Суровый внедорожник Ford Bronko вернется на рынок

Компания Ford официально подтвердила перезапуск легендарного внедорожника: на сайте производителя появился специальный раздел, посвященный модели Bronco

Модель Bronco сходила с конвейера Ford в течение 30 лет в период с 1966 по 1996 годы, сменив за это время пять поколений. Автомобили, естественно, оснащались полным приводом и целым рядом опций для бездорожья: дополнительным топливным баком, шноркелем, лебедкой и тому подобными аксессуарами. Шестое поколение Bronco, обещают в Ford, сохранит приверженность традициям, но при этом получит ряд современных технологических решений.

Отмечается, что новый Bronco будет среднеразмерным внедорожником и станет «частью глобального портфеля автомобилей Ford» к 2020 году. Выпуск автомобиля наладят на родном для модели заводе Michigan Assembly (MAP) в городе Уэйн.

Слова про 2020 год следует пояснить отдельно. Американцы традиционно оперируют понятием «модельного года», и это значит, что модель может появиться… когда угодно! Логичнее всего ждать новый «Бронко» под конец 2019-го, однако, например, «Мустанг» 2015 модельного года дебютировал осенью 2013-го.

Технические характеристики будущей новинки не раскрываются, однако в Ford подчеркивают, что шестое поколение Bronco «сможет похвастаться новейшими интеллектуальными технологиями и смелым взглядом, оставаясь верным своим прочным корням». По неофициальной информации, полноприводный внедорожник построят на рамной конструкции и оснастят двигателем EcoBoost с шестью цилиндрами, объемом 2,7 л и мощностью 325 л.с.

Предполагается, что внедорожник будет продаваться не только на американском, но и на других рынках, где есть «любители острых ощущений, которые ищут приключений за чертой города». Таким образом, не исключено, что возрожденный Bronco доберется и до России.