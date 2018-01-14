Средняя Азия

Эти края манят многих путешественников, но мало кто решается на реализацию своих планов. Здесь богатая древняя культура граничит с дикостью, а искусно украшенные архитектурные памятники соседствуют с глиняными мазанками, десяток километров асфальтированной дороги в одно мгновение превращается в сотни бездорожья… Нам потребовался не один год, чтобы подготовиться и созреть. И вот мы на границе с Казахстаном

Попасть в соседний Казахстан сегодня не проблема, главное — не оказаться в длинной веренице узбекских челноков. Для пересечения границы на собственном автомобиле требуется либо общегражданский паспорт и свидетельство о рождении для ребёнка, либо заграничные паспорта на всех членов экипажа; а для машины — свидетельство о регистрации. Причём, используя заграничные удостоверения личности, вы освобождаетесь от заполнения миграционных карт, а при предъявлении национальных документов они обязательны и должны храниться вплоть до выезда из страны. Благодаря таможенному союзу между странами, помимо паспортного контроля, путешественников ожидает лишь досмотр автомобиля (как правило, дело ограничивается поверхностным ознакомлением с содержимым салона и багажника). Без регистрации в миграционных органах граждане РФ могут находиться на территории соседней республики до 30 дней, но на машину требуется оформление полиса обязательного автострахования (минимальный срок действия — 2 недели).

УЗБЕКИСТАН Площадь: 447,4 тыс. км2 Население: 32 511 900 чел. Столица: Ташкент Факт: Отправляясь на автомобиле в Узбекистан, путешественник должен быть готов к многочасовым очередям на границе, тщательному досмотру содержимого машины и полному отсутствию топлива в свободной продаже

Внутри крепостных стен Хивы особо выделяется лазурный

минарет Кальта-Минор, полностью украшенный майоликой

СКВОЗЬ ТЕРНИИ… В АЗИЮ

Если российско-казахстанскую границу удалось проскочить буквально за считаные минуты и без всяких проблем, то сутки спустя на нейтральной территории между Казахстаном и Узбекистаном мы оказались в настоящем муравейнике… Учитывая, что казахский КПП после его открытия мы прошли первыми, сам собой напрашивался вывод, что все эти машины, навьюченные разнообразным скарбом, не первый день ждали въезда на переход. Именно узбекская таможня, на которой по рассказам путешественников можно прожить несколько суток, а досмотр выливается в многочасовое приключение, является одной из главных причин отказа от поездок в Среднюю Азию. Но нам отступать было некуда…

— Туристы проходят без очереди! — обнадёжил нас пограничник.

И с надеждой на скорое открытие заветных ворот мы прождали ещё два часа. Но и оказавшись внутри КПП, расслабляться было рано — машину на досмотр требуют абсолютно пустой, и, глядя, как дедушку стоявшего перед нами на старенькой Daewoo Nexia заставили поднимать обшивку пола, мы поняли, что таможенники настроены решительно. Для пересечения узбекской границы на собственном автомобиле требуются заграничные паспорта и свидетельство о регистрации ТС. Также на паспортном контроле необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию на каждого члена экипажа старше 16 лет (детей отмечает в своём документе один из родителей) с указанием имеющейся валюты и ценных вещей. Важно отметить, что через границу помимо полного бака разрешено провозить дополнительные 40 литров топлива в канистрах.

Начиная с третьих суток пребывания в стране, а день перехода границы, как правило, убивает сутки, гражданам РФ требуется регистрация в миграционных органах Узбекистана или гостиницах (при заселении следует обязательно указывать на необходимость этой процедуры, а выданный бланк бережно хранить в паспорте до самого выезда из страны). Для автомобиля нужен полис обязательного автострахования (минимальный срок оформления — те же 2 недели). Стоит ли описывать, насколько тщательно перед выездом мы раскладывали по многочисленным ящичкам и полочкам нашего жилого модуля походный инвентарь, провиант и запчасти? Только длительные переговоры с начальником смены смягчили приговор, и на скан-ленту мы выгрузили лишь большую сумку с личными вещами и рюкзак с фототехникой. От просмотра содержимого фотоальбомов на всех гаджетах нас спасла предварительная чистка карт памяти (совет уже знакомых с узбекскими таможенниками друзей). Ну а машина подверглась досмотру с максимальной предвзятостью, благо обшивка салона не вызвала никаких подозрений.

