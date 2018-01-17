Пикап Isuzu D-Max наверняка найдёт своих покупателей

Но Семён Михайлович и представить себе не мог, что пройдёт совсем немного времени, и огромные табуны лошадей заменит всего одна машина, которая станет и каретой, и трактором, и грузовой телегой, а на Ближнем Востоке — ещё и тачанкой с пулемётным расчётом в кузове… И вот недавно, уже в начале уверенной осени, мне удалось не только увидеть и потрогать, но и испытать новый японский пикап ISUZU D-MAX во всех перечисленных его ипостасях, кроме, разумеется, последней. Мне это было особенно интересно, потому что я хорошо знаком со всеми представителями грузового класса в России, мой стаж пикаповождения превышает 300 000 км, и откатал я эту дистанцию за неполные пять лет…

Расход топлива скромный.

В городском цикле 7.4 л/100 км, на трассе и вовсе 7.0

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Когда Семён Будённый в 1918 году создавал свой первый конный революционный отряд для борьбы с белогвардейцами на Дону, в Японии компании Tokyo Ishikawajima Shipbuilding and Engineering и Tokyo Gas and Electric Industrial уже два года совместно выпускали двигатели и собирали по английской лицензии грузовики А-9. В 1930 году Семён Михайлович начал работу над созданием Московского зоотехнического института коневодства, а на японских островах в Тихом океане компания Tokyo Automobile Industries выпустила первый промышленный грузовик и назвала его в честь одной из японских рек — ISUZU. В тот же период азиатские инженеры представили свой первый дизельный мотор с воздушным охлаждением — DA6 (самый первый дизельный двигатель немец Рудольф Дизель придумал ещё в 1893 году, но тогда так и не нашёл ему применения). Наконец, к 1939 году Будённый начинает сокращать количество конных дивизий, так как становится понятно, что они не смогут противостоять современным моторизированным и танковым войскам (в итоге из 32 дивизий остаётся 13). Во время войны Семён Михайлович занимается Юго-Западным фронтом, но из-за своей осторожности и телеграмм Сталину о намерении отступить в сложной ситуации быстро лишается должности и отправляется в отставку. В то же время в Японии из Tokyo Automobile Industries выделяется отдельное направление — Hino Works, которое полностью переключается на разработку и выпуск коммерческой техники. По окончанию войны на мощностях компании снова запускается производство бензинового (TX40) и дизельного (TU60) грузовиков, а все послевоенные восстановительные работы на островах ложатся на плечи грузовиков модели TX61. В 1949 году компания обретает название Isuzu Motors Limited, которое использует до сих пор.

После войны Семён Михайлович Будённый прожил яркую и интересную жизнь и умер в 1973 году, будучи трижды женатым отцом троих детей, Героем Советского Союза и просто очень хорошим и открытым человеком с живым умом, за что его ценили и начальники, и подчинённые. А через 12 лет после его смерти в Японии вышел первый рамный внедорожник Isuzu Bighorn (экспортное название Trooper). Причём часть конструктивных решений первого вездехода Isuzu пересекалась с аналогичными находками Mitsubishi Pajero, но исузовцы не стояли на месте и в период с 1985 по 1995 годы представили целую серию разнообразных моделей и, активно вкладываясь в автоспорт, одержали немало побед…

Парт-тайм для пикапа — единственный правильный выбор.

