой стороны. Проблема возникает в самом широком диапазоне пробега от 50 до 150 тысяч километров и довольно часто. Поскольку мотор оснащён системой common rail, у него есть топливный насос высокого давления — ТНВД. Так вот, привод ТНВД и заведён как раз на ручей цепи ГРМ, идущий на правый блок цилиндров. А всего цепи две. Насос — агрегат нагруженный, и правая цепь растягивается быстрее. Даже быстрее, чем ожидают производитель и владелец. Растянувшись, она начинает пилить сама себя, касаясь металла мотора в области успокоителей, и именно этот звук слышен из-под капота. Как будто там сидит маленький болгарин с большой «болгаркой». После рестайлинга 2014 года узел модернизировали, и выкладывать 150 000 рублей за ремонт теперь не надо. Казалось бы, живи и радуйся, но нагружающему цепь ТНВД стало обидно, и он к 100 000 пробега, а то и к половине указанного срока, вносит свою лепту в хронику отказов. Я имею в виду печально известный шток насоса. Долго не утихали споры, что приводит к разрушению штока. И стружку в нём находили, и следы соприкосновения с приводом, и даже с дном колодца… Но важно не это, а то, что новый и оригинальный ТНВД обойдётся минимум в 1 000 долларов. Восстановленный может стоить втрое меньше, но и гарантия на него только у продавца. А ещё, если менять его у официалов, то последует и превентивная замена привода ГРМ, что удвоит стоимость ремонта, доводя его до уровня «больше я Patrol не куплю никогда». Катализаторы можно убить баком некачественного бензина, а это ещё 40 000 рублей к текущему счёту. Если пытаться экономить и ничего не делать, можно попасть на капремонт мотора из-за разрушения сот. Всякие мелочи, типа трескающегося бачка омывателя и клинящей электромуфты вентилятора, на этом фоне можно и не упоминать.

Третий ряд сидений не многим теснее второго

Читается хорошо, воспринимается легко,

управляется просто, и что вы ещё хотите?

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

Дрожание автомобиля на холостых, а особенно при плавном разгоне, информирует водителя о проблемах в гидротрансформаторе. Это основная и едва ли не единственная проблема семиступенчатой трансмиссии Nissan Patrol Y62. Решение недорогое — диагностика долларов 200 и ремонт примерно столько же. Производитель о проблеме знает и после рестайлинга её решил, увеличив пропускную способность гидравлических соединений коробки. Теоретически эта коробка склонна к перегреву, но, если, вопреки сервисной книжке, менять в ней масло хотя бы раз в 60 тысяч и не гонять длительное время быстрее 150 км/ч, то всё будет в порядке. Перегрев на высокой скорости характерен тем, что трансмиссия какое-то время не хочет переключаться вниз, что является программной защитой от повреждения. Как и в прежних Patrol, ходовая крайне надёжна. Несмотря на автоматический полный привод, отказы системы почти не встречаются. Нет проблем с закисанием блокировки заднего дифференциала, или сервопривода включения пониженного ряда раздаточной коробки. В общем, явных системных проблем нет совсем, а естественный износ узлов начинается на 150–200 000 пробега и вполне предсказуем.

Nissan Patrol

по-прежнему тяжёл, вне дорог надо быть осмотрительным

Динамика великолепна и на дороге, и на бездорожье

Минус у мотора только один — он придирчив

к качеству масла и бензина

ПОДВЕСКИ КОРОЛЯ

Первоначально независимая подвеска нового Patrol вызвала яростное негодование фанатов марки. В своё время похожую реакцию спровоцировал отказ от рессор, а до этого что-то ещё, наверняка, вызывало недовольство владельцев какой-нибудь из предыдущих версий. Новому не всегда рады, даже если это не такое уж и новое. Тем не менее, несмотря на некоторые проблемы, полностью независимая подвеска Patrol Y62 продемонстрировала свою жизнеспособность и право на существование. Да и проблемы эти были связаны не столько с самой подвеской, сколько с дополнительным оборудованием. Новый Patrol стал первым внедорожником с системой HBSC. Это устройство, состоящее из амортизаторов подвески и гидроаккумуляторов, предназначено для борьбы с кренами в поворотах и одновременно улучшает артикуляцию на бездорожье. Система гидравлическая, поэтому, теряя масло, может работать чуть хуже. Примерно так же, как обычный амортизатор. Сначала увеличится крен кузова, после крен дополнится замедленным возвратом в вертикальное положение и появится раскачка при перекладке на другую сторону при активном маневрировании. В конце концов кузов начнёт раскачиваться от малейшего движения руля, причём как поперёк, так и вдоль. Но, как уверяют сервисмены, до такого ещё никто не доезжал. Машина тяжёлая, высокая и даже небольшое ослабление системы становится очень заметным. Редко, но падение давления в HBSC сопровождалось постукиванием непонятно чего о неизвестно что. После ремонта стук, как и крены, пропадают. Понервничать может заставить ещё один стук — рулевого вала. Лечится заменой за 200 долларов и может возникнуть снова без всяких видимых причин. Впрочем, на безопасность движения неисправность не влияет.

После рестайлинга 2013 года большинство перечисленных проблем исправили, и Nissan Patrol обрёл вторую молодость. Теперь, чтобы догнать по популярности своих предшественников, ему не хватает только одного — дизельного двигателя… Не считая того, что летом 2017 в России его сняли с продаж…

Отзыв владельца: Илья, архитектор, Nissan Patrol, 2011 Хотел большой американский внедорожник, но, увидев Patrol, был покорён его внешностью. Потом уже оценил и вместительность, и динамику, и две замены промежуточного рулевого вала, которые стали самыми большими его проблемами. То есть получается, за три года эксплуатации проблем почти что и не было… Надеюсь, так и останется, всё-таки Patrol — это Patrol!

Игорь Губарь, фото Александра Страхова-Баранова