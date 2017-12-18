Появились подробности о новом Land Rover Defender

Новое поколение Land Rover Defender — одна из самых ожидаемых новинок ближайших лет. И про нее появляются все новые и новые подробности.

Новый Land Rover Defender представят в конце 2018 года, в рамках празднования 70-летия компании. Причем британцы презентуют не прототип, а уже готовый серийный вариант, который по дизайну будет выдержан в современном стиле фирмы. Об этом сообщает издание Autocar.

Внедорожник под кодовым названием L663 возведут на усиленной версии алюминиевой платформы D7u, используемой в Range Rover, Range Rover Sport и Discovery. Сохранятся два варианта колесной базы, а еще в модельном ряду предполагается пикап, а также версии как с жесткой, так и c мягкой крышей. Форма тестовых «мулов» дает предположить, что новый Defender сохранит 3-дверную версию.

Также ожидается, что по своим параметрам геометрической проходимости новый Defender займет первое место в классе, а по степени «навороченности» внедорожных технологий, основанных на базе системы Terrain Response II, он даже превзойдет новый Discovery. При этом будут продаваться как обычные, так и люксовые и «хардкорные» версии для бездорожья. Также Defender сохранит продольную компоновку мотора и раздатку с «понижайкой».

Новинка, как ожидается, получит независимую пружинную подвеску, аналогичную базовой версии прошлого Discovery 4. А под капотом — 4-цилиндровые дизели и бензиновые моторы нового семейства Ingenium с механическими или автоматическими коробками. Кроме того, новый Defender также позаимствует многие электронные системы от кроссовера Velar.

Не исключено также, что новый Defender переедет из Англии на новый завод Land Rover в Словакии, где издержки производства ниже. Планируемые объемы выпуска и продаж пока не сообщаются. Но старый «Дэф» компания продавала себе в убыток тиражом менее 20 000 машинв год. Новой модели для успеха нужны продажи на уровне 100 000 штук.

Старт продаж нового «Дэфа» запланирован на 2019 году.