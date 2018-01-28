Гарантийные необязательства

Наш мир изменился. Сегодняшний внедорожник — это сложная и не всегда надёжная конструкция, изобилующая электроникой. Этакая рафинированная гламурная барышня, пришедшая на смену надёжной боевой подруге. Особенно полно это ощущаешь, когда отправляешься чинить машину по гарантии. После беглого осмотра автомобиля инженером гарантийной службы дилера вы слышите короткий обезоруживающий вердикт: «На днище грязь, вы, вероятно, ездили по бездорожью, а это не гарантийный случай». «Как же так, — спрашиваете вы, — а для чего ещё нужен внедорожник, если не для езды по грязи? Ведь когда вы продавали мне эту машину, то возили на полигон и долго катали именно по грязи, а ваши менеджеры нахваливали управляемость и внедорожные возможности автомобиля. И теперь, когда я сам немного поездил подобным образом, вы заявляете, что не станете её чинить по гарантии». Сотрудник разводит руками, мол, я всё понимаю, но такова политика компании, ничем помочь не могу.

Бред, скажете вы, этого не может быть! И тем не менее это чистая правда. На новом японском пикапе моего друга перескочил ремень ГРМ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но машина однажды участвовала в «Ладоге», и по этой причине официалы отказались производить гарантийный ремонт. Товарищ подал в суд. Разбирательство тянулось больше года, и всё это время пикап стоял со вскрытым мотором и ржавел. В конце концов он выиграл.

На английском внедорожнике моих одноклубников умерли ТНВД и ГУР. Отказали в гарантии, потому что днище грязное и мятое. И только личные отношения с руководством представительства помогли частично воспользоваться гарантией при ремонте. На машине моей знакомой разрушились АКПП и РК (термин «разрушена» — из заключения дилера), в этот момент «мечтой» управлял я. Больше месяца решали – чинить её по гарантии или нет. В результате смилостивились. Правда, за день до этого я сообщил, что работаю в автомобильном журнале и с удовольствием напишу о том, как один из крупнейших автопроизводителей выполняет свои гарантийные обязательства. Не уверен, что это помогло, но тем не менее… И это при том, что за небольшую сумму сотрудники сервис-центра помыли днище и выгребли грязь из-под защиты ещё до прихода гарантийщиков…

Это далеко не полный список отказов, свидетелем которых я был и намеренно ограничился лёгкими и совершенно непрозрачными намёками на марки автомобилей, потому что такая ситуация возможна у большинства производителей некогда легендарных внедорожников. Почему так происходит? Наверное, потому что нынешний внедорожник не надёжный, утилитарный автомобиль, предназначенный для тяжёлых условий эксплуатации, а всего лишь инструмент маркетинга для продажи по более высокой цене обычного полноприводного универсала. Ему нет места на бездорожье, особенно если впоследствии вы собираетесь чинить его по гарантии.

Лёня Немодный