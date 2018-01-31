Полезные советы всем, кто задумался о покупке подержанного автомобиля. Часть VII

Мы продолжаем публиковать главы из книги Александра Долгих «Секреты автоподбора», которая делает процесс поиска и покупки машины простым и понятным

КАК СОСТАВИТЬ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ДКП)

Прежде всего для надёжности всегда просите продавца поехать вместе с вами в ГИБДД. По старинке. Во-первых, у вас будет гарантия того, что вы приобретаете юридически чистый автомобиль и его без проблем поставят на учёт, во-вторых, продавцу не придётся переживать за то, что вы не поставите машину на учёт в отведённые законом 10 дней и ему ещё долго будут приходить ваши штрафы. Итак, в договоре должно быть указано:

1. ФИО, паспортные данные, место жительства и адрес регистрации продавца и покупателя;

2. Данные автомобиля (марка, модель, VIN, год выпуска, номер двигателя, номера шасси, номер кузова, цвет, госномер, номер и серия СТС, кем выдано, серия и номер ПТС, кем выдан, дата выдачи);

3. Дата и место продажи;

4. Кому принадлежит автомобиль по ПТС. Важно, чтобы последним владельцем в ПТС был продавец, иначе у вас могут возникнуть проблемы. Если продавец и последний собственник — это два разных человека, от покупки лучше отказаться. В крайнем случае, если перекупщик признал, что он перекупщик и просто не вписывал себя в ПТС, он должен приложить к вашему договору договор купли-продажи между собой и владельцем, указанным в ПТС, и прописать это в вашем договоре. Либо у продавца должна быть нотариально заверенная генеральная доверенность от собственника. В таком случае в ДКП отмечается, что автомобиль продаётся на основании доверенности с указанием данных самой доверенности.

5. Пункт о том, что автомобиль на момент составления договора не был продан кому-то ещё и на него не имеет право собственности кто-то ещё, автомобиль не заложен, не арестован и не является предметом спора;

6. Стоимость автомобиля;

7. Сумма, переданная покупателем продавцу;

8. Пункт о том, что право собственности переходит к покупателю с момента подписания договора;

9. Пункт о количестве экземпляров ДКП. По идее их должно быть три: один — вам, один — продавцу, один — в ГИБДД.

Договор купли-продажи должен быть написан одной рукой,

одной ручкой и одним почерком. Нельзя, чтобы каждый участник

сделки самостоятельно вписывал свои данные

«Рыбу» договора можно найти в интернете и распечатать на принтере, а остальные данные заполнить от руки. Одной ручкой и одним почерком. То есть заполняет кто-то один — либо продавец, либо покупатель, а не по очереди. Можно составить полностью рукописный договор, он будет иметь такую же юридическую силу, главное — чтобы написано было разборчиво и без исправлений. За составление договора посредники обычно берут от 500 до 1 500 рублей, но никакой особой силы такой документ иметь не будет. К тому же никто не гарантирует, что посредники составят его грамотнее вас. И ещё: помимо договора купли-продажи, если владелец не едет с вами в ГИБДД, изменения в ПТС нужно внести самому. Опять-таки одним почерком, одной ручкой, поставить свою подпись и дать подписать прежнему владельцу.

КАК ПРОИЗВЕСТИ РАСЧЁТ

Изменения в ПТС внесены, договор купли-продажи составлен в трёх экземплярах. Что дальше? Теперь вы как покупатель должны передать продавцу деньги за автомобиль. Пункт о передаче денег часто внесён в договор купли-продажи, но лучше зафиксировать его отдельным актом приёма-передачи. Образец и «рыбу» для быстрого заполнения тоже можно найти в интернете. В акте неплохо было бы зафиксировать не только дату, но и время передачи автомобиля, чтобы избавить себя от необходимости оплачивать утренние штрафы прежнего владельца, а прежнего владельца от необходимости оплачивать ваши. На этом в принципе можно было бы закончить, но продавец может попросить вас внести деньги на его карту через банкомат или пойти с ним в банк, где у него открыт счёт. Так он обезопасит себя от фальшивых купюр и обмана с вашей стороны. Бояться этого не стоит. Более того, когда вы сами будете продавать автомобиль, рекомендую поступить точно так же.

КАК ПОСТАВИТЬ МАШИНУ НА УЧЁТ

В идеале, как я уже говорил, нужно ехать в ГИБДД вместе с продавцом. Однако закон допускает и то, что вы со всеми документами в течение 10 дней со дня покупки самостоятельно подъедете в любое отделение ГИБДД и перерегистрируете автомобиль на себя. По умолчанию машина вам достанется уже с номерами. Но если они вам не нравятся или у вас есть какие-то свои очень «красивые» номера, то их можно сменить.

