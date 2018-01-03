Зимняя рыбалка на Балтике

Почти одновременно с первыми заморозками, любители подлёдного лова начинают активно собираться на водоёмах. Говорят, перволёдье — особенно удачное время для рыбалки…

Хочу сразу предупредить, что ни я, ни мои напарники-рыболовы не любители зимних холодов и бурения лунок. А потому, когда в наших широтах лёд сковывает водоёмы, мы предпочитаем перебраться туда, где можно продолжать ловить на открытой воде. Более того, именно зима считается наиболее удачным временем для трофейной рыбалки.

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ Общая площадь: 415 000 км² Протяжённость берега: 8 тыс. км

Самое слабосолёное море в мире — в среднем 7 промилле Балтийское море глубоко вдаётся в сушу Европы, омывает берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии

Началось всё с ничем, казалось бы, не примечательной поездки на одно из озёр Ленинградской области, которая по ряду причин всё же отложилась в памяти. С одной стороны, мы ехали на озеро всего за три дня до Нового года, была даже идея взять с собой новогодние колпачки, но не оставалось времени на их поиск. Одновременно с этим поездка стала проверкой возможностей моей новой Volvo XC90. Тем более что Псковское шоссе длиной в 150 км, по которому нам предстояло ехать, очень подходило для подобного тестирования. Здесь есть и скоростные участки, и места с реверсивным движением, вечный ремонт и отвратительное дорожное покрытие. Ну и в завершение — не очень удачный подъезд к самому озеру. Не стану углубляться в подробности этого трипа. В целом, всё прошло в исключительно штатном и комфортном режиме. А вот сама рыбалка запомнилась неожиданным призом в виде восьмикилограммовой щуки (до этого момента рекордом озера считалась «зубастая» чуть меньше 3 кг). К тому же она не была единственной пойманной за день. При этом, когда мы макали свои приманки в озеро на юге Ленинградской области, на севере этого региона столбик термометра так и не сумел подняться выше -8°С, отчего озёра стремительно покрывались льдом. Значит, и здесь совсем скоро сезон летней рыбалки подойдёт к концу. В общем, неожиданным образом удачная рыбалка и известие о наступающих холодах побудили нас всерьёз задуматься о ближайших планах. И поскольку машина у нас была шведская, то сама собой родилась идея съездить на запад Швеции, где как раз в это время начинается сезон ловли балтийского лосося троллингом. Маршрут, в общем, давно изучен, а значит, согласовать нюансы — дело техники.

Марина Simrishamn.

Даже во время сильных штормов лодки остаются в безопасности

Приехав домой, я проделал уже хорошо знакомые операции. Заказал билеты на паром на нужные даты, списался с парой знакомых гидов и договорился о визите. Можно было бы взять свою лодку и оборудование, но в этом не было особой необходимости, к тому же транспортировка катера на большие расстояния не только несёт определённые риски, но и существенно увеличивает бюджет путешествия. Праздники пролетели в традиционной суете. За это время большинство озёр и рек наглухо закрылись льдом, и энтузиасты подлёдного лова многотысячной толпой высыпали на неокрепший лёд в поисках рыбацкого счастья.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К МОРЮ

