Компания SsangYong выпустила новый рамный пикап

Южнокорейский производитель впервые использовал внедорожник Rexton в качестве основы для нового пикапа. Разумеется, в качестве донора был выбран «Рекстон» нового поколения (в России пока еще не представленный).

Фотографии грузопассажирской модификации нового «Рекстона» были опубликованы южнокорейским изданием Motograph. Отмечается, что любительские снимки с новым пикапом были сделаны в ходе рекламной фотосъемки. Автомобиль по аналогии с другими пикапами этой марки получит название SsangYong Rexton Sports.

Внешность новинки оказалась довольно органичной. Кабина пикапа фактически копирует пассажирскую часть кузова G4 Rexton, а грузовой отсек вписан на удивление умело — на боковинах сохранились даже характерные плечевые выштамповки. Кстати, Rexton Sports будет предлагаться с двумя вариантами грузовой площадки: в зависимости от ее размера длина кузова варьируется от 5 до 5,4 м.

На фотографиях изображена короткая версия, которая порадует более насыщенным оснащением. Длинный вариант предназначен, главным образом, для перевозки коммерческих грузов и обещает быть более аскетичным в плане оборудования и отделки интерьера.

Что касается моторной гаммы, то новый SsangYong Rexton Sports получит «рекстоновский» дизель объемом 2,2 л мощностью 181 л.с., а вот о появлении 2-литрового бензинового турбомотора пока ничего не сообщается. В базовых версиях пикап будет оснащаться задним приводом, а за доплату предложат полноприводную трансмиссию part-time с жесткой блокировкой передней оси (без межосевого дифференицала).

Очевидно, что на азиатских рынках новый Rexton Sports дебютирует в самое ближайшее время, а вот доберется ли когда-нибудь до России, пока неизвестно. Прежде у нас должны открыть продажи обычного внедороджника Rexton нового 4-го поколения. А этот автомобиль приедет на наш рынок не раньше 2018-2019 года.