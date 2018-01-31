Принудительная стерилизация, как способ наведения порядка на дорогах

Александр Долгих

Если вы иногда читаете мою колонку, то, должно быть, знаете, что каждые две недели я еду на машине из Ульяновска в Москву, а на следующий день беру другую и еду обратно. Дорога в одну сторону — это примерно 900 км и 10–14 часов в пути. Довольно сложно ехать за рулём так долго, поэтому примерно в середине дороги я останавливаюсь, чтобы поесть и отдохнуть. Но всё равно, когда до конца остаётся километров двести, я начинаю чувствовать сильную усталость. Это опасно, потому что, как доказали эксперименты, уставший водитель и водитель с похмелья — почти одно и то же. Это приводит меня к вопросу о том, почему ехать уставшим на протяжении нескольких часов на скорости 100 км/ч можно, а проехать несколько километров до дома с похмелья или под воздействием бутылки пива нельзя? Но прежде чем мы поговорим об этом, я расскажу вам одну историю.

Однажды я возвращался из командировки, в которой заболел. Это была кишечная инфекция — болезнь особенно неприятная по той причине, что ты не можешь думать ни о чём, кроме туалета. Плюс к этому поднимается высокая температура, мозг отказывается думать, и оперативной памяти хватает только на то, чтобы контролировать кишечник, но не дорогу. Добравшись до дома, я с трудом разыскал градусник, который показал 39,8 °C, я рухнул на кровать и проспал 22 часа. Всё это я пишу для того, чтобы было понятно, в каком состоянии я полтора часа ехал из аэропорта домой. А теперь представим школьный выпускной. Вы — отец, гордитесь, что ваша дочь закончила школу на одни пятёрки, умница, красавица, как говорится, не пьёт, не курит, с хулиганами не встречается. В общем, вы отмечаете и за компанию вместе со всеми родителями выпиваете бокал шампанского. Примерно в час ночи, когда у молодёжи разгар вечеринки, а вам давно пора спать, вы собираетесь домой. И неужели в этот момент вы будете чувствовать себя хуже, чем чувствовал себя я, когда ехал с температурой и расстроенным кишечником? Вы будете контролировать дорогу, на которой кроме вас в радиусе пяти километров больше никого нет, хуже, чем, когда у вас 39,8 °C?

Это заставляет задуматься. Все знают, как у нас получают права. Можно заплатить инспектору, можно инструктору в автошколе, можно сделать всё через интернет. В конце концов можно сдать экзамен самому, потому что ничего сложного в этом нет. Теоретический тест — это всего лишь доказательство того, что вы умеете обращаться с мышкой и достаточно удачливы. Он не поможет, если идёт сильный дождь, если ты устал или заблудился. С упражнениями на площадке справится даже корова, если у вас получится впихнуть её между рулём и сиденьем. Город — это единственный этап экзамена, который позволяет оценить умение водить. Если инспектор говорит развернуться там, где нельзя, или говорит припарковаться там, где остановка запрещена, и вы делаете это, то это не инспектор пытается вас завалить, это вы ещё не научились ездить. Любой нормальный человек понимает, что на экзамене его проверяют, поэтому следит за знаками в два раза сосредоточенней, чем следил бы за ними в обычной жизни. Логично быть аккуратным, когда знаешь, что тебя пытаются поймать. Но если даже на экзамене вы не пытаетесь включать голову, что говорить про вождение после того, как вам вручат права? При этом я не требую безоговорочного соблюдения правил, потому что убеждён — проблемы на дорогах создаются не превышением скорости или вхождением в занос на круговом движении, они вызваны людьми, которые не умеют думать. Возьмите, например, те же парковки. Умный человек, думающий о последствиях своих действий, никогда не припаркуется вторым рядом к припаркованной машине. У людей, которые рассуждают: «О, мне нужно сюда, так что я здесь и остановлюсь», маленький, как у страуса, мозг, а мысль о последствиях того, что его машина может помешать другим, вызывает перегрев черепной коробки. Поэтому таких людей просто нельзя пускать за руль. Это же касается тех, кто носится мимо школ, детских садов и во дворах. Умный человек понимает, что ребёнок может выскочить откуда угодно, и едет медленно, держа ногу на тормозе. Точно так же, как и при объезде автобуса, закрывающего обзор. Но Руслан на десятилетнем «Лансере» со скамейкой вместо спойлера на багажнике думает по-другому: «Я с девушкой, и, хотя здесь, вроде, нельзя ехать быстро, я всё-таки промчусь, тогда, возможно, она поймёт кто тут альфа-самец и переспит со мной…» И вот мы снова возвращаемся к тому, с чего начали. Я могу вести машину 12 часов без перерыва, я могу ехать с температурой под сорок, я могу целым и невредимым доехать до дома после бокала вина. И раз вы дочитали до этого места, не взорвавшись от напряжения, видимо, вы тоже это можете. Но не тот, кто не включает голову, когда садится за руль. Тем более что у некоторых она не включается в принципе. Нет смысла запрещать водителям немного вина или пива, потому что думающий человек и так не сядет за руль, если не будет уверен, что сможет аккуратно доехать до дома, а идиот не будет соблюдать это правило по той же причине, по которой он паркуется вторым рядом или перегораживает выезд из двора — его мозг не в состоянии думать о последствиях. Итак, что же я предлагаю? Первое, не давать идиотам права; второе, отнять у идиотов уже выданные им права; третье, законодательно запретить идиотам размножаться, чтобы они не засоряли генофонд.

Вы спросите каким способом их выявлять? На самом деле это не так уж и сложно. Просто нужно экзаменовать учеников автошкол в городе не 3–4 минуты, а хотя бы час. За это время нужно постоять в пробке, проехать по трассе, припарковаться во дворе, у магазина и несколько раз развернуться. Если в пробке человек вплотную прижимается к бамперу впередистоящего автомобиля и показывает фак каждому, кто пытается перед ним перестроиться, он проваливает экзамен, остаётся без водительских прав и получает направление на принудительную стерилизацию. То же самое, если на трассе он не даёт себя обогнать, не может развернуться на перекрёстке или припарковаться как положено. Не нужно быть Стивеном Хокингом, чтобы пройти этот тест. Зато после того как всех идиотов отловят, камеры слежения за скоростью, рядностью и так далее просто не понадобятся. Умные люди и так знают, где можно превышать, а где нет. Они знают, для чего в машине руль и на какую педаль жать, если впереди дерево. Они понимают, когда можно тихонечко доехать до дома, а когда лучше вызвать такси. Они понимают, что зимой асфальт и шины не так крепко держатся друг за друга, как летом…

Если бы это было в моей власти, я пересадил бы идиотов с автомобилей на автобусы. И тогда сразу исчезли бы пробки, появились места для парковки, не было бы аварий и погибших. Возможно, в первое время ухудшилась бы статистика по пешеходам, сбитым на дорогах, но через несколько лет, когда всех идиотов, оставшихся без руля, сбили бы, а новые не рождались бы, потому что их родителей лишили возможности размножаться, на дорогах воцарится мир, спокойствие и взаимоуважение!