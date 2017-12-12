Fiat сделал пикап для полицейских-криминалистов

Компания Fiat разработала особую модификацию пикапа Fullback для криминалистического подразделения итальянской полиции. Автомобиль оборудовали металлическим грузовым боксом и точкой доступа LTE Wi-Fi для передачи информации в оперативный центр.

Вместо грузовой платформы на пикап установлен бокс, который используется для транспортировки материалов и оборудования, необходимых для работы судмедэкспертов. Он комплектуется полками, ящиками, стяжками и разными вариантами креплений для коробок и сумок. Широкие распашные двери с двух сторон бокса позволяют быстро добраться до нужного оборудования.

Двойная кабина также оснащена отсеком для перевозки материалов, необходимых для химических и дактилоскопических исследований, гибридным электрогенератором, разборным тентом и контейнером-холодильником для хранения вещественных доказательств.

Полицейский Fiat Fullback оснащается 154-сильным (380 Нм) дизелем объемом 2,4 литра.

На российском рынке модель доступна с 2,4-литровым дизельным агрегатом с двумя вариантами отдачи – 154 и 181 лошадиная сила. Двигатели сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или пятидиапазонным «автоматом». Привод — подключаемый или постоянный полный. Цены на Fiat Fullback начинаются от 1 599 990 рублей.