Дизельный внедорожник Sauvana для России и новинки Foton 2018

Foton Motor рассматривает вопрос о выводе на российский рынок в 2018 году компактвэна Gratour и дизельной версии хорошо известного покупателям внедорожника Sauvana.

Семейный компактвэн Gratour должен пополнить число российских пользователей марки Foton за счет привлечения новой аудитории. При общей колесной базе в 2760 мм переднеприводный компактвэн предлагается с четырьмя типоразмерами кузова. Габариты моделей ix5 и ix7 (ДхШхВ) 4505х1725х1770 мм и 4515х1750х1820 мм соответственно. Обе машины семиместные при компоновке 2+2+3. Складные сиденья третьего ряда значительно расширяют объем багажника и возможности использования автомобилей. В качестве базового предложен бензиновый, 1,5-литровый, 4-цилиндровый, 115-сильный двигатель с 5-ступенчатой механической коробкой передач, в более богатых комплектациях предусмотрены и автоматические версии трансмиссий.

Модификации im6 и im8 не только больше – (ДхШхВ) 4700х1780х1820 мм и 4730х1780х1820 мм, но мощнее и богаче по оснащению. Оба компактвэна также получили бензиновые 1,5-литровые двигатели, но уже с турбонаддувом, благодаря чему их мощность возросла до 150 л.с. Выбор трансмиссий такой же, как и в случае с модификациями ix5 и ix7. Спецификации для России пока не утверждены и находятся в стадии рассмотрения.

Рамный внедорожник Foton Sauvana с подключаемым полным приводом в 2018 году планируется поставлять в Россию и с турбодизельным двигателем Cummins IFS2,8 снабженным системой впрыска Common Rail с электронным управлением BOSCH, рециркуляцией отработанных газов EGR и катализатором DOC. Базовая мощность 163-сильного турбодизеля, знакомого по пикапу Foton Tunland, в версии для Sauvana может быть увеличена до 177 л.с. и будет работать в паре с автоматической коробкой передач.

В настоящее время Foton Sauvana поставляется в Россию с бензиновыми двигателями мощностью 201 и 217 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным «автоматом» соответственно.