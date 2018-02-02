Снегоход Polaris Titan

В последние годы Polaris с завидным постоянством выводит на рынок новые снегоходы. Нынешний сезон не стал исключением. Американцы выпустили линейку Модели Titan, состоящую из трёх версий повышенной проходимости

Хотя все три версии модели «Титан» похожи друг на друга, у каждой из них свои особенности и своя специализация. Первая, Titan SP — недорогая утилитарная комплектация, на которой можно делать всего понемногу: гонять, работать, путешествовать. Кроме того, SP отличный донор для тюнинговых проектов. Следующая, Titan XC подойдёт для спортивных соревнований. С него убрали все излишества и оставили только самое необходимое для быстрой езды. А вот третий Titan Adventure, напротив, укомплектован по полной программе. Это универсальный снегоход, пригодный для комфортной перевозки водителя, пассажира и груза, покорения целины и очень быстрого катания. В принципе «Титаны» считаются утилитарными снегоходами, но на них ставится спортивный мотор — двухтактная двухцилиндровая «восьмисотка» Cleanfire H.O. (самый мощный из двигателей, используемых на снегоходах Polaris). Есть различия и по ходовой — модели SP и Adventure укомплектованы лыжами PRO-FLOAT, а спортивный XC — лыжами Gripper.

Благодаря новому термостату владельцу Titan теперь не придётся стоять на морозе и ждать, пока мотор прогреется до рабочей температуры. Двигатель стал надёжнее, экономичнее, легче и… резче. До такой степени, что за рулём быстро забываешь, что под тобой утилитарник, который по идее должен ехать неторопливо и размеренно. Прижимаешь газ и держись, чтоб не сдуло. Причём высокую скорость снегоход переносит без сюрпризов. Ходовая часть предсказуема не только на ровной, но и на разбитой дороге, при этом она ощутимо мягче, чем у спортивных машин. И пусть управляемость не такая острая, зато водитель и пассажир чувствуют себя абсолютно комфортно. Впрочем, амортизаторы Fox QS3 регулируются в весьма широком диапазоне, так что подвеску без всякого специнструмента можно по ходу поездки настроить под более спортивную езду или, наоборот, распустить до плюшевого состояния (на амортизаторах стоят расширительные бачки, позволяющие сохранять заданные характеристики даже при продолжительной работе в предельных режимах). Гусеницы длиной 155 дюймов обычно ставятся на горные снегоходы, благодаря такому размеру трака Polaris Titan проезжает по любой целине. Лыжи широкие и в снегу не закапываются. Более того, снегоход не просто умеет ездить по глубокому мягкому снегу, он ещё и прощает многие ошибки: в сугробах позволяет тормозить, останавливаться, ездить задним ходом… Можно блеснуть мастерством и продемонстрировать трюки из горного арсенала, развернуться вокруг ноги или пройти склон траверсами. Правда, в настоящие горы с крутыми склонами и многометровыми сугробами лучше всё-таки не соваться — гусеница длинная, мотор мощный, но снегоход тяжеловат, и гнаться за чистокровными «горниками» ему будет тяжело.

На мягкой подушке с высокой спинкой пассажиру

«Титана» сидеть удобнее, чем водителю

Кстати, похоже, водитель — не главный человек на «Титане». Пассажиру на мягкой подушке с высокой спинкой, длинными ручками и широкими подножками сидится куда удобнее. А при подключении опциональных электросистем этот диван ещё и подогревается от сиденья до ручек. В общем, уровень комфорта позволяет ехать много часов, не страдая от мороза, снега и ветра. Размер грузовой платформы Adventure достаточен для того, чтобы два человека погрузили на неё всё необходимое для продолжительного путешествия (до 38,5 кг). В стандартной комплектации там стоит большой кофр, который защищает багаж от снега и влаги, но если нужно погрузить что-то негабаритное, он быстро снимается. Кроме того, снегоход может брать на буксир груз весом до 544 кг. Вообще, Polaris 800 Titan Adventure 155 выделяется из общего ряда универсальных снегоходов, потому что обычно такая техника приносит скоростные возможности в жертву комфорту и проходимости. Здесь же большая гусеница и туристический обвес органично сочетаются с мощным двигателем и спортивной подвеской. На этом огромном диване можно тихонько катать девушку, а можно мчаться по водохранилищу, подпрыгивая и поворачивая на одной лыже. Правда, за универсальность приходится платить. Стоит Titan Adventure около 1 млн рублей. Это, конечно, немало, но учитывая комплектацию и цену конкурентов, пожалуй, вполне справедливо.

Лев Карпов