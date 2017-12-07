В Россию привезут новый премиум-кроссовер марки DS

Российское представительство PSA планирует запустить продажи премиального вседорожника DS 7 Crossback на российском рынке. Точные сроки запуска пока не называются, однако известно, что новинка появится у дилеров ориентировочно во второй половине 2018 года. Учитывая статус имиджевой модели и богатое оснащение «Кроссбэка», ценник на него может перевалить за отметку 2 млн рублей. Впрочем, лучше дождаться официальных прайс-листов — их составят ближе к старту продаж.

Первый показ DS 7 Crossback состоялся в феврале 2017 года в Париже, а мировая премьера — на Женевском автосалоне. Кроссовер построен на платформе EMP2 и является ближайшим родственником смежной по концерну PSA модели Peugeot 5008 последнего поколения. Длина автомобиля составляет 4,57 м, ширина -1,89 м, а объем багажного отделения равен 628 л.

Моторная гамма «Кроссбэка» состоит из трех бензиновых двигателей мощностью 130, 180 и 230 л.с., а также двух дизелей на 130 и 180 л.с.. Агрегаты сочетаются с 6-ступенчатой механикой или 8-скоростным автоматом. Отметим, что платформа EMP2 предусматривает лишь переднеприводную архитектуру, хотя версия с четырьмя ведущими колесами у DS 7 тоже имеется — это 300-сильный гибрид с электромотором на задней оси.

Из интересных особенностей нового кроссовера — активная подвеска с камерой обнаружения неровностей, адаптивный круиз-контроль с возможностью работать в пробках, а также система ночного видения с функцией обнаружения пешеходов, которая в этом сегменте автомобилей используется впервые.

Напомним, что марка DS в России сегодня представлена ребрендинговыми хэтчбеками DS 3, DS 4 и DS 4 Crossback.