Без номеров машина может быть, только если она снята с учёта. А снять машину с учёта можно в четырёх случаях:

1. Угон транспортного средства. В такой ситуации водитель обращается в ГИБДД с заявлением о снятии с учёта.

2. Утилизация. Дабы прекратить начисление налогов на ваше транспортное средство, вам необходимо снять его с учёта.

3. В случае продажи за границу.

4. Если новый обладатель транспортного средства не зарегистрировал его в течение 10 дней, то бывший владелец имеет право на снятие авто с учёта, обратившись в ГИБДД (хотя в большинстве случаев просто пишется заявление на прекращение регистрации, так как снятую с учёта машину нельзя вновь поставить на учёт).

В теории всё просто, но есть нюансы. Во-первых, идти в ГИБДД с одним договором купли-продажи и ПТС нельзя. Нужно сначала сделать страховку на своё имя, даже если страховка прежнего владельца без ограничений и была сделана месяц назад (кстати, прежний владелец может обратиться в свою страховую и вернуть большую часть денег, уплаченных им за страховой полис). Для того чтобы сделать страховку, нужно иметь действующий диагностический лист. В теории для этого нужно проходить техосмотр. На практике его оформляют сами страховщики даже без осмотра машины. За отдельную плату, разумеется. Обычно примерно за 1 200–1 500 рублей. Плюс вам нужен будет старый СТС прежнего владельца (это такая розовая бумажка). Её заберут в ГИБДД и утилизируют. Когда у вас на руках есть ДКП, страховка, диагностический лист, паспорт, ПТС и старое СТС, можно идти в ГИБДД. Останется только оплатить госпошлины: 500 рублей за СТС, 350 рублей за печать и подпись в ПТС и 2 000 рублей за новые номера, если вы не хотите оставлять старые или они в плохом состоянии. Оплатить всё можно в банке или терминале, который, как правило, есть в самом отделении ГИБДД, как до первоначальной подачи документов, так и после неё.

Попасть на приём можно двумя способами. Либо в порядке живой (электронной) очереди, либо по предварительной записи через сайт госуслуг (gosuslugi.ru). Второй способ удобнее и быстрее — приходишь строго к выбранному времени и никакой очереди. Плюс можно заранее оплатить госпошлину онлайн или другим доступным способом через интернет и сэкономить на госпошлине 30% (действует до 1 января 2019 года). В случае же электронной очереди можно проскочить быстро, а можно простоять полдня — как повезёт. Если у вас всё в порядке с документами, вас отправляют в банк (если вы не оплатили госпошлину) и на площадку для осмотра. Там после осмотра инспектор подписывает документ, и вы возвращаетесь в ГИБДД, чтобы отдать документы на переоформление СТС. Причём если вы записывались на сайте госуслуг, то подходите в то же самое окошко без очереди. После этого ждёте около получаса, пока вам поставят печать и подпись в ПТС и сделают СТС на ваше имя. Как только вам отдали документы, машина окончательно ваша, документы оформлены. Можно обмывать!

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПОСТАВИТЬ МАШИНУ НА УЧЁТ ЗА 10 ДНЕЙ

По закону для постановки машины на учёт отводится 10 дней. Если за это время вы не оформите документы на себя, то потом, когда вы всё-таки приедете, вам выпишут штраф 2 000 рублей. Плюс ко всему, если на дороге вас остановит инспектор и выяснится, что вы управляете машиной, незарегистрированной на вас дольше допустимого срока, вам выпишут штраф 800 рублей. Если остановят ещё раз, штраф будет уже 5 000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от месяца до трёх. Кстати, по закону на страхование машины на себя этих самых десяти дней не даётся. Подразумевается, что сразу после покупки вы должны ехать в страховую компанию, но на практике, если вы всего несколько дней назад купили машину, инспекторы ГИБДД вас никак не наказывают. Впрочем, это мелочи по сравнению с теми проблемами, которые возникнут у вас, если по истечении десяти дней прежний владелец обратится в ГИБДД, чтобы проверить зарегистрировали ли вы машину. Если нет, то он может подать в розыск, и вот тут уже просто штрафом отделаться не получится. Беда перекупщиков, которые не хотят вносить себя в ПТС, как раз в том, что у них есть всего 10 дней, чтобы перепродать машину. А проблема покупателей, которые покупают у таких перекупщиков, в том, что у них вместо десяти дней может оказаться один день или вообще ни одного (если, например, машина перепродана на 12-й день).

РАЗВОДЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1. С иностранной валютой

По закону у нас нельзя производить сделки в иностранной валюте. На этом в период нестабильного курса валют играют мошенники. Под разными предлогами они договариваются с вами о продаже машины за доллары/евро/фунты/юани/баты и т. д., а когда деньги переданы, откуда ни возьмись рядом появляется человек в форме. Начинается спектакль. В состоянии аффекта покупатели обычно идут на мировую и соглашаются на невыгодные для себя условия.

а) Никогда не соглашайтесь на сделки не в рублях б) Возьмите себя в руки и звоните в настоящую полицию в) Не приезжайте на сделку один

2. Развод с задатком

Этот развод знаком, наверное, всем. Машина в объявлении потрясающая, цена сказочная, после телефонного разговора оказывается, что она настолько хороша, что у продавца уже стоит за ней очередь. Но он благородный, готов придержать её для вас и отказать всем, если вы в качестве задатка переведёте ему чисто символическую сумму — тысяч пять. Эйфория делает своё дело! После перевода денег с вами уже никто и никогда не выйдет на связь. А машина… Машины, скорее всего, и не было. Часто такими схемами занимаются заключённые. Ведь для этого не нужно ни иметь машину, ни приходить на встречу.

Никогда не переводите деньги незнакомым людям

без подписания документов

3. Развод в стиле делового человека

Такой развод иногда случается, когда покупаешь дорогую престижную иномарку. Впрочем, это всего лишь усовершенствованная схема с задатком. Представьте, что вы находите крутую иномарку от производителя-мечты, на полном фарше, да ещё и по очень привлекательной цене. Звоните, и выясняется, что машина действительно в идеале, но находится в другой стране. А так дёшево, потому что покупалась на фирму в качестве служебной, но теперь фирма обанкротилась. Вам высылают сканы документов, сервисную историю, ксерокопии паспортов, оплаченные квитанции о доставке автомобиля и т. д. В общем, всё правдоподобно и вежливо. Более того, вас не просят переводить деньги на счёт, а отправить всю сумму переводом (как правило, через Western Union) с контрольным кодом, который вы сообщите продавцу только после получения автомобиля. Или даже после того как вы вместе пойдёте в ГИБДД для оформления документов. Отлично! Только ваш код мошенникам не нужен — они и без него смогут получить деньги.

Возможны разные варианты этой схемы, но суть одна — нельзя

переводить деньги, пока вы не имеете к машине никакого отношения

4. Развод на ворованный автомобиль

Сейчас, когда оформлять сделку купли-продажи автомобиля можно собственноручно, не приезжая с бывшим собственником в ГИБДД, продать ворованный автомобиль, автомобиль-двойник или машину, арестованную за долги, стало гораздо проще. В первом и третьем случаях автомобиль ещё может засветиться в базах ГИБДД, Федеральной службы судебных приставов и Федеральной нотариальной палаты (о том, как пробивать машину по этим базам, мы говорили в прошлый раз), а во втором случае вывести мошенника на чистую воду будет очень сложно. Чаще всего люди узнают о том, что у них автомобиль-двойник только на площадке осмотра ГИБДД. И хорошо, если у вас будет оригинал. Иначе с машиной, скорее всего, придётся распрощаться. Итак, с документами всё в порядке, машина в хорошем состоянии, цена заманчивая, общение вежливое, вот только хозяин очень занят, готов на любые проверки, но не может поехать с вами в ГИБДД. Вы соглашаетесь, потому что и цена хорошая, и ехать вместе в принципе необязательно. Подписываете договор купли-продажи, и всё — теперь все проблемы ваши. Бывали случаи, когда после продажи на телефон покупателя приходило смс с истинной причиной низкой цены. Мол, машина хорошая, ездить можно, но в ГИБДД лучше не соваться, да и не нарушать особо. Поэтому, если продавец всеми правдами и неправдами отказывается от совместной поездки в ГИБДД, от покупки его машины лучше отказаться. Да и мошенники никогда не связываются с чересчур дотошными, им проще подождать и найти покупателя подоверчивей.

