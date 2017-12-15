«Русак» — новый вездеход из деталей «Гранты» и «Нивы»

Группа компаний «КОМ» из Набережных Челнов завершила работы над вездеходом «Русак-3918»

Как сообщает издание «Вести КАМАЗа», серийный выпуск таких снегоболотоходов начнётся совсем скоро. Новый вездеход будет стоить полтора миллиона российских рублей, а первую партию «Русаков» планируется отправить заказчикам до конца текущего года.

В челнинском вездеходе двигатель (98 л.с.) — от Lada Granta, а коробка передач и детали интерьера — от Lada 4×4. Правда, вместо привычного рулевого колеса нивовский интерьер «украсила» пара рычагов, с помощью которых водитель будет управлять самоходной машиной.

Известно, что «Русак» отличается от большинства подобных вездеходов мотором, расположенным под капотом, и главной передачей, находящейся между задними колёсами. В движение машину приводят двухслойные гусеницы, а для перемещения по воде предусмотрен водомёт.