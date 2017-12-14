Новый Mercedes-Benz Gelandewagen: E-class внутри

До премьеры нового Mercedes-Benz G-class в Детройте остался месяц, а немцы все играют в секретность. На закрытой ноябрьской демонстрации в Германии открыли лишь салон «Гелика», но не его внешность. Впрочем, Автовести его все равно решил показать! За что им огромное спасибо!

В черной-черной комнате стоит черный-черный шкаф… Нет, это не страшилка из детства, это так новое поколение Mercedes-Benz Gelandewagen показывали журналистам. В комнате без освещения, куда пускают по очереди, стоит до боли знакомый даже в потемках шкафоподобный силуэт. Вот характерные прямые кузовные панели с поворотниками на крыльях, вот фирменная «запаска» на корме, вот увесистые двери с внешними петлями и все так же брякают и клацают замками.

Даже по закамуфлированным прототипам было понятно, что Mercedes-Benz G-class – это лишь легкий рестайлинг классической внешности и каких-то серьезных перемен не будет. Даже кнопочные дверные ручки те же остались! Что там прятать, спрашивается? Но нет организаторы, не дают разглядеть или хотя бы ощупать машину снаружи, торопят в подсвеченный фонарями салон…

На фото вы можете увидеть базовый вариант торпедо с новым, подрезанным снизу рулем. Сам руль имеет сенсорные клавиши и на него же перенесено управление адаптивным круиз-контролем. Поручень перед передним пассажиром сохранен, бардачок стал больше, в базовом оснащении — кожаные кресла с памятью места водителя, и обогревом обоих рядов сидений. Базовая магнитола — с семью колонками, а за доплату будет доступна музыкальная система объемного звучания Burmester с 16 динамиками и усилителем мощностью 590 Вт.

Далее:

1. На руле теперь селектор коробки и «лепестки» переключения передач в ручном режиме. Аналоговые приборы — в базовой комплектации.

2. Кнопка нового электрического «ручника» задвинута в низ торпедо. Выше видна кнопка асистента езды по полосе.

3. По центру консоли — три кнопки блокировки дифференциалов. Блок «климата» — новый.

Дизайн салона теперь цитирует легковые E и S-class. Например, два 12,3-дюймовых дисплея под общим стеклом. Или характерные воздушные дефлекторы от «ешки» купе. На фото — топовый вариант с круглым рулем, мульконтурными креслами и новым бежевым цветом отделки.

Нет, снимать в салоне тоже нельзя. Можно фоткать только стоящий в холле макет новой приборной панели и информационные стенды. Публиковать? Нет, что вы, до 13 декабря показывать эти фото тоже нельзя – эмбарго, подписка о неразглашении, секретики, интриги, тайны Венского двора! Догадываетесь, чем дело кончилось? Правильно: в ноябре «секретные» фото благополучно «утекли» в западные СМИ. Мы не при делах, если что:)

Впрочем, посидеть в салоне дали вдоволь и он стоит того, чтобы про него рассказать подробно. Тут, в отличие от внешности, уже никакого точечного ресталинга или «улучшайзинга», интерьер у G-Class — полностью новый! И былая харизматичная брутальность пополам с кондовостью здорово повыветрилась: в Mercedes «прогнулись» под избалованных покупателей, и теперь у G-class салон более «легковым», роскошным – и удобным.

В общем, загибайте пальцы. Мотор теперь заводится кнопкой, механический «ручник» поменяли на электрический, а в крыше впервые установлен стеклянный люк. Между передними пассажирами наконец-то появились человеческие подстаканники под крышкой, 3-зонный климат-контроль входит в базовое оснащение, появилась беспроводная зарядка для смартфона (опция), а в городе и на бездорожье озираться по сторонам помогут 4 камеры кругового обзора (тоже опция). Материалы отделки тоже новые: на выбор — несколько сортов кожи (включая перфорированную Nappa) в разных цветах, плюс вставки из дерева, металла или карбона. У фоновой подсветки салона — 64 варианта цвета. В грязных сапогах сюда уже не сядешь, короче.