Нурекская ГЭС привлекает внимание путешественников самой высокой в мире

насыпной плотиной (300 м) для самой мощной в Средней Азии электростанции

НА САМОМ ДНЕ…

По неприятной, но непреложной традиции несколько десятков километров дороги до и после погранпереходов в Азии убиты напрочь. Да и виды за окнами нашего автомобиля не поменялись — вокруг всё та же бескрайняя выжженная солнцем степь. О том, что мы уже в Узбекистане, напоминали лишь четыре часа, проведённые на границе. Первая остановка пришлась на побережье Аральского моря. Когда мы добрались до чинка (Региональный термин, обозначающий обрывистые труднодоступные уступы. — Прим. ред.), небо вспыхнуло закатом, а на горизонте засверкала в последних солнечных лучах водная гладь озера. Заворожённые, мы решили изменить предварительный план и встать лагерем прямо здесь, чтобы осмыслить увиденное. На самом побережье мы оказались только утром следующего дня. С плато вниз вели крутые глиняные спуски, ну а дальнейший путь очевиден — множество накатанных дорожек, бегущих напрямик к воде. В такой момент велик риск не заглянуть в карту и пропустить тот факт, что стрелочка вашего местоположения на навигаторе уверенно движется прямо по поверхности водоёма.

Ещё накануне вечером мы стали свидетелями катастрофы Арала. Одно дело сидя дома просматривать сухую статистику, и совсем другое — стоя на краю обрыва, своими глазами видеть десятки километров пустыни, где ещё недавно было дно четвёртого по величине озера мира. К примеру, от GPS-точки, где наши товарищи ещё в 2012 году мочили ноги в море, воду нам удалось найти лишь в двух километрах! И какой бы чистой и манящей лазурью она ни казалась издалека, добраться до неё оказалось делом не из лёгких: несколько последних метров до кромки — сплошное болото. К сожалению, обмеление озера коснулось не только природы, но и людей. Многие города, стоявшие некогда на берегу, оказались в голой степи, поэтому жители, занимавшиеся рыбным промыслом, теперь вынуждены практически бороться за выживание. Яркая иллюстрация этого процесса — расположенный у нас на пути Муйнак. Кусочек заброшенной набережной и пара проржавевших кораблей на самой окраине поселения — навечно застрявшие в песках памятники тысячам сломанных жизней.

ОКУЛЬТУРЕННЫЙ ТРАНЗИТ

До Памиро-Алайских гор — главной цели нашего путешествия — можно было добраться несколькими путями (более простыми, прямыми, быстрыми). Но наш вариант маршрута проходил через Узбекистан и предусматривал знакомство с тремя древнейшими и красивейшими здешними городами — Хивой, Бухарой и Самаркандом. Именно в такой последовательности они располагались у нас на пути, и именно в такой последовательности их рекомендует посещать путеводитель. Город Хива (по преданию построенный вокруг колодца, выкопанного по приказу сына библейского Ноя Сима) на первый взгляд кажется совершенно неприглядным местом — вся красота скрыта за мощными стенами крепости Ичан-Кала, на небольшой территории которой размещается около сотни памятников старины, прогулка здесь и является знакомством с городом. На практически бесцветном фоне построенных из жжёного кирпича сооружений ярко выделяется лазурный Кальта-Минор — единственный минарет, полностью украшенный майоликой. Именно он стал настоящим символом Хивы. Ичан-Кала — это не просто музей под открытым небом, это густонаселённый район, ведь в стенах крепости проживает около 300 семей. Скромные виды компенсируются неповторимым духом живого древнего азиатского города. А вот в Бухаре обойтись прогулкой по одному району не удастся… Достопримечательности разбросаны по всему городу и буквально встроены в его современный облик. Шёлкового пути как такого уже нет, но под сводами старинных куполов до сих идёт торговля. И хотя последние новости здесь давно разносятся посредством современных средств передачи информации, на площади Ляби-Хауз в тени вековых чинар до сих пор собираются за пиалой зелёного чая местные старожилы, а на популярнейшей среди туристов площади Пои-Калян древнее медресе и сегодня выполняет заложенную ещё в XVI веке образовательную функцию…

