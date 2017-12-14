УАЗ «Патриот» примерит индийскую трансмиссию

На внедорожниках из Ульяновска появится раздаточная коробка индийской марки Divgi Warner

Сейчас «Патриоты» оснащаются двумя видами раздаточных коробок. В базовой версии «Классик» покупатель получит старый агрегат марки УАЗ. Его ключевые особенности — механический привод (в салоне имеется рычаг для управления), а также ручник, который затормаживает задний карданный вал, а не колёса. Передаточное отношение — 1,94.

Во всех остальных исполнениях модель располагает «раздаткой» корейского производителя Dymos. В этом случае подключение переднего моста и включение понижающей передачи осуществляются вращающейся «крутилкой», а передаточное число «понижайки» — куда более подходящие для бездорожья 2,542:1.

У корейского узла китайского производства есть один серьёзный недостаток — высокая цена. В разделе «Запасные части» фирменного сайта такая коробка стоит немалые 68 304 рубля (с учётом действующей скидки — 61 474). И, по всей видимости, в Ульяновске решили подыскать более доступную альтернативу.

В списке сертифицированных версий УАЗ «Патриот» появилась модификация, оснащённая индийской (!) «раздаткой» Divgi Warner, которая также имеет электропривод, но отношение — 2:48:1. Представители автозавода отказались от комментариев, когда начнутся продажи внедорожников, оборудованных новой РК.