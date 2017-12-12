Немцы сделали из BMW X6M «покорителя бездорожья»

Немецкое тюнинг-ателье Manhart превратило BMW X6M в настоящий гоночный внедорожник, которому по силам участвовать в ралли-рейдах

Ровно пять лет назад немцы выпустили 823-сильный BMW X6M, получивший имя собственное — MHX6 Dirt. А теперь свет увидело второе поколение машины под тем же названием, но с ещё более экстремальными характеристиками. Manhart MHX Dirt 2 обзавёлся внешностью настоящего «покорителя бездорожья», которого хоть сейчас можно отправить на какое-нибудь известное ралли.

Вот список доработок: двухцветная окраска кузова, карбоновый капот с вентиляционными «жабрами», шноркели, защитный каркас из стальных труб по периметру кузова, расширенные колесные арки, лебедка, светодиодный прожектор на крыше, «запаска» и спойлер на пятой двери… К сожалению, немцы ничего не сообщают об изменениях в интерьере.

Также машина получила доработанную подвеску, тормоза, 21-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной BF Goodrich размерностью 305/40. Под стать внешности и мотор. Над 4,4-литровой твин-турбо-восьмеркой мотористы Mangart проделали серьезную работу, снабдив её новыми поршнями, шатунами, компрессорами, доработанной системой охлаждения и выпуска.

В результате с мотора удалось «снять» дополнительные 325 «лошадей» и 450 «ньютонов» крутящего момента, так что теперь под капотом «баварца» находится один из самых мощных двигателей, какие когда-либо получал не только BMW X6M, но и другие внедорожники — 900 л.с. (1200 Н∙м).

Разумеется, подобная «прокачка» сильно увеличила цену машины — Manhart MHX6 Dirt 2 будет стоить 395 000 евро или 27 млн 507 тыс рублей. Всего будет выпущено пять автомобилей, так что потенциальному покупателю уже сейчас надо обращаться в немецкое тюнинг-ателье и резервировать кроссовер. Иначе будет поздно.