Как говорят сами узбеки, в Узбекистане есть две красавицы: натуральная Бухара и с макияжем — Самарканд. Действительно, сотни реставраторов ежедневно трудятся над внешним видом столицы великой империи Тамерлана, искусно убирая с её лица многовековые морщины. Ведь не только славой полководца вошёл в историю Амир Тимур, но и множеством дерзких по тем временам построек — крупнейшей в регионе мечети Биби-Ханум, великолепного мавзолея (фамильной усыпальницы Тимуридов), ставшего настоящим памятником архитектуры комплекса Шахи-Зинда… И сегодня, буквально восстав из руин, эти сооружения украшают современный Самарканд. А визитной карточкой города, как, впрочем, и страны в целом, служит комплекс XV–XVII веков — площадь Регистан, состоящая из трёх медресе. Характерная особенность Самарканда в том, что древние сооружения здесь неприкосновенны, как настоящие музейные экспонаты. Тут практически нет жизни, за исключением сувенирных лавок, размещённых в худжрах (кельях учеников медресе) и оживляющих замершие во времени строения. Гуляя по Самарканду, мы наконец поняли смысл совета о порядке посещения трёх главных туристических центров Узбекистана. Он в том, чтобы не разочаровываться — ведь с каждым новым городом восторг от увиденного только возрастает… А вот если отправной точкой станет Самарканд — разочарование неминуемо.

БЕНЗИН ЖОК

Впрочем, Узбекистан — это не только древняя архитектура, повсеместное гостеприимство и даже не знаменитый узбекский плов, способный перевернуть все ваши представления об этом блюде. Это ещё и ежедневный квест с топливом. Зная, что в Узбекистане есть проблемы с заправкой, прямо перед границей, в Бейнеу, мы под завязку заполнили баки, прихватив 40 литров в канистрах (максимум, разрешённый к ввозу в страну). Но при пробеге около двух тысяч километров вопрос заправок всё равно оставался крайне острым. Первым крупным городом на нашем пути был Нукус. Дорожная книга называет его «столицей Каракалпакстана». Соответствуя статусу, на обводной дороге одна за другой высятся фирменные узбекские АЗС. Но на каждой из них либо закрыт въезд, либо висит табличка «Бензин ЖОК» — то бишь нет, причём как самого бензина, так и дизеля. И такая ситуация по всей стране! За всё время путешествия мы ни разу не нашли топливо в свободной продаже. Комфортно здесь только владельцам газового оборудования — их заправки встречаются с завидной регулярностью. Добыть топливо можно с рук. И тут, как говорится, язык до Киева доведёт. Нужные контакты вам подскажут в гостиницах, кафе, магазинах, сувенирных лавках, а то и, для верности, сопроводят до места. На крайний случай поискать дизель можно на базах сельхозтехники. Но изначально надо быть готовым к тому, что цена будет завышена, а фактическое количество топлива не будет совпадать с маркировкой канистры. И искать правды тут не стоит — всем своим видом выразив обиду на необоснованные подозрения, вас могут отправить на дальнейшие поиски. Главным же инструментом на таких заправках (несмотря на заверения аборигенов в качестве) в обязательном порядке должна служить воронка с сеточкой. Например, когда в наш бак один за другим попытались нырнуть два окурка, «заправщик» даже глазом не повёл: «Э-э-э, солярка чистая, канистра грязная».

ТАДЖИКИСТАН Площадь: 142 тыс. км2 Население: 8 551 200 чел. Столица: Душанбе Факт: Высотная часть путешествия по Восточному Памиру проходит на отметках за 3 000 м. Низкое давление может повлиять на самочувствие, а самый плавный набор высоты —

по маршруту из Душанбе в Ош

НЕОПРАВДАННЫЕ ОЖИДАНИЯ

Как это часто бывает, при планировании маршрута всё сходилось как нельзя лучше — погранпереход из Узбекистана в Таджикистан находится в считаных километрах от Самарканда и ведёт в сказочный мир Фанских гор. Но оказалось, что тесное соседство и общая история вовсе не являются залогом дружбы, и при детальной проработке оргвопросов оказалось, что удобный для туристов КПП уже на протяжении многих лет закрыт. И не по каким-то там техническим причинам, а по политическим соображениям. Из двух ближайших вариантов, с помощью которых можно оказаться на территории соседнего Таджикистана, мы выбрали переход из Сариасии в Турсунзаде. Это вылилось в дополнительные 300 километров перегона и посещение ещё одного древнего города Узбекистана, родины Тамерлана — Шахрисабза, основанного около 2 700 лет назад.

