Дополнительные аккумуляторы и «УРА»

Как сделать путешествие неподвластным прихотям сбежавших электронов

Мобильность — главное оружие путешественника. И первое, что необходимо сделать для обретения этой мобильности, — завести двигатель. Понятно, что без хорошего аккумулятора тут не обойтись, но как сохранить его заряд, если на стоянке хочется и музыку послушать, и вечером в темноте не сидеть. Даже такие, казалось бы, экономичные устройства, как GPS-навигаторы, ноутбуки и обычный мобильный телефон, тоже требуют периодической зарядки. Про автономные подогреватели или холодильники и говорить нечего. Ещё больше электричества съедают лебёдки и свет…

Устройство развязки «УРА 200» компактно,

а с его подключением справится любой рукастый владелец внедорожника

Для продолжительных стоянок, конечно, лучше всего подходят переносные генераторы, но если, например, дело ограничивается одной-двумя ночёвками, вполне хватит запаса энергии мощного аккумулятора. А ещё лучше установить вторую батарею. Так выйдет и тише, и бюджетнее, и сохранится гарантия запуска мотора основным аккумулятором. Но и в случае одного источника питания, и при дополнительном аккумуляторе нужно, во-первых, правильно выбрать батарею, а, во-вторых, грамотно её подключить. В конечном итоге именно от этого зависит безопасность всего предприятия.

Аккумулятор Exide Dual EP 900 эквивалентен

обычным батареям на 100 Ah

Несколько моделей аккумуляторов, которые могут быть использованы как в качестве основных, так и дополнительных, подготовила компания Exide. Например, в системах среднего потребления у небольших жилых модулей модель EM1000 может быть использована как вторая вспомогательная. Батарея имеет стандартные выводы и пластины под винтовые разъёмы. Если всё же планируется использовать одну батарею и для запуска мотора, и для допоборудования, то подойдёт модель двойного назначения AGM dual EP450. Это более надёжный и выносливый аналог обычной 50-амперной автомобильной батареи. А если потребители помощнее, можно использовать 75-амперную модель EP650.

Наиболее продвинутое «УРА 400» имеет выносной пульт управления,

с которого можно вручную задавать напряжение

подключения второй батареи

Часто приходится слышать об использовании гелевых аккумуляторов, и оно вполне оправдано на внедорожниках. У гелевых батарей есть два плюса — повышенная ёмкость и нечувствительность к рабочему положению. Они герметичны и могут быть установлены в любом месте, в то время как все прочие требуют ставить их вертикально, в специальном отсеке, часто с наличием вентиляции. И хотя с точки зрения эффективности гелевые аккумуляторы опережают обычные кислотные, у них есть несколько серьёзных минусов — высокие требования к качеству зарядного тока и плохая работа при отрицательных температурах. То есть гелевые ёмкости можно рекомендовать только для летнего периода. Кроме того, они всегда дороже кислотных… Тем не менее стоит упомянуть специфический аккумулятор ES900 с гелевой технологией как хорошо подходящий для питания на стоянке.



Гелевый ES 900 подойдёт для питания

второстепенных систем на стоянке, но боится сильных морозов

Теперь о том, как соединить аккумуляторы, если их больше одного. Вернее, как правильно подключить их к сети автомобиля. Для этого потребуется разделительное устройство, или, как его называют производители, «Устройство развязки аккумуляторов» (сокращённо «УРА»). Устройство обеспечивает автономный режим работы АКБ: одной — для питания дополнительных потребителей (автомагнитола, холодильник, осветительные приборы), второй — для пуска мотора. Собственно, главная задача «УРА» — исключить разрядку основной батареи, необходимой для надёжного старта двигателя. Такую аппаратуру выпускает, например, калужский «Энергомаш», продукция которого хорошо известна многим обладателям подготовленных внедорожников. «УРА 200» и «УРА 300-01» — это небольшие контейнеры с проводами, внутри которых прячутся силовые реле со встроенным микроконтроллером. Подключение и отключение второй батареи при использовании «УРА» происходит автоматически — при достижении и удержании на основной батарее в течение 6 секунд напряжения 13,2 V и 12,8 V соответственно. Если вы не доверяете автоматике, вторую батарею можно подключать принудительно специальной кнопкой «Старт». В отличие от перечисленных «УРА 400» представляет собой мощное поляризованное бистабильное реле с индикацией уровней напряжения АКБ, соединённое с блоком управления. Поскольку «УРА 400» рассчитано на более продвинутых пользователей, в нём предусмотрена ручная установка уровней срабатывания реле, а также выбор режима индикации и режима работы дополнительной батареи. Из этих компонентов, как из конструктора, можно построить 12-вольтовую сеть питания автодома или приспособленного к автономным путешествиям внедорожника, а поскольку каждая модель «УРА» снабжена простой и понятной инструкцией, все соединения легко сделать самому, даже при минимальном навыке работ с электрикой. Со вторым аккумулятором сложнее — ему ещё надо найти место, а главное — прочно закрепить на нём батарею. Здесь придётся учитывать и мощность, и габариты, и тип аккумулятора. Главное — сделать это заранее, чтобы потом, отправившись в путешествие, наслаждаться поездкой и спать спокойно, в полной уверенности, что на следующий день ваш внедорожник гарантированно заведётся.