В отличие от однодневных поездок по области, в далёкие путешествия не нужно брать лодку, мотор и некоторые снасти. Казалось бы, объём багажника уже не должен иметь особого значения, но на самом деле это не так. Рыбалка на море непредсказуема. Например, может задуть сильный ветер и придётся долго сидеть на берегу. Зато всегда есть альтернатива отправиться на речку или на берег какой-нибудь защищённой бухты. Следовательно, к традиционному снаряжению и нескольким комплектам одежды прибавляются ещё три комплекта снастей. В результате вполне вместительный багажник заполняется под завязку. Путь в 200 км от Питера до приграничной Торфяновки пролетел быстро. Паром до столицы Швеции Стокгольма отправляется из терминала в Хельсинки в 17:10 по местному времени. Мы выехали в 12:20. В такое время на трассе не так много машин, и расстояние до промежуточной точки мы преодолели меньше чем за два часа. В этой части света ещё можно себе позволить немножко превысить ограничение скорости. Тем более что и машина способна это сделать. Незадолго до границы традиционная остановка. Во-первых, необходимо оформить страховку на автомобиль — «грин-карту». Во-вторых, заправиться «до полного» и взять пару канистр с собой. По правилам можно ввозить только 10 л топлива, мы же взяли две по 20. Это определённый риск, но вас не лишат визы и точно не развернут обратно. В крайнем случае придётся оставить канистры на границе. Вообще, история с топливом для путешествующих по Европе — больная тема. Стоимость бензина здесь порядка 1 евро за литр. Может быть, для европейцев с их высокими зарплатами и короткими расстояниями это приемлемо, но для нас 67 рублей за литр — явный перебор. Нам ещё повезло: двигатель, которым укомплектован XC90 D4, работает на тяжёлом топливе и на трассе потребляет всего 6,5–7 л/100 км. А с учётом загрузки и трёх взрослых пассажиров (включая водителя) расход составил что-то около 7,2 л/100 км. Это позволяет прилично экономить.

Благодаря этой щуке мы и собрались в далёкое путешествие

Российские пограничники не проявили к нашей компании никакого интереса. Сотрудница без каких-либо эмоций и лишних вопросов проштамповала паспорта, а представитель таможенной службы удостоил нас лишь беглого осмотра салона и багажника да удостоверился, что печати о пересечении границы имеются у всех членов экипажа.

Дьюти-фри в межграничном пространстве мы оставили без внимания, потому что у нас была возможность сделать покупки в зоне беспошлинной торговли непосредственно на пароме. На финской части границы, как всегда, спокойствие и безмятежность. Всякий раз, пересекая границу, задаюсь одним и тем же вопросом: как им удаётся делать всё настолько расслабленно и без какой-либо спешки, но при этом именно на финской границе почти никогда не бывает очередей? Дежурные вопросы о месте и цели визита, количестве пассажиров в машине и запрещённых к ввозу предметах — и светловолосый парень в очках ставит штампы, указывающие на факт пересечения границы. Осмотр был чуть более внимательным, но без каких-либо придирок. Разве что эпизод с тем самым топливом заслуживает особого внимания. Сотрудник финского таможенного терминала Vaalimaa сперва поинтересовался, куда же мы едем, получив вполне честный ответ — на рыбалку, задал ещё пару уточняющих вопросов. Похоже, из простого любопытства. Заглянув в багажник, в куче вещей, снаряжения и оборудования для съёмки он, конечно, заметил две канистры. Глупо было утверждать, что они пусты или что в них только 10 разрешённых к ввозу литров. Поэтому я честно сказал, что там топливо, но не стал уточнять его объём. Ответ удовлетворил сотрудника, и он пожелал нам счастливого пути. Тут стоит кое-что пояснить. Какими бы простачками они ни выглядели на первый взгляд, каждый сотрудник на финской границе проходит серьёзную подготовку и отлично понимает, когда ему врут. В то же время многие финны и сами ездят в Россию заправлять свои машины, а потому нет ничего особенного в том, что мы взяли небольшой запас топлива в путешествие по Скандинавии. Здесь самое главное сказать правду. Отмечу, что подобный подход не распространяется на сигареты и алкоголь, но весь наш коллектив относился к категории некурящих.