Спрятанный в скалистом ущелье водопад на реке Искандердарья невысок,

но знаменит смотровой площадкой над бездной

в нескольких метрах от бурного потока

Выдвинувшись в сторону погранперехода, мы встали на трассу до Термеза. Дорога оказалась приемлемой по качеству и богатой окружающими видами — всё чаще на горизонте стали появляться силуэты горных хребтов. Трасса ведёт непосредственно через пограничный с Афганистаном Термез, но на карте можно найти несколько дорожек, позволяющих на одну-две сотни километров сократить путь. Наша попытка воспользоваться первой же срезкой обернулась встречей с одиноким пограничником посреди голой степи. По словам постового, туристы и узбеки, не проживающие в соседних кишлаках, должны придерживаться основной дороги, но нам было за что бороться: при движении вперёд на границе мы должны были оказаться через 100 км, возвращение же увеличивало дистанцию на 250 км. И взяв нашего оппонента измором, мы миновали шлагбаум. Удача не отвернулась от нас и на самой границе. Мы оказались единственными на переходе и, даже не успев морально подготовиться к встрече с узбекскими таможенниками, получили заветные штампы выезда в паспорта. Менее чем через полчаса мы уже стояли у ворот в Таджикистан. Для пересечения границы требуется привычный набор документов: заграничные паспорта и документы на автомобиль. Водителям после досмотра требуется оформить временный ввоз на машину (в распоряжении путешественников, следующих через страну транзитом 15 дней). Гражданам РФ, начиная с третьего дня пребывания, необходима регистрация в отделениях миграционных органов. Там же возможно оформление туристической регистрации, позволяющей за дополнительную плату свободно передвигаться по стране в течение месяца. Но в этом случае нельзя забывать о продлении соответствующего срока и на ввоз ТС. Для иностранных машин, следующих через страну транзитом, полис обязательного автострахования не требуется. К нашему удивлению, мы обошлись вовсе без досмотра, и только непосредственно перед выездом водителей вызвали на КПП и предложили оплатить дорожный сбор в размере 25 долларов с машины… Мы, в общем-то, были готовы к подобным «сборам», но после уточняющего вопроса об обязательности платежа ситуация как-то сама собой сошла на нет и со словами «Добро пожаловать в Таджикистан, братан!» пограничник открыл нам ворота.

Основные достопримечательности Душанбе расположены в центре города.

Их осмотр лучше всего совместить с пешей прогулкой

ИМЕННОЕ ОЗЕРО

Как ни хотелось нам поскорее оказаться в горах, проскочить мимо Душанбе мы не могли. И главная причина — пропуск в пограничную Горно-Бадахшанскую автономную область. Прошения мы отправили ещё из дома, и в столице нас ждали уже согласованные документы. Знакомство с самим городом свелось к нескольким кругам по центральным улицам в поисках необходимых адресов, а также небольшой вылазке в центральный городской парк «Рудаки» и на площадь Дусти. При 50-градусной жаре, накрывшей город, наслаждаться видами было довольно трудно. Даже самый высокий флагшток, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса, не смог заставить нас совершить прогулку до сквера национального флага Таджикистана. Наш основной маршрут уходил из Душанбе вниз по карте, в сторону погранзоны с Афганистаном, но мы покинули город в противоположном направлении. Фанские горы — территория преимущественно альпинистов и приверженцев пешего туризма, так как автомобильные дороги ограничиваются предгорьями и помогают добраться до населённых пунктов или альплагерей. При этом самое интересное, что суровые четырёх- и пятитысячные вершины, сказочные горные озёра расположены в глубине хребта. Впрочем, есть и исключения, например, жемчужина Фанских гор — озеро Искандеркуль. Это первый от столицы водоём в Фанах, и к нему ведёт хорошая дорога. Она с лёгкостью укладывается в один день и тем самым удачно вписывается даже в самый плотный график. Правда, за удовольствие оказаться в горном оазисе придётся заплатить: деньгами — на пути расположено несколько пунктов оплаты дорожного сбора, а также отсутствием кислорода — чуть более пяти километров приходится пройти Анзобским тоннелем, вторым по протяжённости в Средней Азии и напрочь лишённым вентиляции. «Альтернативы этому пути власти нам не оставили», — сетуют местные жители. Проходящий параллельно Анзобский перевал, по их словам, в последние годы просто перестали расчищать от завалов. Но увиденное в конечной точке перевешивает все сложности пути: изумрудная вода, переливающаяся в солнечных лучах, и неприступные скалы, обрамляющие озеро со всех сторон. Окутанный горной свежестью (сказывается расположение на высоте более 2 000 метров) и легендами, Искандеркуль на деле оказался не самым удобным местом для длительного отдыха. По периметру большей части озера идёт грунтовая дорожка, и, даже несмотря на то что это самый крупный водоём из Фанской группы, всю её можно преодолеть за час. На всём протяжении пути нас сопровождали отвесные скалистые берега, и нашлось лишь пару мест, подходящих для установки лагеря с автомобилем. При этом одно из них находилось в прибрежных кустах, где турист мог быть до костей обглодан местной мошкарой, а другое — на вершине одного из отрогов, рядом с вертолётной площадки и резиденцией президента, что значительно повышало вероятность встречи с первым лицом государства прямо на пороге палатки. Небольшой пологий участок побережья заполнен базами отдыха. Однако окунуться (если хватит духа войти в ледяную воду) можно свободно на пляже любой из них. Настоящей вишенкой на торте при посещении Искандеркуля стала прогулка к водопаду в ущелье реки Икандердарья. До последнего момента он скрыт от посторонних взглядов, и только сделав пару шагов по помосту из железных прутьев над бездной пропастью, путешественник оказывается в облаке водяной пыли от срывающегося в десятке метров потока воды. Ощущения при этом, как вы понимаете, непередаваемые. «Я сердце оставил в Фанских горах, теперь бессердечный хожу по равнинам» — эти строчки из песни Юрия Визбора наполнятся особым смыслом для каждого, кому удастся здесь побывать!

