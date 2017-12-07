Патруль — новый броневики на шасси КАМАЗ для Росгвардии

Росгвардия стала первым заказчиком броневиков «Патруль», созданных на шасси КАМАЗ фирмой «Астейс» из Набережных Челнов

Росгвардии как самостоятельной военизированной организации от роду только полтора года. Но за это время бывшие внутренние войска МВД РФ обзавелись узнаваемой ливреей для своего спецтранспорта, а ассортимент автопарка постоянно пополняется.

Именно Росгвардия стала первым заказчиком броневиков Патруль, созданных на шасси КАМАЗ фирмой Астейс из Набережных Челнов. В конце ноября в Набережных Челнах состоялась торжественная церемония передачи первой партии спецмашин, изготовленных по государственному оборонному заказу.

Но история броневиков проекта Патруль началась еще до того, как была образована сама Росгвардия. Премьера состоялась на выставке Интерполитех-2014. Там компания Астейс представила прототип на шасси КАМАЗ-43501 с полностью оригинальным капотным бронированным корпусом, объединяющим кабину водителя и десантное отделение. Под капотом — двигатель Cummins ISBe объемом 6,7 л и мощностью 261 л.с.

Внешность первого прототипа была, скажем так, необычной. Некоторые находили ее даже забавной. Однако то был только «первый блин». В следующем году броневик Патруль основательно переработали.

Новый вариант, представленный на выставке Армия-2015, заметно отличался от первого как внешне, так и конструктивно. Бронекорпус получил четыре двери по бокам, а дизайн всех элементов полностью переработали. Правда, обещанная взрывозащищенность вызвала немало вопросов: достаточно сказать, что функцию дверных ригелей, призванных фиксировать бронедвери от распахивания ударной волной, выполняли обычные шпигналеты…

Кроме того, его создатели отказались от импортных комплектующих. На смену Cummins пришел отечественный дизель КАМАЗ мощностью 260 л.с., а в основу легло шасси несколько иной модификации — КАМАЗ-43502.

Тогда еще было непонятно, станет машина серийной или так и останется экспериментальным образцом, как это уже бывало со многими отечественными броневиками.

Первый звоночек, возвещающий о том, что Патрулю уготовано продвижение по служебной лестнице, прозвенел нынешней весной. В марте текущего года первый Патруль получили бойцы СОБРа Гранит ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Вероятно, это был один из опытных образцов.

Первым в стране Патруль получил питерский СОБР. А машины из нынешней ноябрьской поставки предназначены уже разным территориальным подразделениям Росгвардии. Кстати, они отличаются цветом: на смену черному пришел серый.

Патруль изначально создавался не как армейский, а именно как полицейский броневик. Внутри бронекорпуса объемом 12 кубометров размещены кресла для десяти бойцов. Если понадобится транспортировать что-либо, в обитаемый отсек можно поместить до 1500 кг груза. Корпус обеспечивает баллистическую защиту на уровне пятого класса по российским стандартам, то есть защищает экипаж и агрегаты машины от пуль автомата Калашникова с термоупрочненным сердечником. Надеемся, что и прежние «косяки» у серийных машин исправлены — чтобы они на деле, а не на словах выдерживали подрыв 2 кг взрывчатки.

Судя по всему, питерскому СОБРу Патруль понравился, что и послужило продолжением сотрудничества компании Астейс и Росгвардии, заказавшей партию сразу из десяти машин. Можно предположить, что за первым заказом последуют и другие.