Подключать передний мост можно до скорости 100 км/ч

Надо сказать, что и Семён Михайлович внёс свой вклад в развитие спорта. Курируя в СССР коннозаводство, с помощью зоотехников он вывел знаменитую будённовскую породу лошадей. Это крупные, массивные скакуны с хорошими рычагами и развитой мускулатурой, отличающиеся высокой работоспособностью и имеющие специальную выездку для работы на передовой. Порода существует по сей день, и будённовские лошади отлично показывают себя во всевозможных спортивных дисциплинах. Вот и автопроизводителям спорт даёт хорошую обратную связь. В 1997 году, собрав все лучшие на то время решения, ISUZU выпускает спортивно-футуристический VehiCross, построенный на базе Trooper последнего поколения, с двигателем 3.2 л и невероятной мощностью в 215 л.с. А в 2002 году выходит и первый рабочий пикап — D-MAX. Он предлагался в вариантах сингл- и дабл-кэба, с моторами 2.5 л (136 л.с.) и 3.0 л (163 л.с.). Все пикапы имели колёсную формулу 4х4 с жёстко подключаемым передним мостом. Надёжность и простота конструкции позволили отхватить большой кусок пирога на рынке малотоннажной техники. В 2008 году произошло первое обновление пикапа, а в 2012 — второе, c новыми моторами 2.5 л (136 л.с.) и 3.0 л (177 л.с.). В том же году наряду с одинарной и двойной кабинами в линейке появляется и полуторная. Наконец, третье обновление происходит уже в 2017 году, но до нас оно пока не доехало. Зато второе вполне успешно собирается на мощностях Ульяновского автозавода под контролем «Северсталь-Авто». Крупноузловая сборка комплектующих из Японии позволяет сохранять качество и не сомневаться в надёжности продукции.

Дорожный просвет 225 мм. Снизу ничего не выступает.

Бездорожье можно смело преодолевать ходом

ВЫГУЛ И ДЖИГИТОВКА

Зажатый в тесные временные рамки тест-драйва, я, не теряя ни минуты, отправился из осенне-пробочной Москвы в сторону Сергиева Посада. Толчея на МКАДе не выявила каких-либо странностей в поведении двухтонного автомобиля. Плавный старт и уверенное замедление — самые необходимые инструменты в потоке с плотным трафиком. И вот долгожданный съезд. Под капотом, подгоняемые турбиной, напрягаются все 163 лошади, и я, как заправский будёновец, слетаю с кольца, лёгкими движениями руля и педалей корректируя поведение своего друга-пикапа. Незаметно и спокойно мы добираемся до большой бетонки (А108) и уже с неё уходим на деревенские дороги в сторону Гремячего Ключа. Как по заказу проходим ровные грунтовки, ускоряясь на прямых участках, выложенных старыми бетонными плитами с торчащей арматурой, и уже перед самым источником упираемся в вывороченную тракторами и засохшую грязь. Ещё пару недель назад на этом участке можно было бы устроить настоящее испытание всех внедорожных способностей D-MAX, но теперь мы аккуратно перемещаемся по деревенскому «геометрическому стенду». Рессорная подвеска, ровная работа двигателя, отсутствие кренов и рывков позволяют ехать чуть быстрее аккуратных водителей на Toyota RAV4 и Honda CR-V, провожающих нас заинтересованными взглядами. Пришпоривая D-MAX, я отмечаю, что руль не вырывается из рук, и с пылью мы тормозим у вновь отстраиваемого туристического комплекса «Ключ Гремячий». Ещё 20 лет назад здесь не было ничего, и полное отсутствие какой-либо дороги вынуждало паломников идти пешком больше трёх километров. Дорога появилась, но в её нынешнем состоянии она всё так же недоступна для легкового класса, в сухое время может покориться отдельным представителям конюшни кроссоверов и является шикарным полигоном для теста внедорожников. ISUZU D-MAX, даже на штатной резине, не позволил усомниться в своих рабочих качествах и характеристиках. Решив пересечь участок перепаханного поля, я повернул шайбу на центральном тоннеле в режим 4H и уверенно преодолел стометровку свежей пашни. Ключ Гремячий — источник, бьющий из холма на высоте 200 метров. По легенде, здесь проходил Сергий Радонежский по пути из Лавры в Киржач, и после его молитвы в этом месте «из горы пошла вода». Сейчас источник окультурен, сделаны дощатые подходы к воде вдоль реки Вондиги, оборудованы купели, возведены храм и часовня. Появилась трапезная с недорогим меню, туалеты, а также церковная и сувенирная лавки. В выходные и праздники поток паломников значительно возрастает. Кто-то ищет себя, другие пытаются вылечиться от хвори, третьи приезжают набрать святой воды. Я же планировал окунуться с головой в холодную родниковую воду, очиститься от городских забот, подышать свежим воздухом и продолжить испытания D-MAX.

Грузоподъёмность 975 кг.