За 800 километров Памирского тракта водитель то и дело лавирует по узкой

полочке между отвесной скалой и ущелью реки Пяндж. Обвалы и

размытые дороги здесь не редкость, как и их трёхдневные ремонты

КРЫША МИРА

Памирский тракт, пленяющий автопутешественников статусом одной из самых высокогорных дорог мира, — это ещё и основная артерия, связывающая Горно-Бадахшанскую область с цивилизацией. И если для нас прохождение этого участка — настоящее приключение, то для местных — будничная необходимость. Весь тракт делится на две части. Первая, самая молодая, 1940 года постройки — Западная, имени Сталина. Эта дорога соединяет столицу Таджикистана и памирский город Хорог. Хотя этот путь сегодня тоже можно проделать двумя маршрутами. Верхняя дорога, она же Тавилдаринская трасса, не может похвастаться асфальтом, зато обещает путешественнику головокружительные виды с перевала Хабуробод, и нижняя, где расположена самая высокая в мире насыпная плотина и мощнейшая в Центральной Азии Нурекская ГЭС. Мы поехали по нижней дороге, и первое, что встретилось нам на пути, — два водосбросных канала гидроэлектростанции, низвергающие сотни кубометров воды впустую… Зрелище это, конечно, впечатляющее, а после примитивных подсчётов финансовых потерь ещё и удручающее. Выправить ситуацию могло бы возобновление если уж не дружбы, то хотя бы экономического сотрудничества между странами региона, но… Дорога упирается непосредственно в ГЭС. При этом выполненная из природного камня плотина не сразу заметна. С точки зрения специалистов по строительству, использование местного горного материала — отличный ход для профилактики прорывов, но путешественник в первую очередь отметит гармоничность, с которой дело рук человеческих вписывается в окружающий пейзаж. Будто бы так было задумано самой природой.

Находясь в стране третьи сутки, в Кулябе, последнем полноценном городе на ближайшие сотни километров, в отделении ОВИРа мы оформили регистрацию на всё время пребывания в стране вплоть до самого выезда из Таджикистана, а также пополнили запасы провизии и топлива (желающим залить баки на фирменной АЗС известного российского поставщика стоит сделать это заранее на трассе). И вот долгожданный момент: появляется река Пяндж, две отвесные скалы по её берегам образуют ущелье. С одной его стороны по скальной полке проходит таджикский Памирский тракт, с другой — ленточка афганской дороги. Но свежеуложенный асфальт под колёсами есть только у нас. Кстати, несмотря на окружающие дорогу горы, на протяжении пути можно найти уютные места для ночлега. Достаточно съехать в одно из многочисленных боковых ущелий, забраться на ближайшую возвышенность или по приглашению местных укрыться в абрикосовом саду. В любом случае путешественника здесь не оставят на улице — нас неоднократно звали на ночёвку или просто на застолье.

