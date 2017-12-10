В России назвали цены на кроссовер Changan с полным приводом

Сегодня «кроссоверный» модельный ряд Changan в России состоит переднеприводного «паркетника» CS35. Но совсем скоро к нему добавится более крупный CS75, который можно будет купить и с полным приводом, что пока редкость для «китайцев».

В России кроссовер Changan CS75 будет стоить от 1 211 660 рублей и появится у дилеров марки еще до конца декабря. Об этом агентству «Автостат» сообщили в пресс-службе Changan Motors Rus. Первая партия кроссоверов для российского рынка будет выпущена в Китае, но с 2018 года CS75 планируется выпускать в нашей стране.

Летом стало известно, что в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства для CS75. Если верить документу, в Россию этот автомобиль может приехать с бензиновым турбомотором объемом 1,8 л (163 л.с.) и атмосферным двигателем на 2 литра (148 л.с.)

Двигатели сочетаются как «механикой», так и с автоматом. При этом, что еще важнее, CS75 предложат как с передним, так и с полным приводом.

Changan CS75 имеет габариты 4650х1850х1705 мм при длине колесной базы 2700 мм (на 140 мм длиннее, чем у CS35). Российская версия может получить электропривод и обогрев наружных зеркал, фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, люк в крыше.

Впервые CS75 показали россиянам в 2014 году, на Московском автосалоне. Тогда это был вариант с передним приводом, а в 2016 году в Москве показали уже полноприводный кроссовер.

Компактный CS35 сегодня продается в нашей стране по цене от 799 900 рублей.