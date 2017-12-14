  • Сегодня: Четверг, Декабрь 14, 2017

 

Новости   14 декабря 2017    192

УАЗ «Патриот» примерит индийскую трансмиссию

На внедорожниках из Ульяновска появится раздаточная коробка индийской марки Divgi Warner

Сейчас «Патриоты» оснащаются двумя видами раздаточных коробок. В базовой версии «Классик» покупатель получит старый агрегат марки УАЗ. Его ключевые особенности — механический привод (в салоне имеется рычаг для управления), а также ручник, который затормаживает задний карданный вал, а не колёса. Передаточное отношение — 1,94.

Во всех остальных исполнениях модель располагает «раздаткой» корейского производителя Dymos. В этом случае подключение переднего моста и включение понижающей передачи осуществляются вращающейся «крутилкой», а передаточное число «понижайки» — куда более подходящие для бездорожья 2,542:1.

У корейского узла китайского производства есть один серьёзный недостаток — высокая цена. В разделе «Запасные части» фирменного сайта такая коробка стоит немалые 68 304 рубля (с учётом действующей скидки — 61 474). И, по всей видимости, в Ульяновске решили подыскать более доступную альтернативу.

В списке сертифицированных версий УАЗ «Патриот» появилась модификация, оснащённая индийской (!) «раздаткой» Divgi Warner, которая также имеет электропривод, но отношение — 2:48:1. Представители автозавода отказались от комментариев, когда начнутся продажи внедорожников, оборудованных новой РК.


© 1995-2017 Журнал «4x4 Club»