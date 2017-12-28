Зимние дизельные присадки

Как-то раз, много лет назад, нам на выгодных условиях предложили Opel Frontera. И, казалось, всем был хорош этот небольшой вездеход, но на нём стоял дизельный 2.2-литровый мотор. На тот момент дизель ещё не так глубоко проник в массовое сознание, и в автомобильном сообществе преобладали бензиновые настроения. И однажды перед капотом несчастного японо-немца собрались местные специалисты Иван Ильич с Иваном Никифоровичем и повели эпический спор о том, стоит ли его брать. А спорить было о чём, поскольку каждый из них к тому моменту проехал за рулём дай бог по миллиону километров.

«На кой тебе этот дизель сдался? — спрашивал Иван Никифорович. — Вечно соляркой вонять будет, и тарахтение это мерзкое. Небольшой автомобиль должен быть бензиновым — заводится в любой мороз, работает тихо, мягко, никакой дрожи. Дизель — удел коммерческих перевозок, где грузы, пробег, экономичность, а тебе, дачному путешественнику, он зачем?»

Превентивная долговременная дизельная присадка —

очиститель Langzeit Diesel Additiv

«Смотри, Никифорыч, — отвечал Иван Ильич, — дизелёк, он ведь ездит и ездит, ездит и ездит, а есть почти не просит. Ну чуть погромче на запуске и пока холодный, а прогреется — и по шуму от твоего не отличишь. Прицеп на буксире не чувствует, что в гору, что с горы — одинаково тянет. А на просёлке и подавно, не то что твоя зажигалка — вечно кочергой туда-сюда орудуешь».

Но Никифорыч был не так прост: «Вот начнутся морозы, напрыгаешься ты со своим дизелем, с летней соляркой да с утренним запуском. А пройдёт твой и без того немолодой мотор ещё тысяч сто, начнёшь форсунки менять. Кому это надо?» После этих слов его оппонент — тоже тёртый калач и давний поклонник тяжёлого топлива — удалился в гараж и вернулся оттуда с тремя бутылками… Нет, не пива, а присадок для дизельного мотора. «Вот, смотри, — говорит он, — три баночки, которые спасают меня уже десять лет!»

Так вот, если от спора наших героев мы перейдём к реальным прениям по поводу надёжности, долговечности и безотказности дизельных топливных систем, выяснится, что все проблемы с этими моторами в нашем суровом климате в основном сводятся к нестабильному качеству топлива, которое к тому же часто приготовлено не по сезону. Проще говоря, хватанул поздней осенью летнего дизтоплива — в первые же заморозки получаешь тяжёлый запуск. Пользуешься сомнительными заправками — получаешь преждевременный износ топливной аппаратуры и её дорогой ремонт. Впрочем, несложные рецепты против этих напастей давно известны, и опытные дизелисты всегда имеют под рукой набор присадок на все случаи жизни. Можно с уверенностью сказать, что использование хороших присадок — обязательное условие долгой и здоровой жизни дизельного мотора. К тому же это самый простой выход для тех, кто побаивается эксплуатировать дизель зимой.

Интенсивная промывка топливных систем Diesel Spulung

Правда, сегодня на нашем рынке осталось слишком мало качественных присадок от известных мировых брендов. После начала кризиса их потихоньку вытеснили дешёвые и никому не известные марки, зарегистрированные либо в Подмосковье, либо в Поднебесной. Поэтому наша главная рекомендация — не заливать топливо где попало и не добавлять в него что попало. Лучше ориентироваться на проверенных производителей, из которых на полках магазинов можно найти, пожалуй, только немецкую Liqui Moly. На примере её продуктов мы и расскажем о трёх наиболее полезных присадках в дизель.

Итак, первая и, наверное, самая нужная — классический антигель (в варианте Liqui Moly она называется Diesel Fliess-Fit К). Даже при морозах ниже минус 30 °C антигель растворяет парафиновые составляющие топлива, сохраняя его жидким, способным прокачиваться через насосы и форсунки. Он безопасен для топливных систем дизельных двигателей, и единственное, что нужно, — не забывать добавлять его при заправке. При этом заливаемое следом дизтопливо должно иметь температуру не ниже 0 °C, потому что антигель бесполезно добавлять в застывшее желе. Говоря языком химиков, антигель — это бесцветная (иногда желтоватая) маслянистая жидкость с температурой замерзания минус 9 °С и высокой концентрацией высокомолекулярных полярных депрессоров. Он работает так: обволакивает твердеющие на морозе частички парафинов в топливе, не давая образовываться крупным сгусткам. Простой в применении антигель очень эффективен, но финальный результат всё равно во многом зависит от начального качества дизтоплива.

Помимо антигелей есть более регулярные, так сказать, превентивные добавки. Ведь кроме парафинов в дизтопливе присутствует масса компонентов, составляющие которых любят откладываться на стенках аппаратуры или вызывают нагар. Кстати, нагар может образовываться и при абсолютно исправной системе питания — сажа в выхлопе в той или иной степени присутствует у любого дизеля. Она же откладывается на форсунке. Бороться с отложениями можно с помощью промывки дизельной топливной аппаратуры, например, Diesel Spulung у Liqui Moly. Её нужно добавлять в топливный бак периодически, но особенно актуальной она становится, если вы замечаете снижение мощности. Присадка полезна для дизелей с пробегом, поскольку не даёт закисать иглам в форсунках, отмывает наросты на клапанах и в камере сгорания. Помимо борьбы с нагаром промывка защищает внутренние поверхности от коррозии, хотя на этот случай есть и более узконаправленные средства, действующие комплексно и эффективно.

Дизельный антигель — концентрат Diesel Fliess-Fit K

Это долговременные дизельные присадки (у Liqui Moly она называется Langzeit Diesel Additiv). Жидкость умопомрачительного голубого цвета с характерным запахом содержит высокую концентрацию очищающих компонентов и цетаноповышающие добавки. Этот коктейль поддерживает в чистоте систему впрыска, подходит для автомобилей с дизельными катализаторами и сажевыми фильтрами и подразумевает постоянное использование. А поскольку присадка влияет не только на качество солярки, но и повышает цетановое число, она продлевает жизнь мотору в целом. Добавлять её надо при каждой заправке (из расчёта 10 мл на 10 литров топлива), а смешивается с топливом она самостоятельно.

Вот такой простой способ содержать топливную аппаратуру в чистоте и гарантированно избежать проблем с её стороны. Что ещё нужно прирождённому дизелисту? Может быть, качественная солярка на каждой из колонок? Наверняка, но пока этого не произошло, самое время самому позаботиться о том, чтобы любимый дизель ездил, ездил и ездил!..