Пикап Mercedes-Benz X-Class: есть первая «прокачка»

Несмотря на то, что полноценной подобную «прокачку» назвать нельзя — немцы не стали трогать двигатель — подход ателье Prior Design к тюнингу первого «мерседесовского» пикапа определенно вызовет интерес. Так, тюнеры предложили сразу два варианта обвеса: спортивный и внедорожный.

В первом случае машину переобули в кованые колесные диски и низкопрофильную резину, а также снабдили новым передним бампером с интегрированными светодиодными «усами» дневного света и развитыми воздуховодами. Кроме того, пикап получил расширенные колесные арки, подножки, радиаторную решетку с эмблемой ателье и новый задний бампер.

Во втором случае машину, наоборот, обули в резину для бездорожья и бампер приладили соответствующий — неокрашенный и явно рассчитанный на непростые дорожные условия.

В обоих случаях пикап приобрел более выигрышный вид по сравнению со стоковой машиной, плюс к этому немцы ещё и доработали салон, где появилась кожаная отделка кресел и передней панели с красной прострочкой, вставки из алькантары и подголовники с вышитыми логотипами Prior Design.

Верить во все это приходится на слово, так как фотографий салона ателье не предоставило. В любом случае, доработка экстерьера немцам явно удалась и первый блин не вышел комом. А два варианта обвеса и резины однозначно можно назвать правильным маркетинговым ходом.