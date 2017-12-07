Кочевник: путешествие, как смысл жизни

Пройдя маршрут в 12 000 км, из Астаны, через весь запад России, через Грузию, вернувшись в Казахстан, я понял, что оседлый образ жизни не для меня. Ещё долго почти каждые выходные я выезжал загород, чтобы хоть немного утолить жажду приключений… И вот однажды у меня появилась идея путешествия в Горный Алтай. Подготовка заняла всего около трёх недель. За это время ко мне присоединились единомышленники, вместе с которыми мы образовали «караван» из четырёх машин. На то, чтобы добраться до конечной точки и вернуться обратно, отводилось шесть дней.

Обычно в путешествиях я провожу за рулём по 15 часов в день, а если учесть, что и ночной отдых планировался в машинах, оборудованных спальными местами, то на первое место выходил уровень водительского и бытового комфорта. В своё время, когда я подыскивал подходящую машину, мне неожиданно предложили Mitsubishi Pajero IV, который я и приобрёл (и о чём впоследствии ни разу не пожалел). Это чрезвычайно удобная и надёжная машина, не только проходимая, но и выносливая. Проехав на ней предыдущий двенадцатитысячный маршрут без особых поломок, я не сомневался, что и поездка на Алтай пройдёт гладко. Но как только мы въехали из Казахстана на территорию России, погодные условия резко ухудшились, местами выпал снег и начался гололёд. Ну а мы, ясное дело, ехали на летней резине. Это замедлило движение…

Впрочем, не только природные катаклизмы влияли на наш темп. Мы впервые ехали на такое расстояние колонной из четырёх машин, и о минусах совместных вояжей не догадывались. Приходилось без конца останавливаться для разного рода нужд, учитывать различную скорость машин и неодинаковую выносливость людей. Например, если я выдерживаю за рулём до 15 часов, то для кого-то и десяти может быть слишком много, а для соблюдения графика движения это минус. Для себя я сделал вывод, что оптимальное количество машин в поездках на дальнее расстояние — не больше двух, а все «тормозящие моменты» должны оговариваться заранее. Но, поскольку это был первый подобный опыт, многие тонкости пришлось утрясать на ходу. Хотя у такой поездки есть и преимущества. Например, всегда можно с кем-то поговорить (все машины были оснащены рациями), но самое прекрасное – собираться по вечерам около костра и петь песни под гитару, запивая пережитые эмоции вкусным чаем.

Недалёко от Алтая я наблюдал самую красивую в своей жизни осень — таких красок я ещё не встречал. Преодолевая перевал за перевалом видно, как с набором высоты меняется климат и растительность. Природа в Горном Алтае невероятно красивая, много интересных мест, для посещения которых нужно больше времени. И это главная причина, по которой я вернусь туда снова. Что касается сложности перевалов, то самым тяжёлым является Кату-Ярык. Он представляет собой проложенный в склоне горы крутой спуск в долину реки Чулышман. Крутизна склона здесь 35°, а длина спуска 3,5 км. Покрытие – грунт и камни. Перед спуском мы остановились на смотровой площадке и отправлялись вниз по очереди, соблюдая дистанцию — дорога очень узкая, на одну машину. Места впритык — с одной стороны отвесная каменистая стена, с другой — обрыв. Во время такого спуская нельзя постоянно пользоваться тормозами, потому что это приводит к их перегреву и отказу. Нужно двигаться на фиксированной низкой передаче, нажимая на тормозную педаль лишь изредка, и, в любом случае, очень аккуратно. Местные рассказали, что за день до нашего спуска с обрыва упала машина — не выдержали тормоза. Помимо взрослых, в ней были дети, но, к счастью, все остались живы. Кроме того, спуск затруднял прошедший из-за дождей камнепад и через несколько минут после того как все наши спустились вниз, на дорогу по которой мы только что ехали, обрушились два огромных валуна. Хорошо, что нас там уже не было!

Но самое прекрасное, это момент, когда ты достигаешь той точки, к которой долго стремился. В нашем случае это был южный берег озера Телецкое. Нет смысла описывать здешние красоты — лучше увидеть их своими глазами! Важно запомнить главное, чтобы попасть туда вам понадобятся хороший автомобиль, интересный спутник и определённая сноровка при вождении. Только не отказывайтесь от путешествий на автомобиле, ведь это так интересно и увлекательно! Вы сами будете определять места, в которые нужно заехать, где и сколько времени пробыть, куда отправиться завтра. И, конечно, вас удивит, как много добрых и отзывчивых людей живёт на нашей планете…

Автор: Владимир Якименко