Немецкий тюнер превратил Jeep Wrangler в классический «Виллис»

Немецкое ателье GeigerCars представило доработанную версию внедорожника Jeep Wrangler предыдущего поколения, которую посвятили оригинальному «Виллису» времен Второй мировой войны. Новинку, которая называется Geiger-Willys, выпустят в количестве десяти экземпляров. Цена — 68 900 евро (4,8 миллиона рублей).

От стандартной версии Jeep Wrangler в кузове JK машина отличается оливково-зеленым цветом кузова и мягкой крыши, а также надписями и логотипами в духе классического армейского внедорожника.

Помимо этого, Wrangler оборудован передним силовым бампером, моторизованной лебедкой, 17-дюймовыми стальными колесными дисками, усиленным держателем запасного колеса и новой выхлопной системой.

Салон внедорожника оставили без изменений — только цвет тканевой обивки сидений соответствует цвету кузова.

Также без изменений оставили и силовую установку. В движение Geiger-Willys приводит 3,6-литровый двигатель V6 семейства Pentastar. Отдача агрегата составляет 287 лошадиных сил и 347 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «механика» или пятидиапазонный «автомат».

На российском рынке Jeep Wrangler JK доступен с 3,6-литровым бензиновым двигателем, который может сочетаться только с пятидиапазонным «автоматом». В зависимости от модификации внедорожник оснащается системой подключаемого полного привода Command-Trac или Rock-Trac с двухступенчатой раздаточной коробкой и блокировками дифференциалов на обоих мостах.

Цена — от 3 115 000 рублей.