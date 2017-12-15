Volkswagen отзовет в России новые Amarok из-за утечки масла

Компания Volkswagen объявила в России отзыв 137 пикапов Amarok, оснащенных дизельными «шестерками», которые были проданы в 2017 году. Причиной для проведения сервисной кампании стала возможная утечка маска. Об этом говорится в сообщении на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Дефект может быть вызван возможным повреждением обратного шланга гидроусилителя, который соприкасается с хомутом соседнего шланга или кромкой кузова. На отзываемые автомобили установят защитные резиновые кольца и изменят положение хамута.

Ремонтом «Амароков» займутся официальные дилеры Volkswagen. Все работы проведут бесплатно. Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован Росстандартом.

Ранее компания Volkswagen объявила в России отзыв 30 777 седанов Polo. Причиной для проведения этой сервисной кампании стали возможные проблемы с запуском двигателя из-за короткого провода втягивающего реле стартера.