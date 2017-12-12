Infiniti показала новейший кроссовер QX50

В рамках американского мотор-шоу Infiniti представляет новое поколение модели QX50, которую сам производитель называет самым продвинутым и технически совершенным автомобилем этой марки. В основе кроссовера лежит совершенно новая платформа с поперечным расположением двигателя и переднеприводной «ориентацией» с муфтой подключения задних колес.

В конструкции кузова применяется больше высокопрочных сталей, при этом он стал сразу на 23% жестче предшественника, а также стал более эффективным с точки зрения аэродинамики. В подвеске применяются адаптивные амортизаторы, а на колеса теперь натянуты «беспрокольные» шины типа run flat.

Интересно, что с переездом на новую архитектуру QX50 стал даже короче прежнего поколения (длина сократилась до 4 694 мм), а колесная база до 2800 мм), но вместе с тем чуть шире и выше (1 902 мм и 1 679 мм соответсвенно). Дорожный просвет составляет 218 мм, а объем багажного отделения — 895-1699 л.

Хотя самое интересное в QX50 2018 модельного года — турбированный двигатель 2,0 л VC-Turbo (VC-T (Variable Compression Turbo)), который стал первым в мире серийным агрегатом с системой изменения степени сжатия. Этот мотор в компании называют «прорывом в разработке двигателей внутреннего сгорания»: степень сжатия двигателя может изменяться от 8:1 до 14:1. При мощности двигателя 268 л.с. максимальный крутящий момент достигает 380 Нм.

Заявлено, что новый турбомотор по характеристике крутящего момента будет сопоставим с дизельным двигателем, а по динамике — с более объемными бензиновыми агрегатами. При этом VC-T отличается заметной экономичностью — например, по сравнению с прежним V6 расход топлива у QX50 снижен на 30-35% в зависимости от типа привода. При этом моноприводный QX50 будет разгоняться до первой сотни за 6,7 секунды, а полноприводный QX50 4WD — за 6,3 секунды. Мотор будет работать в паре с вариатором XTronic CVT.

Инновационный мотор — не единственное, что позволяет разработчикам называть QX50 «самым продвинутым Infiniti». Кроссовер получил систему полуавтономного управления ProPilot — аналогичную той, что уже внедрена на некоторых моделях материнской марки Nissan. Комплекс ассистентов позволяет автомобилю самостоятельно ехать по шоссе в пределах одной полосы, разгоняться и замедляться.

В новом интерьере сохранилась «двухэтажная» концепция расположения дисплеев медиасистемы и бортовых функций. Верхний дисплей с возможностью вывода навигации имеет диагональ 8-дюймов, а нижний, 7,2-дюймовый, отвечает за развлечения и «климат». Материалы отделки стали качественнее и получили новые цветовые варианты оформления. Перед глазами водителя появился проекционный дисплей, а вот цифровой приборной панели, как ни странно, у QX50 нет — вместо нее привычные аналоговые колодцы.

Продажи нового Infiniti QX50 на ключевых для марки рынках должны начаться в 2018 году. Российскому покупателю премиум-паркетник предложат ближе к следующему лету.