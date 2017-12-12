Новый кроссовер Chevrolet: каким он сойдет с конвейера

Китайским автопапарацци удалось снять закамуфлированный предсерийный прототип кроссовера FNR-X, который ранее признали одним из красивейших концептов Шанхайского автосалона.

Напомним, что дизайн Chevrolet FNR-X был разработан шанхайской дизайн-студией General Motors, и выпускаться машина будет также в Шанхае. Да и продаваться кроссовер будет в Китае, если, конечно, General Motors не примет решение о выводе машины на другие рынки. Вероятность чего весьма высока.

Несмотря на закамуфлированную переднюю и заднюю части автомобиля, уже можно сделать вполне определенный вывод: серийный кроссовер не получит такой стильной внешности, которая была у концепт-кара. Подоконная линия сделана более традиционно, без изломов, кроме того, машина не получит такие же «пухлые» колесные арки и «фигуристую» заднюю часть. Хотя какие-то элементы дизайна однозначно перекочуют на серийный автомобиль, иначе он лишится главного своего козыря — броской внешности.

По сравнению с концептом изменилась и архитектура передней панели, которая также стала более традиционной. О двигателях данных пока нет, но китайские автомобильные журналисты предполагают, что серийный Chevrolet FNR-X получит два полуторалитровых бензиновых турбомотора мощностью 143 и 180 л.с., взамен гибридной силовой установки концепт-кара. Хотя не исключают, что в будущем может появиться не только гибридная, но и электрическая модификация кроссовера. Выпуск машины начнется в середине следующего года на совместном предприятии Shanghai-GM.