Появились изображения огромного внедорожника Jeep Grand Commander

У Jeep Grand Wagoneer наконец появился наследник: в Сеть утекли патентные изображения большого внедорожника марки, который сначала стартует на рынке Китая. И звать его, как ожидается, будут Grand Commander.

Предполагается, что будущий автомобиль станет серийным развитием направления, заложенного концептом Yuntu, который был показан в этом году на автосалоне в Шанхае. Хотя на патентных изображениях, которые опубликовало китайское издание Autohome, видно, что спереди будущий большой Jeep выдержан больше в стиле текущего Grand Cherokee.

Будущий люксовый флагман марки, предположительно, будет семиместным (у концепта Yuntu — 6 мест), а его конкурентами станут Toyota Highlander и Volkswagen Teramont.

Предполагается, что Grand Commander будет оснащаться тем же 2-литровым бензиновым турбомотором, что уже получил новый Jeep Wrangler — там он развивает 268 л.с. и 400 Нм. Позднее может появиться и гибридная версия.

Других подробностей пока нет, но ожидается, что новый Grand Commander покажут в апреле на автосалоне в Пекине.