В кузов при помощи погрузчика легко помещается европаллет

ЛОШАДИНЫЕ СИЛЫ И НЕ ТОЛЬКО

Современные моторы обладают поразительными характеристиками. Турбодизель моего коня (4JK1) объёмом 2.5 л выдаёт 163 л.с. и 400 Нм крутящего момента. И что интересно, привычного запаха сгоревшей солярки от машины почти нет, так как выхлопная система уже настроена под стандарт «Евро-5». У меня версия с автоматом классической конструкции с гидротрансформатором и пятью ступенями (у механической коробки шесть передач). Все — с подключаемым полным приводом и понижайкой. Полный привод можно выбрать при движении до 100 км/ч, но не стоит забывать, что это старая проверенная рабочая схема «парт-тайм» и движение на полном приводе по асфальту будет не слишком комфортным. Принудительные блокировки и самоблоки доступны в тюнинг-центрах и уже есть на российском рынке. Считаю, что в виде дополнительного оборудования их должны предлагать дилеры сразу при покупке, так как это одна из важных составляющих для тех, кто знает толк в полном приводе.

На асфальтированной трассе автомобиль чувствует себя уверенно. Хорошо выходит на обгоны и даже на 100–110 км/ч даёт существенную прибавку к мощности и скорости. Больше 120 км/ч я не разгонялся, так как это противоречит моему мироощущению. Чтобы обогнать фуру, двигающуюся со скоростью 95 км/ч, пикапу не нужны дополнительные стимуляции в виде присадок в топливо и усиленной турбины — реакция на нажатие педали газа ощутимая. Побывав однажды в горах Алтая в конном походе, я был поражён способностью лошадей вышагивать по сложному рельефу, особенно контролировать передвижение всех четырёх ног, длину шага и ставить копыта исключительно в нужные места тропы. У D-MAX с этим тоже всё в порядке. Спереди — пружинная подвеска на поперечных рычагах, сзади же установлена классическая зависимая конструкция — мост на рессорах. Тормоза более чем стандартные: спереди — вентилируемые дисковые (16”), сзади барабанные (15”). Плавная реакция, уверенное торможение — нареканий за всё время не возникло. Выскочивший на красный свет синий Opel GTC на набережной Москвы-реки заставил систему ABS пикапа отработать на всю катушку, равно как и стимулировал экипаж ДПС бросить все дела и ринуться вслед за убегающей иномаркой. А я перевёл дух, получил пару сочувствующих взглядов от свидетелей из попутных автомобилей и аккуратно продолжил движение по улицам города.

Isuzu D-Max хорош не только большим кузовом,

но и просторным вторым рядом.

Троим пассажирам здесь не тесно, и трясёт их меньше, чем водителя

Надо сказать, посадка за рулём удобная. Кресло водителя имеет электрические регулировки в нескольких направлениях. По привычной для коммерческих машин традиции, пассажирское сиденье лишено такой роскоши и отрегулировать его можно только вручную. Спинкам кресел немного не хватает боковой поддержки, но в пикапах это почти правило, да и за 1500 км тестового пробега не было случаев, когда она действительно понадобилась бы. Кожа на сиденьях пикапа упруга и износостойка, спокойно моется тёплой водой и мылом (проверено лично). Пассажиры на заднем ряду наслаждаются простором. Полезны и поднимающиеся вверх подушки кресел заднего ряда, под которыми находятся ниши для инструмента, а за спинкой прячутся огнетушитель и набор автомобилиста. Пластик салона не выглядит дорого, но и не обязывает к каким-либо комментариям. Четыре бардачка, шесть подстаканников только у передних пассажиров — огромный плюс для любителей воды и кофе. Руль можно настроить под себя. По крайней мере, я со своими 180 см роста и центнером веса быстро занял удобную позицию. Кнопки на руле расположены именно там, где нужно, и к ним привыкаешь буквально за несколько минут. Круиз-контроль — функция, которая необходима всем следующим «на дальняк». Жаль только, что у пикапа нет принудительного ограничителя максимальной скорости (французы практикуют), это очень помогает при передвижении в городе, увешанном в последние годы камерами. Приборная панель проста и информативна. Несколько режимов работы бортового компьютера позволяют получать всю стандартную информацию по автомобилю (расход, средняя скорость, остаток до заправки, время в пути и т.п.). Кстати, в городском цикле расход составил 7,4 литра, на трассе — 7 литров на сотню. Неплохой показатель для двухтонного внедорожника.