Если машина выглядит очень привлекательно, цена ниже рыночной,

и при этом вроде бы всё в порядке — попросите хозяина поехать

в ГИБДД вместе

5. Развод с фальшивыми деньгами

Старайтесь осматривать машины в людных местах и желательно в светлое время суток (хотя зимой это сделать сложно). Бывали случаи, когда покупателя выкидывали из машины во время тест-драйва без денег, но это приёмы из девяностых. Сейчас такое случается редко. Чаще встречаются разводы с фальшивыми купюрами. При этом обмануть может не только покупатель. Вот типичная схема. Вы приезжаете, заключаете договор купли-продажи, отдаёте деньги, получаете ключи. Тут у продавца звонит телефон и, поговорив, он искренне извиняется, умоляет его простить, что не может продать машину, и возвращает вам деньги. Вы, расстроенный, возвращаете ключи, рвёте договор купли-продажи и уходите на автобусную остановку. И только потом выясняется, что деньги вам отдали не ваши, а фальшивые. Кто бы мог подумать, правда?

Если продавец ни с того ни с сего пошёл на попятную — ждите подвоха.

Если вам пытаются вернуть деньги обратно, сначала проверьте их в банке,

а потом уже рвите договор

Ещё один вариант. Вы приезжаете на осмотр, продавец вместе с другом показывает вам автомобиль, рассказывают по-честному, что и где не в порядке, какие есть косяки и т. д. Вы соглашаетесь на сделку, хозяин отдаёт вам ключи, вы ему деньги, но вдруг оказывается, что документы остались дома. Продавец бежит в соседний подъезд за документами. Долго не возвращается. Приятель уходит туда же, чтобы его поторопить, и больше не появляется. Они ушли через чёрный ход.

Не отдавайте деньги до тех пор, пока не получите на руки договор

купли-продажи и ПТС с внесёнными изменениями

Могут действовать ещё более нагло. Пока вы с владельцем пишите договор купли-продажи, в машину садится его сообщник и уезжает. Документы у вас при этом остаются, но, как правило, они фальшивые.

6. Развод с липовой доверенностью

Помните, в предыдущих главах мы говорили, что покупать автомобиль вы должны только у собственника. Именно собственник должен присутствовать при сделке и ставить свою подпись в ДКП и ПТС. При этом допускается возможность продажи автомобиля и по доверенности, но лучше таких случаев избегать. Мошенники порой идут не только на подделку документа, но и на подделку данных, вплоть до использования липовых паспортов и подписей. В общем, юридическая чистота такой сделки всегда под вопросом, а если дойдёт до суда, то вы можете остаться и без денег, и без машины.

7. Развод с незафиксированной ценой

Если цена у машины намного ниже рынка, это должно насторожить: либо будут проблемы с документами, либо это какой-нибудь нерастаможенный гнилой перевёртыш, либо машины нет вообще. Но что если цена лишь немного ниже? Классно же? Вот она удача! Номера на фото не скрыты, по телефону отвечает нормальный мужской голос без акцента, никто не просит предоплату, с документами всё нормально, машина собственника, она не в угоне и даже не в залоге у банка, продавец согласен на встречу. Более того, при осмотре оказывается, что машина-то в самом деле огонь. Вы договариваетесь о сделке, оставляете задаток, а продавец пишет расписку, но забывает указать цену продажи автомобиля. А потом, когда вы приезжаете с суммой из объявления, выясняется, что машина стоит уже не условные 600 000 рублей, а все 800 000. И даже если дело дойдёт до суда, вам вряд ли удастся что-нибудь доказать. Придётся либо забыть про задаток, либо купить машину по завышенной цене.

Если после осмотра вы решили оставить задаток за машину,

проследите за тем, чтобы в расписке были указаны ФИО,

паспортные данные сторон, данные автомобиля, за который вносится

задаток, и обязательство продать машину по указанной цене

8. Развод с машиной-иностранкой

Автомобили-иностранцы стоят, как правило, значительно дешевле рынка. Причиной тому сложности, которые связаны с их эксплуатацией. Поставить машину на российский учёт будет очень дорого. То ли дело машины из стран Таможенного союза — с ними куда проще. Но это только в теории. В действительности под красивыми объявлениями и заманчивым описанием скрывается целый комплекс мошеннических уловок, доверенности и прочие документальные привороты. Очень часто под видом таких машин продают автомобили, собранные из двух, распилы и прочий хлам. Поставить на учёт такую машину и легально на ней ездить не получится.

Не связывайтесь с автомобилями, стоящими на иностранном учёте.

Помните, скупой платит дважды!

А в следующий раз мы расскажем о типичных ошибках при самостоятельном подборе машин

Александр Долгих