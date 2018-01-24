Что нужно учесть, отправляясь в Грузию на автомобиле

В начале осени группой из нескольких внедорожников мы заложили большую петлю по Грузии — проехали по самым отдалённым уголкам этой потрясающей страны, промчались по её главным автомагистралям и, конечно, отлично провели время на морском побережье. В результате накопилось большое количество информации, весьма полезной для тех, кто собирается ехать в этот горный край на автомобиле, и я спешу поделиться ей с нашими читателями.

ГРУЗИЯ Площадь: 69 700 км² Население: 4 930 000 чел. Столица: Тбилиси Валюта: лари Территория Грузии сочетает высокогорный, среднегорный, холмистый, низменно-равнинный, плоскогорный и платообразный рельефы

ГРАНИЦА

На сегодняшний день между Россией и Грузией открыт всего один погранпереход — КПП «Верхний Ларс». Он находится на военно-грузинской дороге неподалёку от Владикавказа. Движение здесь обычно довольно оживлённое, особенно в сезон. В основном это легковые автомобили и автобусы. Грузовиков немного. Подъехав к границе, мы обнаружили километровую очередь из легковушек, и многолетний опыт перехода всевозможных границ подсказывал, что мы проведём здесь весь день. Но на удивление, продвигались мы настолько шустро, что менее чем через два часа граница была пройдена (обратный переход и вовсе занял меньше часа). Пограничники рассказали, что раньше стоять приходилось значительно дольше, но в какой-то момент начальство с обеих сторон приказало ускорить процедуру, и сейчас проезжающих фактически досматривают только российские таможенники. Грузинские просто заглядывают в салон через окно, дабы убедиться в том, что водитель находится в машине один (пассажиры проходят паспортный контроль в терминале). По правилам в Грузию нельзя ввозить заполненные топливные канистры, но по факту на это не обращают внимания. Вывозить же можно не более пяти литров алкоголя на человека, точнее ввозить из Грузии в Россию. За этим следят российские таможенники, которые скрупулёзно досматривают каждую машину. Вообще, сама организация перехода устроена очень неплохо — всё делается спокойно и чётко, никакой суеты и неразберихи. Сотрудники обеих стран вежливы и предупредительны. Пересечь границу можно только по загранпаспорту, но виза для граждан РФ не требуется.

Дорога на Омало. Оползень перекрыл русло реки и уровень воды поднялся.

Была насыпана новая дорога по краю образовавшейся заводи, но стоящие вдоль

дороги знаки информируют о том, что остановка

запрещена и возможны новые камнепады

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Основные магистрали Грузии находятся в хорошем состоянии — ровный асфальт, дорожная разметка, знаки. Главное неудобство состоит в том, что почти все они имеют по одной полосе в каждую сторону, а горный рельеф делает их извилистыми и изобилующими закрытыми поворотами с минимальным обзором. Поэтому и прерывистая разметка, позволяющая обогнать тихоходную фуру (в горах они все едут очень медленно), встречается крайне редко.

Трассы до Тбилиси и далее в Батуми на запад и в Кахетию на восток имеют весьма оживлённое движение и развитую дорожную инфраструктуру. Везде много заправок, магазинов, ресторанчиков и придорожных торговцев. А вот дороги в отдалённые горные районы — грунтовые и подчас небезопасные. Здесь многое зависит от погоды. Пока сухо, всё проезжается на легковом автомобиле, но после дождей мелкие ручейки, тут и там пересекающие дорогу, превращаются в бурные потоки, сходящие с гор и низвергающиеся в обрывы. В такое время ездить по горным дорогам не стоит, потому что всё может закончиться большой бедой. Недаром на дороге в Тушетию на каждом шагу стоят мемориальные доски погибшим.