На катере, доставившим нас к рыбацким угодьям,

стояли дизельные моторы Volvo Penta

А впереди ещё 200 км до терминала в Хельсинки. И здесь лучше всего воспользоваться функциями круиз-контроля — выставить разрешённую скорость и двигаться по трассе в нужном направлении. Главное, следить за знаками «Населённый пункт» и требованиями снизить скорость. Штрафы здесь кратно выше, да и санкции за большое количество нарушений могут быть куда более жёсткие. Ещё пару часов, и мы на месте… И тут нас ждал неприятный сюрприз. Я совсем забыл о разнице во времени и, рассчитывая время до места назначения, не учёл «минус час». В итоге вместо часа в запасе на подъезде к терминалу у нас оставалось минут пятнадцать. К счастью, обошлось без пробок, и мы благополучно прошли процедуру регистрации, а минут через 20 уже сидели в каюте парома Gabriella знаменитой компании Viking Line. Надо сказать, я не большой любитель этих паромных переездов и с трудом переношу те 14 часов, за которые паром проходит расстояние между двумя скандинавскими столицами. Разумеется, этот же путь можно преодолеть на самолёте всего за полтора часа, но от столицы Швеции нам предстоял ещё довольно долгий путь, а машина даёт возможность комфортно путешествовать, имея в распоряжении все необходимые вещи. Приходится жертвовать временем.

Утром мы пришвартовались в столице Шведского королевства. Традиционная проверка водителей на алкотестере, и мы уже на центральной улице Стокгольма. На мгновенье показалось, что машина, вдохнув воздух родины, как-то взбодрилась, вероятно, желая провести небольшую экскурсию по памятным местам, но на это не было времени. Нам предстояло преодолеть расстояние в 620 км по одной из дорог, ведущих на юг, в направлении городка Симрисхамн, конечной точки нашего маршрута. Дорожная сеть в Швеции развита не хуже, чем в соседней Финляндии, и в целом движение вполне комфортно, но определённые ограничения скорости стоит соблюдать. Впрочем, спустя час к такому темпу езды привыкаешь (снова помог удобный круиз-контроль). Полного бака хватило примерно на 630 км, не считая тех 200, которые мы проехали по территории Финляндии. Отдельное спасибо хочется сказать штатному шведскому навигатору, который провёл нас по своим родным краям быстро и точно, позволив избежать дополнительных ошибок, потому что карты, закачанные в смартфоны, отказались работать корректно. До места мы добрались уже глубоким вечером, но зато без заправок и с запасом топлива. И лишь на подъезде к Осбю в ход пошли канистры. К парковке рыбацкого отеля Bengtssons Loge мы подъезжали прямо в разгар какой-то местной вечеринки…

Маршрут пролегает через архипелаг Аландские острова,

который насчитывает 6 500 островов и славится хорошей рыбалкой

ДВА СЛОВА О СИМРИСХАМН

Среди рыболовов этот совсем небольшой старинный городок с населением в каких-то шесть тысяч человек достаточно популярен (в России чуть меньше, а в Европе, особенно в странах Балтии, — чрезвычайно). На то есть несколько причин. Первая — рядом с ним расположен мощный шельф Балтийского моря. Можно было бы сказать «свал», но масштабы его измеряются не десятками, а скорее сотнями метров. Естественно, это обстоятельство благоприятно влияет на местную ихтиофауну. В частности, именно здесь нагуливаются лососи с большинства рек, впадающих в Балтику, Ботнический и Финский заливы, о чём свидетельствуют многочисленные возвраты специальных меток, которые учёные ставят в разных местах. С другой стороны, Симрисхамн — это фактически единственное место в этой части Балтики, где есть удобная закрытая бухта, в которой можно укрыться от непогоды. Благодаря этому обстоятельству город известен и большинству яхтсменов. Сам же Симрисхамн не представляет какой-то особой исторической ценности, хотя, если покопаться в его многовековой истории, наверняка можно отыскать какие-то интересные факты. Сегодня это вполне спокойный курортный городок с характерным колоритом, множеством ресторанчиков и отелей, традиционной архитектурой и мощёнными камнями улочками. Зимой здесь можно встретить не только местных жителей, но и многочисленных рыболовов, съезжающихся попытать счастье в ловле балтийского лосося.