А какие здесь вальяжно-удобные, обволакивающие мультиконтурные кресла (опция) от E-class! У них вентиляция, подогрев, функция массажа, удлинитель нижней подушки, автоматически надуваемые валики боковой поддержки и сервоприводы даже у подголовников. Настоящий трон, не то, что прежние тесные «табуретки». При посадке повыше у меня при росте 180 см над головой с запасом проходит кулак, настроек по длине тоже хватает, да еще и пространство для ног спереди увеличили на 38 мм.

Но по ширине я узнаю старый G-class! Кто ездил, тот помнит, что с боков тебя буквально подпирает дверями с массивными отделочными панелями и высоким «подоконником». В Mercedes же заявляют, что в новом поколении внедорожника они сделали салон шире: в плечах и локтях спереди добавили по 38 и 68 мм соответственно. Но на деле ощущение легкой зажатости с боков остается, да еще правая нога подпирает панель у педали газа.

Ладно, пересяду назад. Точнее, пролезу, потому что задний дверной проем из-за расположения передних и задних сидений все такой же узкий в ногах. И поручни на стойках кузова, кстати, так и не поставили, при посадке в высокий автомобиль их по-прежнему не хватает. Сам задний диван – новый, с 3-ступенчатым подогревом и раздельной спинкой, регулируемой по углу наклона. Нижняя подушка откидывается вперед, а на ее место падает спинка, если надо увеличить объем багажника. Впрочем, ровный пол по-прежнему не получается.

Но по ширине я узнаю старый G-class! Кто ездил, тот помнит, что с боков тебя буквально подпирает дверями с массивными отделочными панелями и высоким «подоконником». В Mercedes же заявляют, что в новом поколении внедорожника они сделали салон шире: в плечах и локтях спереди добавили по 38 и 68 мм соответственно. Но на деле ощущение легкой зажатости с боков остается, да еще правая нога подпирает панель у педали газа.

Ладно, пересяду назад. Точнее, пролезу, потому что задний дверной проем из-за расположения передних и задних сидений все такой же узкий в ногах. И поручни на стойках кузова, кстати, так и не поставили, при посадке в высокий автомобиль их по-прежнему не хватает. Сам задний диван – новый, с 3-ступенчатым подогревом и раздельной спинкой, регулируемой по углу наклона. Нижняя подушка откидывается вперед, а на ее место падает спинка, если надо увеличить объем багажника. Впрочем, ровный пол по-прежнему не получается.

Над головой места еще больше, чем спереди, и в ногах, по заявлению производителя, пассажирам добавили 150 мм пространства. Если пассажир спереди не начнет напирать, сидеть по длине тут и правда вполне удобно и даже свободнее, чем было. Но по ширине, увы, боковых пассажиров все так же теснят массивные двери.

Что до подробностей по «железу», организаторы на презентации молчали, как рыбы. Так что еще раз вспомним, что мы сегодня знаем про новый G-Wagen. Сам Mercedes-Benz честно признает, что это не смена поколений, а глубокое обновление практически по всем статьям. За счет большего количества алюминия в конструкции рамный внедорожник станет легче. Да, и передняя подвеска действительно будет независимой: при обходе машины на презентации удалось запустить шаловливые ручонки под кузов. А раз подвеска спереди независимая, ждем более точное и острое реечное рулевое управление, да еще и, возможно, с более легким электроусилителем. Ожидается, что первыми с конвейера начнут сходить бензиновые модификации G 500 и G 63 AMG, а потом к ним присоединится версия G 350d с новым 2,9-литровым турбодизелем.

Вот он, новый G-class без камуфляжа и секретов! То ли по недосмотру, то ли так и было задумано — но фото салона с его изображением спокойно висело на стенде во время показа.

При этом обновленная модель останется настоящим внедорожником, а некоторые параметры даже улучшат: например, глубину преодолеваемого брода увеличат, как ожидается, с нынешних 60 до 70 см. Никуда не делись и три жесткие блокировки дифференциалов вместе с пониженным рядом в раздатке – мы сами видели.

Остальные подробности узнаем позже – ждать-то осталось всего месяц. Предполагается, что почти сразу после дебюта дилеры марки начнут прием заказов, а первые поставки «живых» машин намечены, по слухам, на май 2018 года. Разумеется, новый G-class доедет и до России: наша страна входит в пятерку главных рынков по продажам этой неувядающей модели, которой идет уже 38-й год от роду.

Автор: Александр Евдокимов