Недалеко от Шурообода располагается первый приграничный КПП с обязательной проверкой регистрации в стране, наличия пропусков в Горно-Бадахшанскую область и внесением данных об экипаже и маршруте в журналы пограничников. На протяжении тракта повторить эту процедуру придётся с десяток раз, так что возможность проскочить зайцем исключена. Ближайший город, где при необходимости можно найти и топливо, и магазин, — Калай-Хумб. Примечательно это место ещё и тем, что сюда выходит и верхняя Тавилдаринская трасса, и заканчивается хороший асфальт. Дальше только разбитое вдребезги советское наследие. И вот тут поток фур, курсирующих из Китая и обратно, становится крайне неприятным попутчиком, а в некоторых ситуациях и вовсе камнем преткновения. Так, буквально перед нашим приездом с афганской стороны сошёл крупный сель, и уровень воды в Пяндже поднялся на несколько метров, местами затопив дорогу. За считаные дни титаническими усилиями дорожных рабочих в скале была проложена новая. И этот наскоро сделанный карниз стал для дальнобойщиков настоящей ловушкой — кусок скалы, торчащий с потолка, не пускал фуры дальше. Некоторые жертвовали машинами и, изрядно царапаясь бортом, продолжали путь, некоторые создавали пробку, пытаясь проехать без повреждений… Именно в такой затор попали и мы, оказавшись запертыми под нависающими сверху многотонными глыбами — положение, изрядно щекочущее нервы!

Город Хорог — настоящее спасение. И дело не столько в том, что здесь можно найти АЗС, супермаркет, кафе, гостиницы и другие блага цивилизации. Здесь берёт начало второй участок Памирского тракта — Восточный. И в то время как мы нарочно выбрали более сложный путь и продолжили движение по нижней дороге вдоль Пянджа и границы с Афганистаном, местные и дальнобойщики предпочитают верхнюю, вдоль реки Гунт — короткую и асфальтированную. Восточный Памир, в отличие от Западного, более высотный. Прямо из Хорога начинается набор высоты, и на протяжении пары следующих дней мы не опускались ниже отметки в 2 500 метров. Растут и окружающие горы — теперь вокруг пяти- и шеститысячники с пиками, покрытыми вечными льдами, а на смену узкому ущелью приходит широкая речная долина с пологими берегами. И когда Пяндж уходит в Афганистан, дорога продолжает движение вдоль реки Памир и крутым серпантином забирается на высокогорное плато. Здесь начинается царство выжженной земли со скудной растительностью и уходящей за горизонт, прямой как стрела дорогой. Находясь выше 3 500 метров, ощущение высоты притупляется, а окружающие тебя многотысячные горы кажутся сопками. Их истинный размер выдаёт лишь снег на вершинах. Как оазисы в степи появляются озёра. Много озёр! Их изучение достойно отдельной поездки, и для посещения многих потребуются дополнительные разрешения. К примеру, Сарезское озеро находится под пристальным внимание МЧС, и поход туда (а добраться можно исключительно пешком) согласовывается именно с этим министерством. Примечателен и район системы озёр Яшилькуль и Булункуль. Здесь расположены живописные места отдыха и национальный парк, нижняя дорога сливается с верхней, под колёсами появляется долгожданный асфальт. А по хорошей дороге до Мургаба всего пара часов.

Мургаб — самый высокогорный населённый пункт Средней Азии, он расположен на высоте 3 600 метров! Для путешественников он интересен несколькими заправками, магазином и, судя по количеству гостей всех национальностей, культовой гостиницей и кафе «Памир». Однако само по себе наличие АЗС не является гарантией, что на ней будет топливо (природные катаклизмы часто мешают его доставке) или будут работать колонки. Но поиски дизеля на базе китайских дальнобойщиков или заправка из железного ведра не способны напугать путешественника, прошедшего Узбекистан!

После Мургаба дорога вновь уходит напрямую через плато и одновременно с этим начинает ползти вверх. На протяжении всего тракта переваливать за 4 000 метров приходится не один раз, а самый высокий автомобильный перевал СНГ Ак-Байтал достигает отметки 4 655 метров. Но именно движение по направлению из Душанбе в Ош позволяет пройти максимально правильную акклиматизацию: набор высоты проходит постепенно, а кратковременные подъёмы на высокогорные перевалы понемногу готовят организм. И благодаря этому Ак-Байтал не вызвал у нас абсолютно никаких осложнений, хотя несколько экипажей, которые мы встретили со стороны Оша, жаловались на сильные приступы горной болезни — с их стороны высота растёт куда быстрее… А на горизонте уже замаячил новый заснеженный хребет, где в тучах спрятался один из пяти семитысячников Средней Азии.

