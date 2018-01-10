Итоги Кубка мира FIA и Чемпионата мира FIM

На прошедшем в октябре ралли «Марокко» (OiLibya Rallye du Maroc), мировые серии Кубок мира FIA и Чемпионат мира FIM подвели итоги 2017 года

Юбилейный 10-й выпуск гонки, которую много лет проводит французская компания NPO (по слухам в этом году она в последний раз занималась её организацией), в начале октября стартовал в городе Фесе и, пройдя 2 600 км общей дистанции, финишировал в Эрфуде. В спортивном меню значились пять этапов, один из которых проходил в режиме марафона, то есть механикам было запрещено обслуживать спортивную технику после спецучастка. Кстати, из-за казусов погоды километраж спецучастков сократился почти на треть. Впервые за долгую историю ралли «Марокко» на Эрфуд и его окрестности обрушились сильнейшие дожди, которые привели к затоплению высохших русел рек, и, как следствие, несколько участков трассы стали непроходимыми. Например, на втором этапе канал гонки остановили после того, как 12 автомобилей, идущих в группе лидеров, подъехали к разлившейся реке и сообщили организаторам по оперативной связи, что форсировать её они не смогут. В этот день особенно пострадали мотоциклисты и квадроциклисты, которые массово затапливали свою технику в поднявшейся воде. В их числе оказался и наш соотечественник Александр Максимов, выигравший первый этап и занимавший лидирующую позицию в категории. Жидкая грязь из реки забила баки и маятник, и на вечернем сервисе пришлось полностью чистить и разбирать квадроцикл.

Следующие два дня гонки участники провели в режиме марафонских этапов с ночёвкой посреди пустыни в песчаном оазисе Марокко. Технику можно было обслуживать только собственными силами, поэтому многие в эти дни старались лишний раз не рисковать. Многие, но не лидеры. Борьба за победу обострилась в автомобильной категории, где Нассер Аль-Аттия (Toyota Overdrive) отыгрывал отставание от многократного чемпиона мира по классическому ралли Себастьяна Лёба (Peugeot). В итоге, выиграв марафонский этап, Аль-Аттия вышел на первое место, а занимавшему третью строчку абсолюта испанцу Карлосу Сайнсу, пилотировавшему прототип Peugeot, пришлось оформить сход из-за поломки двух амортизаторов. Высокая стабильность и результативность российского дуэта Сергея Карякина и Антона Власюка (Polaris RZR1000) привели их к победе на спецучастке и не оставили шансов соперникам в категории Т3, а вот для Максимова второй марафонский день стал неудачным — до финиша он не доехал всего 20 км (развалились подшипники оси, и квадроцикл был эвакуирован с трассы для ремонта).

Финальный пятый этап ралли-рейда прошёл в окрестностях Мерзуги, где гонщикам предстояло преодолеть заключительные 230 км. Заявочные списки в категориях мотоциклов, квадроциклов, внедорожников и грузовиков выглядели весьма внушительно, собрав представителей всех заводских и крупнейших частных конюшен — Peugeout, X-Raid, Overdrive, Sodicars, South Racing, MD Rallye Sport, Xtreme Plus, IVECO, MAN, Renault, Husqvarna, KTM, Honda, Yamaha и т. д. В автомобильном зачёте Нассер Аль-Аттия за рулём Toyota Overdrive оформил уверенную победу, досрочно выиграв титул обладателя Кубка мира FIA, серебро получил Себастьян Лёб на Peugeot, а замкнул топ-3 Нани Рома на MINI. Хотя из-за небольшого скандала, произошедшего при подведении итогов, Аль-Аттия и Лёб отказались подниматься на подиум. В мото- и квадрозачётах FIM итоги ралли «Марокко» также выявили чемпионов сезона. Чемпионство в мотозачёте по сумме этапов досталось чилийцу Пабло Кинтанилье (Husqvarna), а в квадроциклах впервые почётный титул завоевал голландец Кейс Коолен (Barren), опередивший таких грандов, как Рафал Соник и Себастьен Судэй. Россию на гонке представляли несколько участников. Владимир Васильев и Константин Жильцов, выступавшие в автомобильном зачёте на MINI, заняли пятую позицию абсолютного зачёта. В категории Т3 на Polaris RZR1000 уверенную победу одержал российский дуэт Сергея Карякина и Антона Власюка, а в квадроциклах наш Александр Максимов из Troyka Team завершил гонку седьмым.

Ольга Звягина, фото Кристиано Барни, NPO