Британцы сделают из Land Rover Defender шестиколесный «полукабриолет»

Британское тюнинг-ателье Kahn Design планирует построить шестиколесный Land Rover Defender с открытой задней частью кузова, оснащенной мягкой складывающейся крышей. Автомобиль будет сделан в той же стилистике, что и двухосный Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, выпущенный ограниченным тиражом.

Пока подробностей о новинке ателье Kahn не много – компания лишь распространила первый рендер и сообщила, что автомобиль войдет в семейство Flying Huntsman. Оно же включает в себя трехосный пикап на базе «Дэфендера», который тюнер построил в 2015 году. Очевидно, что автомобиль с кузовом «ландо» построят на базе именно этой машины.

Вероятно, новый проект Афзала Кана получит 500-сильный восьмицилиндровый двигатель объемом 6,2 литра. Кузов за счет нового обвеса станет шире на 15 сантиметров, а подвеска будет серьезно модернизирована.

Ожидается, что премьера автомобиля состоится в марте следующего года на моторшоу в Женеве.