КАЗАХСТАН Площадь: 2 724 900 км² Население: 17 987 736 чел. Столица: Астана Факт: Слово «деньги» произошло от слова «тенге» — казахской национальной валюты. Казахстан удивляет наличием необычайных памятников. Например, на горе Кок-Тобе в Алматы 15 мая 2007 года был установлен памятник легендарной группе The Beatles (скульптор — Эдуард Казарян). В Астане есть памятник перстню. И даже выражению «Где-где? В Караганде!» предусмотрен памятник в той самой Караганде (скульпторы Викентий Комков и Мурат Мансуров)

ДОРОГА В ОБЛАКА

По ставшей в нашей поездке традиции пересечение очередного пограничного КПП заняло около десяти минут. Зато около часа ушло на преодоление нейтральной территории между Таджикистаном и Кыргызстаном, растянувшейся на 50 километров и включающей в себя перевал Кызыл-Арт (4 280 м). В опускающихся сумерках на Киргизском переходе гостей уже не ждали, но тем не менее приняли вполне радушно. Для въезда в Кыргызстан гражданам РФ можно использовать как внутренние, так и заграничные паспорта. Для автомобиля достаточно свидетельства о регистрации. Паспортный контроль и досмотр транспорта на границе проходит в штатном режиме. При сроке пребывания в стране до 30 дней регистрация в паспортно-визовых органах Кыргызстана не требуется. Нет здесь и обязательного автострахования, но зато на таможне требуется оплатить обязательный экологический сбор: с мототехники — 500 сом, с легковых авто — 1 000, с микроавтобусов и грузовиков — 2 500 сом. При отсутствии киргизской валюты к оплате принимаются и российские рубли по курсу один к одному. Несмотря на оперативное прохождение границы, на очередную точку маршрута мы прибыли уже затемно. И всё, что мы могли понять, сводилось к тому, что вокруг очень темно, очень холодно, а высота — под 4 000 метров. Полная картина открылась с первыми лучами солнца. По кругу поляна, на которой мы расположились, окружена горами, а с одной из сторон возвышается заснеженная гряда. Облака, зацепившиеся за вершины, ненадолго расступаются, и открывается пик Ленина. Базовый лагерь одного из азиатских семитысячников стал местом нашей второй в этом путешествии днёвки (первая пришлась на Самарканд). Восхождение на вершину мы благоразумно оставили альпинистам, коих здесь довольно много. Но перевал Путешественников высотой 4 125 метров всё же был нами взят. При том что до отметки 3 900 метров мы без труда поднялись с трёхлетним сыном. С гребня перевала открывается поистине величественный вид на монументальные горы и вечные ледники. Они кажутся совершенно неприступными, но мимо нас невозмутимо одна за другой движутся группы восхождения. Уже к вечеру от дневного солнца и +20° не осталось и следа. Налетел промозглый ветер, и температура единственный раз за всё наше путешествие опустилась ниже нуля, а под утро выпал снег. Наш первый снег сезона 2017/2018.

Памирский тракт — перевал Ак-Байтал

РОЖДЁННЫЕ КОЧЕВАТЬ

С первых дней в Кыргызстане температура за бортом упала, и небо всё чаще разражалось осадками. Первое сделало пребывание на улице более комфортным, второе заметно сказалось на окружающих видах — пейзажи запестрили сочной зеленью, что было непривычно после нескольких тысяч километров выжженной земли. Основными развлечениями для путешественника в этой стране оказываются горные перевалы и озёра. Невозможно проехать больше пары сотен километров, не пересекая очередной хребет. А преодолев пару-тройку перевалов, невозможно не оказаться у водоёма. Прокладывая маршрут на популярное у туристов озеро Сон-Куль, нам пришлось выбирать из четырёх вариантов, каждый из которых, по отзывам, заслуживал посещения. При подъёме мы сделали ставку на перевал Молдо-Ашуу, и, как оказалось, не зря. Очень живописная дорога, берущая начало в хвойном лесу, уходила ввысь захватывающим дух серпантином, а на высокогорном плато раскинулись джайлоо — пастбища для скота, который с наступлением весны киргизы перегоняют ближе к горам. И сами, кстати, тоже покидают свои дома в долине и разбивают настоящие юрточные городки на бескрайних просторах. Несмотря на всю красоту, Сон-Куль своими топкими берегами и холодной водой (ледяная корочка на озере из-за высоты свыше 3 000 метров порой сохраняется до июня) не манил на побережье. Мы забрались на склон ближайшего холма, укрывшись там от гуляющего ветра, и любовались панорамным видом на озёрную гладь и горную цепь на горизонте. Возвращаясь в долину, мы проехали через, наверное, самый популярный перевал Кыргызстана — 33 попугая, но по зрелищности он значительно уступал многим своим предшественникам.