Тбилиси — крупный современный город с разветвлённой инфраструктурой

и интенсивным автомобильным движением, которое существенно

затрудняют узкие улицы, трудно проезжие из-за запаркованных автомобилей

Заправки на асфальтированных дорогах встречаются довольно часто, как правило, в населённых пунктах, а на грунтовых дорогах их, понятное дело, нет. Так что, отправляясь в труднодоступные уголки страны, стоит запастись топливом. На АЗС можно расплачиваться и наличными, и картой, но до полного бака заправляют только за наличные. Заправщик сам заливает горючее, сам берёт деньги и выдаёт чек — никуда ходить не нужно. Цены на топливо выше, чем в России. Дизель «Евро» в пересчёте стоит около 52 рублей за литр, бензин чуть дешевле пятидесяти. Газ тоже дорог, незначительно дешевле бензина. Машин дорожной полиции довольно много (в основном ловят за обгон под запрещающие знаки), при этом все они передвигаются и стоят с включёнными проблесковыми маячками, а при остановке проезжающих обязательной процедурой является алкотест.

МАГАЗИНЫ, ПИТАНИЕ И ВАЛЮТА

Менять рубли на лари и обратно лучше всего прямо на границе. С грузинской стороны, непосредственно в самом терминале, есть отделение крупного банка. Курс: 1 лари — 26 рублей. Можно поменять и потом, но в обычных обменниках курс держится в районе 28 рублей за лари. В нескольких километрах от погранперехода находится селение Казбеги. Покупать там что-либо я ни в коем случае не рекомендую. Обилие туристов развратило местных торговцев, и они дерут за всё втридорога. К примеру, питьевая вода в баклажках стоит у них 1 лари за литр. То есть десятилитровая бутыль обходится в десять лари, и это при том что в любом захолустном магазинчике с не самыми лучшими ценами её продадут вам за три с половиной лари. Ну а для глобальных закупок лучше всего ехать в супермаркеты Carrefour, они есть во всех крупных городах. Цены там очень низкие, и многое можно купить по акции. Например, всё ту же воду мы покупали дешевле двух лари за бутыль. И раз уж я столько внимания уделил воде, добавлю, что набрать её можно повсеместно. На дорогах часто встречаются облагороженные родники — каменные сооружения с торчащими из них трубами. Но вернёмся к магазинам. Ассортимент мини-маркетов в небольших населённых пунктах довольно скуден, но всё необходимое для полноценного питания там купить можно. Продавцы, как правило, говорят по-русски, а если и нет, то зовут кого-нибудь, кто может перевести.

Закусочных и ресторанов встречается много. Кормят в них очень вкусно и недорого. А надписи Fast food говорят о том, что здесь вы можете купить хачапури, пироги и напитки. Многоярусными американскими бутербродами там не торгуют. Вино в магазинах продаётся только бутылочное по 15 лари (около 390 рублей) за бутылку. Но в любом селении вы без труда найдёте отличное домашнее вино, которое продадут по 5 лари (130 рублей) за литр.

Лучше всего отправляться в путешествие по Грузии в конце лета,

когда уже спала жара, но море по-прежнему тёплое,

а туристическая инфраструктура всё ещё функционирует.

Ближе к середине осени многие гостиницы закрываются, а в горах появляется первый снег

МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Грузины – очень искренние радушные и отзывчивые люди. Никогда никого не оставят в беде и не возьмут за свою помощь денег. Очень гостеприимны и добры. В них нет никакого негатива и злобы. За время своего путешествия мы общались со многими людьми, и все они были вежливы и корректны. Нам помогали, нас угощали и на прощание напутствовали добрыми словами. Да, всем известно, что в Грузии красивейшие горы, вкусная еда и тёплое море. Но основное богатство этой страны, безусловно, люди. Замечательные люди с открытыми сердцами и светлыми помыслами.

Вместе с окончанием путешествия подошёл к концу и наш long-test внедорожного пикапа Foton Tunland. Он получился по-настоящему долгим. За неполный год машина с большой загрузкой прошла больше сорока тысяч километров в весьма неблагоприятных погодных и дорожных условиях. Зимой пикап побывал в Нарьян-Маре, весной — в Казахстане, летом — в Венгрии и на Урале, а осенью — в Грузии. Серьёзных поломок не было, не считая перегоравших ламп ближнего света и лопнувшего стекла противотуманок. Расход топлива на всём протяжении теста редко поднимался выше девяти литров на сотню, а мотор стабильно держал рабочую температуру и в зимнем Заполярье, и в знойном высокогорье. И теперь, после пяти дальних путешествий мы можем с уверенностью сказать, что Tunland настоящая рабочая лошадка — надёжная и неприхотливая.

Лёня Немодный, фото Автора и участников поездки