ПОГОДА БЫВАЕТ КОВАРНОЙ

В первый же день нам пришлось спешно менять планы. Пока мы преодолевали расстояние от Питера до Симрисхамна, небольшой циклон, разгонявший волны на севере Норвегии, заметно окреп. Решив, что уже достаточно силён для путешествия, он сместился аккурат в эти места. Чтобы не терять день, мы отправились в сторону городка Истад, где в компании с новым знакомым Патриком попробовали отыскать морскую кумжу. Несколько больших бухт позволяли сделать это, укрывшись от высоких волн. Патрик — любитель именно такой рыбалки, он отлично знает все подъезды и удобные для ловли места. Что характерно, перемещается он тоже на Volvo, правда, на видавшей виды XC70, которую называет не иначе как «шведский трактор». Погода сильно взбаламутила окрестные воды, и все наши усилия так и не увенчались успехом. А ведь этот район, который называется Сконе, считается одним из лучших мест на Балтике для ловли кумжи. Что ж, рыбалка есть рыбалка.

БОЛЬШОЙ ТРОЛЛИНГ

Следующий день всё же позволил нам выйти в море. До того самого шельфа от марины Симрисхамна порядка 80 км по открытому морю. Символично, но на катере, который мчал нас к рыбацким угодьям, разбивая двухметровые волны, тоже стояли дизельные моторы Volvo Penta (спарка по 230 л.с). Достигнув места ловли, мы принялись спешно распускать снасти. В зоне видимости находилось ещё два или три экипажа. Сильное монотонное раскачивание дало о себе знать, и мои коллеги стали быстро терять волю к победе. Волна в метр-полтора оказывает серьёзное влияние на человека. Для неподготовленного организма оказаться в такой ситуации — серьёзное испытание. К счастью, я уже ловил в таких условиях и, когда зазвучал заветный треск фрикциона, сигнализирующий о рыбе на том конце лески, первым схватил удилище. Вот он — первый лосось. Мощные рывки, потяжки, броски в сторону. Он не очень крупный, но его 5-6 кг не идут ни в какое сравнение с какой-нибудь щукой, пусть даже большего размера. Нам удалось найти место кормёжки рыбы. Несколько раз были так называемые «дабл-страйки», то есть двойные поклёвки. А однажды сразу четыре рыбы оказались на крючках. Правда, две из них сошли, пока мы разбирались с первыми, но сам факт явно указывал на то, что мы не зря проделали этот длинный путь. Рыба весом больше 10 кг (а в нашем улове была парочка и по 12) просто неистово сопротивляется, только при первом рывке сматывая до 100 м лески. К счастью, её запас достаточен и позволяет безбоязненно отпускать трофей на такое расстояние. Общее время вываживания длится больше часа, а ощущения потом, как после тренажёрного зала. Что уж говорить об эмоциях?! Два дня мы были на Балтике и могли ловить только до 14-15 часов. Потом ветер усиливался от 7-8 до 12-13 м/с, а это уже опасно. Однако даже за этот период удалось покатать в лодке больше 20 рыб, из которых мы взяли только двух — остальные были выпущены обратно.

Известно, что путешествие на машине всегда позволяет выйти за рамки направления и общего плана. Свернуть в сторону, отклониться, ускориться или, напротив, замедлить ход. Но, увы, в нашей ситуации мы полностью зависели от графика движения паромов и, согласно купленным билетам, уже другой корабль по имени Amorella ждал нас в терминале Стокгольма не позднее 6:30 утра. А потому после рыбалки, хорошенько пообедав, мы отправились в обратный путь. К сожалению, чтобы добраться до парома, нам немного не хватило запаса топлива и, не доезжая столицы Швеции, пришлось залить 20 л по 1,44 евро за литр. Их хватило, чтобы добраться до границы и уже на нашей территории наполнить бак по более адекватной цене. По действующим правилам ввоз рыбы, как и многих других продуктов, на территорию РФ запрещён. И за этим следят, особенно если видят, что путешествуют рыболовы. Поэтому двух взятых с собой лососей мы приготовили в Швеции, прямо на берегу, и съели там же в компании с местными друзьями. Так закончилась наша первая в этом году «зимняя рыбалка», а уже через несколько недель мы снова начнём собирать снасти для похода за новыми трофеями…

Дмитрий Матвеев, фото Автора