Под размеренное шуршание свежего асфальта мы мчались к месту, которое ещё на стадии планирования маршрута соперничало за статус главной цели путешествия с Памирским трактом — озеро Иссык-Куль. Причём, войдя во вкус дикого отдыха, мы променяли северное побережье с его развитой инфраструктурой и шикарными пляжами на южное с уединённым отдыхом на песочно-ракушечном берегу. После трёхнедельной насыщенной событиями и впечатлениями поездки в планах было провести пару дней «овощами». Первых суток нам хватило на то, чтобы победить ужас холода и искупаться, обгореть на солнце и попробовать свежевыловленного местными мальчишками сига. Несмотря на красоту Тянь-Шаня, было решено двигаться дальше, тем более что осуществлению плана способствовала погода — проливной ливень буквально согнал нас с места. Жаль только, что из-за ливня нам не удалось совершить намеченную прогулку в горы. Прогноз погоды не обещал улучшений, и, оставив озеро в зеркале заднего вида, мы вернулись в Казахстан.

КИРГИЗИЯ Площадь: 200 тыс. км2 Население: 6 019 500 чел. Столица: Бишкек Факт: Граница между Киргизией и Казахстаном была пройдена за рекордно быстрые 12 минут!

В Средней Азии пять вершин, высота которых более 7 000 м.

К одной из них — Пику Ленина можно вплотную подобраться на внедорожнике

или взобраться пешком на перевал Путешественников (4 125 м)

ФИНИШНАЯ КРИВАЯ

Установив свой новый рекорд — граница Кыргызстан/Казахстан была пройдена за 12 минут, мы встали на обратный путь. Первыми по пути от границы нас встретили Кольсайские озёра — система из трёх горных водоёмов, расположенных друг от друга в паре часов ходьбы, но с ощутимым набором высоты. Автомобильная дорога ведёт только до первого озера, дальнейший маршрут можно преодолеть либо пешком, либо в рамках конной прогулки. В силу своей доступности и красивого горного пейзажа нижний водоём оказался забит туристами. Совсем другое дело — расположенное в соседнем ущелье озеро Каинды. К нему тоже есть подъезд, но преодолеть его без полного привода и увеличенного клиренса окажется делом нелёгким. Зато в награду открывается настоящее чудо — на небольшом участке, затопленном несколько десятилетий назад, прямо в воде стоит «законсервированный» лес. Есть в этом зрелище что-то мистическое и притягательное. Следующей остановкой стал город Алматы. Задержавшись в пути на день, мы прокатились на канатной дороге от спорткомплекса «Медео» до верхней станции горнолыжного курорта Чимбулак — Талгарского перевала (3 163 метра). Здесь прогулка по горам окажется приятным и интересным времяпрепровождением для всей семьи. Другой достопримечательностью хребта Заилийский Алатау и излюбленным местом отдыха местных жителей является Большое Алматинское озеро. Правда, оно доступно только для кратковременной прогулки, так как крутые береговые склоны не позволяют расположиться на отдых или ночёвку. Поэтому мы не стали задерживаться, а тронулись в сторону дома, но, проезжая в Шымкенте указатель «Ташкент 100 км», не выдержали и решили заскочить в столицу Узбекистана. Способствовал этому решению и тот факт, что на участке около 50 км здесь расположено сразу четыре контрольно-пропускных пункта. Мы выбрали КПП «Жибек Жолы» и спустя полтора часа оказались в Ташкенте. Жара за 50 градусов вкупе с дефицитом времени ограничили нашу программу знакомством с памятниками Старого города, обзорной экскурсией по широким столичным проспектам и ночёвкой на Чарвакском водохранилище, но нам этого вполне хватило. В конечном счёте, немного разнообразив дорогу, состоявшую из нескольких тысяч километров по степи, мы добрались до дома. Что можно сказать об итогах поездки? Мы прошли впечатляющий разнообразием и красотами маршрут, несмотря на предостережения многих, не отдав ни копейки без нашего на то желания и очевидной необходимости, а заодно освободились от множества нелепых стереотипов о Средней Азии и её населении. И сейчас можно с уверенностью утверждать, что вторая часть путешествия не за горами!

Анастасия Костянова, фото Автора