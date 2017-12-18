Новый рамный внедорожник Nissan: первые живые фото

Показать Nissan Terra (Paladin) во всей красе обещают на автосалоне в Пекине в 2018 году. Новая модель сначала стартует в Китае, а затем ожидается, что она поступит и на другие рынки.

Одним из таких рынков вполне может оказаться и Россия, ведь в нашей стране у Nissan вообще не осталось рамных внедорожников. Пикапы давно убрали, Patrol на раме прекратили продавать летом этого года, а прежний рамный Pathfinder превратился в кроссовер, который в в России тоже «не пошел».

На этом фоне среднеразмерная Terra может оказаться очень привлекательной моделью на нашем рынке, где таких внедорожников мало. Тем более, что внедорожник получит раму и подвески от пикапа Nissan NP300 Navara (только рессоры сзади заменят на пружины), да и внешне недалеко уйдет от своего «донора». Изображение, оказавшееся в распоряжении Caradvice, позволяет понять, что Terra выполнен в корпоративной стилистике марки и с пикапом Navara имеет много общего. Планируется, что внедорожник будут выпускать в пяти- и семиместной версиях.

В Китае новинка получит 2,5-литровый бензиновый мотор в 184 л.с., задний или полный привод. На других рынках ожидаются дизельные версии с мотором 2,3 dCi отдачей в 160 или 190 л.с. Ожидаемые коробки — шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый автомат, плюс пониженный ряд в раздатке на полноприводных версиях.