Звук штатной магнитолы для такого меломана, как я, — просто подарок. Прекрасная шумоизоляция, наверное, лучшая в классе. Неудобство в виде размещения колёсика громкости справа от центрального тоннеля спишем на японские корни пикапа. Вдобавок к CD-магнитоле, читающей МР3 и WMA, есть USB- и AUX-входы. Говорят, опционально будет доступна улучшенная центральная консоль — с большим монитором и новыми кнопками (российское представительство сейчас прорабатывает этот вопрос). ISUZU D-MAX оборудован шестью подушками безопасности, электронными системами курсовой устойчивости (ESC), ABS, EBD и Brake Assist, регулируемыми подголовниками всех пяти мест и системой, исключающей возгорание топливного бака. Высокая посадка водителя, большие зеркала и отличная обзорность тоже помогают в деле безаварийного вождения. Не хватает разве только камеры заднего вида. Сзади под кузовом — полноразмерное запасное колесо. Первые пикапы попали на российский рынок с ремкомплектом шин вместо запаски, но оплошность была быстро устранена. Грузоподъёмность нашего D-MAX составляет 975 кг. В грузовой платформе спокойно помещается европалета, которую можно напрямую загрузить вилочным погрузчиком. Рынок предлагает для пикапа кунги различных конфигурации и цены, а так же пластиковые и алюминиевые крышки. Кроме того, современный пикаповод для защиты кузова может выбрать пластиковый или алюминиевый вкладыш либо защитное покрытие типа Raptor или Line-X.

Подвеска пикапа жёсткая, непробиваемая.

И груз в кузове, и кочки на дорогах она переваливает одинаково легко

КОНЬ-ОГОНЬ

Сегодня всех будённовских лошадей записывают в государственную племенную книгу, тома которой выходят регулярно с интервалом в год. Принадлежность лошади к известной породе подтверждается паспортом, который выдаётся Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства. При этом ежегодно сотрудники отдела селекции ВНИИК публикуют оценку жеребцов-производителей с точки зрения качества потомства. Я не случайно так развёрнуто привязываю эту историю с лошадьми к своей поездке на D-MAX. При запуске на российском рынке легкового сегмента компания ISUZU должна приложить максимум усилий, чтобы обратить на себя внимание потенциальных клиентов. Не секрет, что за последние десять лет, с резким ростом количества пикапов, сформировалось целое движение любителей машин именно такого типа, и пикаповоды стали очень разборчивы, сменив по две, а то и по три модели. Причём очень часто пикап является единственным автомобилем в семье, выполняющим и повседневно-хозяйственные, и развлекательно-туристические функции. Клубы владельцев пикапов не только выезжают в соседний лес на шашлыки, но и предпринимают попытки дальних путешествий в труднодоступные места, не ограничиваясь нашей страной. Недавние регламентные страсти с боевыми машинами активных путешественников, слава Богу, поутихли. Под грузовой московский каркас наш конь не попадает. Внедорожный тюнинг на Isuzu уже есть, и в ближайшем будущем его только прибавится. Самыми первыми улучшениями исузовода, конечно же, станут железный задний бампер и усиленные пороги, потому что штатные годятся только для города. Кунг, багажник, передний силовик с лебёдкой, усиленная подвеска, лифт кузова, шноркель… В общем, однажды начав улучшать свой автомобиль, всегда трудно остановиться.

Имея за плечами столетний опыт японских инженеров и выразительный дизайн, сверкая большой хромированной решёткой с надписью ISUZU, пикап D-MAX наверняка найдёт покупателей не только среди технических и аварийных служб. Мы обязательно увидим за его рулём девушек, которые отвозят детей в сад, молодежь на парковке у торгового центра, уверенного мужчину средних лет, строящего дом, и заядлого путешественника, который никогда не вынимает из кузова палатку и сухпаёк. А заявленный межсервисный пробег в 20 000 км и гарантия на 120 000 км за 5 лет этому только поспособствуют.

Сергей Лысенко, фото Автора